Elizabeth Hurley reveló cómo se mantiene en forma a los 60 años sin dietas extremas ni gimnasio

La actriz británica sorprendió al contar en una entrevista para el Daily Mial, cómo logra mantenerse espectacular sin recurrir a sacrificios extremos, inspirando a quienes buscan un estilo de vida más relajado y saludable

Por Martina Cortés Moschetti

Elizabeth Hurley revela sus hábitos
Elizabeth Hurley revela sus hábitos saludables para mantenerse en forma a los 60 años (@elizabethhurley1)

A los 60 años, Elizabeth Hurley sigue llamando la atención por su figura y vitalidad, cualidades que la actriz y modelo británica atribuye a una serie de hábitos saludables que compartió recientemente en una entrevista con el Daily Mail.

Hurley, reconocida por su presencia en redes sociales y su marca de trajes de baño, explicó que la clave de su bienestar reside en la moderación con el alcohol, una alimentación sencilla y natural, y la preferencia por la actividad física cotidiana en lugar del ejercicio formal.

La actriz británica destaca la
La actriz británica destaca la importancia de la moderación con el alcohol y la alimentación sencilla para su bienestar (REUTERS/Danny Moloshok)

En sus declaraciones al Daily Mail, Hurley enfatizó que el consumo de alcohol es casi inexistente en su vida diaria. “No bebo mucho alcohol en absoluto. Además, he notado que, a medida que envejezco, mi cuerpo lo procesa peor que cuando era más joven. Ahora solo bebo como un auténtico capricho”, explicó.

La actriz británica apuesta por
La actriz británica apuesta por la moderación y la vida activa en lugar de dietas extremas

La actriz relacionó esta decisión con su trabajo en la fundación contra el cáncer de mama, donde ha aprendido la importancia de evitar el exceso de peso, mantener una dieta equilibrada y limitar el consumo de bebidas alcohólicas. Según Hurley, estos consejos no solo favorecen la salud, sino que también se reflejan en la apariencia física.

Alimentación sencilla y rechazo a los ultraprocesados

En cuanto a su alimentación, Elizabeth Hurley manifestó un rechazo absoluto a los productos ultraprocesados y a las dietas de moda. “Siempre he cuidado lo que como, desde siempre. Nunca he querido comer alimentos ultraprocesados”, afirmó en la entrevista recogida por el Daily Mail.

La actriz aconseja evitar la
La actriz aconseja evitar la exposición al sol en horas de mayor intensidad para proteger la piel (Reuters)

Desde su adolescencia, la actriz revisa las etiquetas de los productos y opta por comidas tradicionales y sencillas, como pollo asado, puré de patatas y verduras variadas. “No es nada novedoso ni extraño”, añadió, desmarcándose de tendencias alimentarias pasajeras y bebidas exóticas.

Actividad física cotidiana y consejos de bienestar

Respecto al ejercicio, Hurley señaló que no frecuenta el gimnasio, pero mantiene un estilo de vida muy activo. “No voy al gimnasio, pero soy muy activa… Realmente no me quedo quieta mucho tiempo”, relató. La jardinería ocupa un lugar destacado en su rutina diaria, actividad que considera suficiente para mantenerse en forma. “Hago mucha jardinería, que implica agacharse y levantar cosas”, detalló, subrayando que la constancia en el movimiento cotidiano es su principal secreto para conservar su figura.

La jardinería y la alimentación
La jardinería y la alimentación sencilla son claves en la rutina diaria de Elizabeth Hurley (Imagen ilustrativa Infobae)

La actriz también compartió otros consejos de bienestar, como evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad para proteger la piel. “Solo me expongo al sol antes de las 9 de la mañana y después de las 18 horas; el resto del tiempo, permanezco bajo una gran sombrilla”, comentó.

Además, Hurley recomendó cenar temprano para facilitar la digestión y permitir que el cuerpo descanse durante la noche. “Come antes en el día, así tienes más tiempo para digerir y tu cuerpo puede descansar durante el sueño”, aconsejó en la entrevista con el Daily Mail.

Actualidad profesional y relación con la moda

En el plano profesional, Hurley ha participado recientemente en el programa The Inheritance del canal británico Channel 4, donde interpreta a un personaje central rodeado de estilismo de alta costura.

La actriz destacó la importancia de contar con un buen equipo de vestuario y confió plenamente en la estilista seleccionada para el proyecto, quien, según Hurley, aportó prendas excepcionales provenientes de grandes revistas de moda.

Elizabeth Hurley confía en la
Elizabeth Hurley confía en la autenticidad y el equilibrio para lucir radiante a cualquier edad (@elizabethhurley1)

La actriz expresó al Daily Mail que, si bien mantiene la forma física necesaria para lucir esas piezas, hoy prioriza la adecuación y el contexto, mostrando así una actitud consciente y equilibrada ante el paso del tiempo. Además, señaló que prefiere elegir prendas que reflejen su momento personal, subrayando la importancia de sentirse cómoda y auténtica en cada etapa de su vida

