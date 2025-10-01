Entretenimiento

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

El icónico cantante de Guns N’ Roses se transforma en un androide en un universo cyberpunk lleno de conspiraciones, música y acción, en una obra que combina rock y narrativa gráfica de manera inédita

Por Brisa Bujakiewicz

Sumerian Comics lanzará la novela gráfica en enero de 2026, con reservas y ediciones especiales ya disponibles

La novela gráfica Axl Rose: Appetite for Destruction presenta una propuesta insólita: el cantante de Guns N’ Roses, Axl Rose, se convierte en un androide en un mundo cyberpunk. Con reservas ya habilitadas, la obra promete captar tanto a seguidores del rock como a aficionados al cómic. Así se abre una nueva faceta narrativa para el icónico vocalista.

Según información publicada por MariskalRock.com, la editorial Sumerian Comics, con sede en Nashville, será la encargada del lanzamiento en enero de 2026. La expectativa sobrepasa lo habitual, ya que se prevé el inicio de una saga inspirada directamente en la imagen y personalidad de Axl Rose, quien participó activamente en la creación del proyecto. De acuerdo con la web oficial de la editorial, el público puede elegir entre diversos paquetes, algunos que incluyen un mapa de Paradise City, la moneda coleccionable alusiva, una figura de Axl Rose o una lámina autografiada por el propio cantante, disponible en una edición limitada.

La acción se desarrolla en Paradise City, ciudad ficticia que mezcla humanos y robots en su vida cotidiana. El personaje principal, reflejo del mismo Rose, aparece separado de la sociedad. Su única fuente de motivación reside en la música de una cantante que actúa en espacios clandestinos. Cuando la misteriosa artista desaparece, el protagonista comienza una búsqueda que lo llevará a enfrentar una red de conspiraciones. Según MariskalRock.com, esa trama amenaza con extinguir a la humanidad y pone a Rose a prueba en un entorno gobernado por la desconfianza y el peligro.

La trama se desarrolla en
La trama se desarrolla en Paradise City, donde humanos y robots conviven en un entorno de conspiraciones y músical (Composición fotográfica)

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Nathan Yocum, cofundador de Sumerian Comics y coguionista junto a Axl Rose, impulsa la fusión de géneros y estilos. Yocum explicó: “Es un sueño febril crudo y neón-noir, en parte himno rockero y en parte profecía cyberpunk. Axl y yo hemos construido un mundo en el que la rebelión no es solo una actitud, es una cuestión de supervivencia. Es un Axl como nunca lo has visto antes, en primera línea de batalla por el futuro de la humanidad”. Así, la historia busca trascender estereotipos y convierte la rebeldía tradicional en una cuestión de subsistencia frente a fuerzas opresivas.

La novela gráfica cuenta con la participación de artistas reconocidos dentro del género. El arte visual fue realizado por Frank Mazzoli, responsable de títulos como “Dune: Edge Of A Crysknife” y “Rebel Moon: Nemesis”, y por Antonio Antro, conocido por su trabajo en “Hell Is Us” y “The Offspring: Come Out And Play”. Por su parte, Micah Myers, rotulista de “American Psycho”, se ocupó de la parte textual. Sumerian Comics propone de esta manera un producto con sólida estructura gráfica y narrativa, dirigido tanto al público del cómic como al de la música.

Las reservas ya pueden realizarse desde la página oficial de Sumerian Comics. Los paquetes especiales incorporan artículos exclusivos como el mencionado mapa de Paradise City y la moneda de colección, así como una figura del protagonista inspirada en la imagen de Axl Rose. Además, una lámina autografiada por el cantante está disponible en unidades limitadas, lo que otorga un carácter especial a esta edición para seguidores y coleccionistas.

La obra se sitúa en la intersección entre la fantasía distópica y la biografía ficcionalizada, donde la imagen de Axl Rose se reinventa como símbolo de resistencia. En este universo, la música se convierte en refugio y detonante de la aventura, con el personaje enfrentando desafíos que sobrepasan lo personal y afectan al destino de la especie. Los responsables de la novela gráfica apuestan a una visión donde el espíritu rebelde encarna valores de lucha y transformación.

La obra fusiona rock y
La obra fusiona rock y cómic, con la participación directa de Axl Rose y artistas reconocidos del género (Sumerian Comics)

Fuentes del sector coinciden en que la propuesta busca captar no solo a los fieles de Guns N’ Roses, sino también a los lectores con interés en mundos alternativos y el imaginario cyberpunk. La convergencia de talentos reconocidos en la ilustración y guion, sumada a la implicación directa de Axl Rose, distingue al proyecto de la habitual adaptación de figuras musicales al cómic.

En enero de 2026 se confirmará de fecha del lanzamiento. Por el momento, la expectativa generada y las posibilidades de expansión de la saga evidencian que Axl Rose: Appetite for Destruction aspira a ocupar un espacio de relevancia en el universo de la novela gráfica contemporánea, con la promesa de mostrar al icónico cantante como nunca antes.

