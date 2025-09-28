Entretenimiento

Charlie Sheen confiesa haber estado con 47.000 mujeres y cuenta cómo sus hijos lo salvaron

El actor contó detalles inéditos sobre su vida de excesos, reveló cómo las relaciones lo llevaron al límite y explicó el rol fundamental de su familia en su recuperación

Por Ramiro Manera

El actor narra su vida
El actor narra su vida de excesos y cómo sus hijos lo impulsaron a cambiar (Crédito: IMPAULSIVE vía YouTube)

Charlie Sheen, célebre por sus éxitos en la televisión y su caótica vida personal, volvió a sorprender al público tras una sincera aparición en el pódcast Impaulsive. El actor reconoció la magnitud de sus excesos, relató detalles desconocidos de su pasado y explicó cómo la influencia de sus hijos lo impulsó a buscar ayuda, lo que transformó radicalmente su historia personal y profesional.

Desenfreno y riesgos: una etapa sin límites

Durante un episodio, conducido por Logan Paul y Mike Majlak, Sheen se refirió abiertamente a los años en los que vivió envuelto en una espiral de drogas y sexo desenfrenado. Las confesiones del actor sorprendieron a muchos: sostuvo que mantuvo relaciones sexuales con 47.000 mujeres, una cifra inédita incluso en los estándares de Hollywood.

Según Sheen, sus decisiones no obedecieron a un solo patrón, sino a una inercia que lo arrastraba de una situación límite a otra, bajo una mentalidad que lo exponía a riesgos extremos.

Sheen confiesa el impacto de
Sheen confiesa el impacto de las drogas y el sexo en su vida personal y profesional (Crédito: IMPAULSIVE vía YouTube)

A lo largo de la entrevista, el exprotagonista de Two and a Half Men intentó explicar la lógica que guiaba su conducta en aquel entonces. “No hubo una única fuerza impulsora detrás de mis decisiones... Con quién iba a relacionarme o qué drogas decidía probar”, afirmó Sheen, en palabras recogidas por TMZ.

Para ilustrar su despreocupación frente al peligro, recurrió a una metáfora llamativa: “No uses pantalones anchos en un safari y no esperes ser atacado por un león”. Esta frase sintetiza su actitud desafiante y su disposición a aceptar las consecuencias de sus actos.

Orígenes y búsqueda de sensaciones extremas

Sheen recordó el inicio temprano de su vida sexual: a los 15 años, perdió la virginidad con una mujer a la que contactó a través de las Páginas Amarillas y que respondía al nombre de Candy. Este episodio fue el punto de partida de una juventud marcada por la experimentación, la rebeldía y la búsqueda perpetua de emociones extremas.

A lo largo de los años, los excesos se convirtieron en rutina y la vida del actor fue adquiriendo notoriedad pública, tanto por sus logros profesionales como por sus escándalos.

El testimonio de Sheen invita
El testimonio de Sheen invita a reflexionar sobre la importancia del apoyo familiar (Captura: YouTube/Paramount)

El caos terminó cobrando factura. Sheen relató cómo, a medida que pasaba el tiempo, la adicción al sexo y las drogas empezó a aislarlo de quienes más quería y a deteriorar sus vínculos familiares. Ese ambiente lo llevó a sentir la urgencia de un cambio radical, aún si en el momento era incapaz de reconocerlo abiertamente.

La influencia transformadora de sus hijos

El punto de inflexión llegó hace ocho años, cuando el intérprete decidió centrarse en reconstruir su relación con sus cinco hijos. En varias ocasiones, Sheen manifestó que el nacimiento y crecimiento de sus descendientes se convirtieron en el motor de su transformación.

Su hija Sami Sheen tuvo un papel destacado en ese proceso. Semanas atrás, publicó un video en el que agradeció que ella y sus hermanos fueran la razón principal por la que su padre se decidió a buscar tratamiento, según informó TMZ.

La hija de Sheen, Sami,
La hija de Sheen, Sami, destaca el rol de los hijos en la recuperación de su padre (Sorry We´re Cyrus)

La familia Sheen se unió alrededor de la recuperación del actor, generando un entorno de comprensión y apoyo fundamental para alcanzar la sobriedad. El proceso no se limitó a terapias privadas, sino que incluyó la participación activa de sus hijos en la vida cotidiana de su padre, siendo ellos el empuje que necesitaba para no volver atrás, en palabras del propio actor.

Del documental a la introspección pública

El proceso de redención de Sheen quedó inmortalizado en dos creaciones: sus memorias, tituladas The Book of Sheen, y el documental en dos partes aka Charlie Sheen, disponible en Netflix. Estas obras ofrecen una visión inédita e íntima del camino que lo llevó de los extremos a la estabilidad emocional. El actor narra allí con honestidad los momentos más oscuros de su carrera y la manera en que la familia se convirtió en su sostén principal.

El documental y las memorias
El documental y las memorias de Sheen muestran su camino de redención (Crédito: Netflix)

El relato no solo reconstruye las etapas de desenfreno, sino que también muestra el esfuerzo por recuperar la confianza y el afecto de sus hijos. La voz de sus descendientes aparece como testimonio clave del proceso, reforzando la importancia de los lazos familiares como pilar de la recuperación.

Un testimonio de transformación y esperanza

El caso de Charlie Sheen ejemplifica cómo una vida marcada por los excesos puede encontrar un rumbo distinto cuando la voluntad de cambiar está acompañada del apoyo familiar. Su testimonio, sumado al reconocimiento de sus hijos sobre el impacto que tuvieron en su rehabilitación, permite comprender en profundidad el valor de la redención y la posibilidad de reinventarse, incluso tras décadas de caos.

La historia de Charlie Sheen
La historia de Charlie Sheen ejemplifica la posibilidad de reinventarse tras años de excesos (AP)

Hoy, el actor mira hacia el futuro con una perspectiva renovada. La exposición pública de sus desafíos y logros invita a reflexionar sobre la importancia de afrontar los errores y construir nuevos vínculos. La historia de Sheen se convierte así en un relato de aprendizaje que trasciende la fama, mostrando el poder transformador de la familia y el autoconocimiento.

