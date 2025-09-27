Daniel Day-Lewis admite: “Hice el ridículo al anunciar mi retiro del cine”

"Anemone" marca el primer papel de Day-Lewis desde "El hilo fantasma" en 2017 (WireImage/Focus Features)

El legendario actor británico Daniel Day-Lewis volvió a pisar un escenario cinematográfico tras ocho años de ausencia y lo hizo de la mano de su hijo, el director debutante Ronan Day-Lewis.

Su regreso se concretó con el estreno de Anemone en el Festival de Cine de Nueva York, donde el tres veces ganador del Óscar reconoció que anunciar su retiro fue, en sus propias palabras, un error que hoy considera embarazoso.

Durante la presentación de la película el pasado 26 de septiembre, Day-Lewis, de 68 años, confesó entre risas lo incómodo que le resulta haber hecho pública su decisión de alejarse de la actuación tras El hilo fantasma.

“Hice el ridículo al anunciar que iba a dejar de trabajar, y probablemente me vi como un tonto aún mayor al volver”, citó People. Sin embargo, Lewis añadió que negarse a trabajar con su hijo por mantenerse fiel a aquella promesa habría sido “una decisión peor”.

Day-Lewis ha ganado tres premios de la Academia y fue nominado seis veces en total (Archivo IMBD)

El intérprete explicó que durante años tuvo sentimientos encontrados respecto a su profesión, y es por ello que suele tomar descansos extensos.

Este no ha sido el único paréntesis en su carrera: entre 1997 y 2002 se alejó de la industria para trabajar como aprendiz del zapatero italiano Stefano Bemer, antes de reaparecer en Pandillas de Nueva York de Martin Scorsese.

“Tuve largos periodos en los que pensé que no estaba hecho para esto. El trabajo siempre fue muy valioso para mí —era como comida y bebida. Pero creo que tengo en común con muchos actores el hecho de que no estoy bien adaptado a la vida que lo rodea… al aspecto público de todo ello”, señaló en el encuentro.

“Pareciera que estamos pidiendo atención solo por el hecho de hacer este trabajo, pero nunca se te ocurre que no puedes apagar esa atención a voluntad… Siempre me sentí incómodo con el aspecto público de esta vida. Pensé que me acostumbraría y nunca lo hice. Y eso me llevó a preguntarme si no estaría mejor manteniéndome al margen”, agregó.

Daniel Day-Lewis y Sean Bean en las primeras imágenes de 'Anemone'. (Filmaffinity)

En una entrevista previa con Rolling Stone, el ganador del Oscar admitió que quizá fue un error el haber sacado un comunicado oficial anunciando su retiro en 2017.

“Ahora me parece una grandilocuencia absurda hablar de eso. En realidad, nunca tuve la intención de retirarme. Simplemente dejé de hacer ese tipo de trabajo para poder hacer otra cosa”, declaró.

“Aparentemente, se me ha acusado de retirarme dos veces ya. Nunca quise retirarme de nada. Solo quería trabajar en otra cosa por un tiempo… Habría hecho bien en simplemente mantener la boca cerrada”.

El regreso con ‘Anemone’

El motivo que lo convenció de volver no fue una gran oferta de Hollywood, sino un proyecto íntimo: el debut como director de su hijo Ronan, de 27 años. En Anemone, Day-Lewis interpreta a un ermitaño que se reencuentra con su hermano, un hombre de clase media encarnado por Sean Bean.

Según la sinopsis oficial, “los lazos familiares entre padres, hijos y hermanos son explorados mientras se desarrollan complejas relaciones marcadas por viajes personales y conflictos generacionales”. El elenco también incluye a Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green.

Daniel Day-Lewis regresó a la actuación motivado por la oportunidad de trabajar con su hijo (Focus Features)

La película está ambientada en el norte de Inglaterra y se estrenará en salas limitadas el 3 de octubre, antes de una expansión nacional el 10 del mismo mes, distribuida por Focus Features.

Day-Lewis aseguró que trabajar con su hijo encendió de nuevo su pasión por la interpretación.

“A medida que envejezco, me toma más y más tiempo volver al lugar donde el fuego interior vuelve a arder. Pero trabajando con Ro, ese fuego se encendió de inmediato. Y fue, de principio a fin, una alegría pura pasar ese tiempo juntos”, contó en la entrevista con Rolling Stone