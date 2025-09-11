Entretenimiento

La razón por la qué Daniel Day-Lewis regresó al cine después de ocho años de retiro

El actor británico filmó la película “Anemone”, un drama dirigido por su hijo Ronan Day-Lewis que indaga en relaciones y heridas familiares

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Daniel Day-Lewis vuelve a la
Daniel Day-Lewis vuelve a la actuación tras ocho años de retiro para rodar "Anemone", film escrito y dirigido por su hijo Ronan (REUTERS/Universal Pictures)

El regreso de Daniel Day-Lewis a la pantalla grande tras ocho años de retiro ha llamado la atención de la industria cinematográfica.

El actor británico, reconocido por su trabajo en Mi pie izquierdo, Petróleo sangriento y Lincoln, interrumpió su retiro para protagonizar Anemone, dirigida por su hijo, Ronan Day-Lewis.

La película tendrá su estreno mundial durante el Festival de Cine de Nueva York, marcando un nuevo capítulo en la carrera de un artista conocido por sus ausencias prolongadas del cine.

La decisión de Day-Lewis de volver a actuar se relaciona directamente con la colaboración creada junto a su hijo, un hecho que él mismo explicó.

“Tuve una cierta tristeza residual porque sabía que Ronan seguiría haciendo películas, y yo me estaba alejando de eso”, declaró en entrevista con Rolling Stone.

La relación personal y profesional
La relación personal y profesional entre Daniel y su hijo Ronan marca el regreso del tres veces ganador del Oscar al cine (Instagram/@ronandaylewis)

Y agregó: “Pensé: ‘¿No sería hermoso si pudiéramos hacer algo juntos y encontrar una manera de contenerlo, para que no tuviera que implicar todo el aparato de una gran producción?’“.

En 2017, Daniel Day-Lewis había comunicado su retiro definitivo de la actuación tras el rodaje de El hilo fantasma.

En ese momento, un portavoz anunció que el actor ya no trabajaría más y que se trataba de una decisión privada.

No era la primera vez que el intérprete hacía una pausa extensa en su carrera, ya que en 1997 decidió alejarse del cine por varios años con el objetivo de dedicarse a la zapatería en Italia, regresando recién en 2002 bajo la dirección de Martin Scorsese en Pandillas de Nueva York.

El consagrado actor británico comparte
El consagrado actor británico comparte escena en "Anemone" con Sean Bean, en una historia ambientada en los bosques del norte de Inglaterra (Universal Pictures)

La trama de Anemone se sitúa en los bosques del norte de Inglaterra, donde el personaje de Day-Lewis vive aislado hasta la visita de su hermano, interpretado por Sean Bean, quien lo enfrenta a su pasado.

El elenco incluye, además, a Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton. El filme explora las consecuencias de los legados familiares marcados por la violencia política y personal.

Al valorar su regreso a la actuación, admitió dudas sobre volver a exponerse al mundo público. “Tenía ciertas reservas acerca de volver al mundo público otra vez”, sostuvo.

Consultado sobre si consideró limitarse solo a escribir el guion, explicó que finalmente aceptó actuar por insistencia de su hijo.

“Ronan dejó en claro que no iba a hacerlo si yo no participaba”, indicó el actor, destacando el carácter personal del proyecto.

Day-Lewis aceptó volver a la
Day-Lewis aceptó volver a la pantalla grande después de encarnar icónicos papeles en el cine (Miramax Films)

Day-Lewis también expresó los motivos internos que marcaron su decisión, señalando que existió una “ansiedad sobre volver a involucrarse con el negocio del cine”.

Además, agregó: “El trabajo siempre fue algo que amé. Jamás dejé de amarlo. Pero existían aspectos del modo de vida que venía con ello que nunca acepté por completo, desde el inicio de mi carrera hasta hoy. Hay algo en ese proceso que me dejaba vacío al final”.

En esa misma línea, afirmó que finalmente aceptó que “eso formaba parte del proceso, que después de un periodo vendría una nueva energía”.

“Solo que en la última experiencia, con El hilo fantasma, sentí que tal vez esa regeneración ya no iba a suceder. Pensé que probablemente debía mantenerme alejado, porque no tenía nada más que ofrecer", expresó.

"El hilo fantasma", dirigida por
"El hilo fantasma", dirigida por Paul Thomas Anderson, había sido la última película de Daniel Day-Lewis hasta la fecha (Universal Pictures)

Este razonamiento llevó a la decisión de anunciar públicamente su retiro en 2017. En una entrevista con W Magazine, relató:

“Sabía que no era propio de mí sacar un comunicado. Pero quería marcar un límite. No quería ser arrastrado de nuevo a otro proyecto. Toda mi vida me la pasé diciendo que debía dejar de actuar y no sé por qué esta vez fue diferente, pero el impulso de dejarlo se volvió una compulsión”.

La estrella de cine reflexionó sobre cómo el tiempo ha cambiado su percepción. “Mirando atrás, hubiera sido mejor callar. No tenía intención real de retirarme. Solo dejé de hacer ese tipo de trabajo para hacer otra cosa”, aseguró a Rolling Stone.

Y agregó: “Al parecer, me han acusado de retirarme dos veces. Nunca quise dejar nada, solo necesitaba trabajar en algo diferente un tiempo. A medida que pasan los años, me cuesta más encontrar ese lugar donde la pasión vuelve a encenderse”.

En 2017, la estrella había
En 2017, la estrella había anunciado su alejamiento definitivo de la actuación en un comunicado atribuido a razones privadas (EFE/Simela Pantzartzi)

Para Day-Lewis, trabajar con su hijo “reavivó ese fuego”: “Fue desde el principio hasta el final un disfrute absoluto pasar ese tiempo juntos”.

La película Anemone se estrenará en cines seleccionados de Estados Unidos el 3 de octubre, para luego lanzarse a nivel nacional a partir del 10 de octubre.

La opera prima de Ronan Day-Lewis se describe como “un drama familiar envolvente sobre vidas marcadas por legados irreconciliables de violencia política y personal”.

Temas Relacionados

Daniel Day-LewisAnemoneRonan Day-Lewisestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Bad Bunny dejó fuera a Estados Unidos de su gira por temor a redadas migratorias de ICE

El intérprete priorizó la seguridad de sus fanáticos latinos ante el endurecimiento de la política migratoria

Bad Bunny dejó fuera a

Saoirse Ronan y Jack Lowden dan la bienvenida a su primer hijo

La actriz de ‘Mujercitas’ debutó su embarazo en mayo durante un desfile de Louis Vuitton en París.

Saoirse Ronan y Jack Lowden

Ed Sheeran: “Me considero un fracaso constante, pero así es como se construye el éxito”

El músico revela en una entrevista con Vanity Fair cómo el nacimiento de sus hijas y los retos familiares transformaron su visión sobre el éxito y la importancia del aprendizaje diario

Ed Sheeran: “Me considero un

Los consejos de una estrella de OnlyFans para hombres inseguros sobre el tamaño

A través de sus redes, respalda la construcción de una imagen corporal masculina más inclusiva

Los consejos de una estrella

La esposa de Bruce Willis contempló el divorcio antes del diagnóstico de demencia del actor

La pareja afrontó una profunda crisis antes de conocer el verdadero motivo detrás de los cambios en la conducta de Willis

La esposa de Bruce Willis
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misiones: el hijo de un

Misiones: el hijo de un asesor del exgobernador acordó la condena a 9 años de cárcel por abuso sexual y trata de menores

Caputo habló con Georgieva: el FMI ratificó el apoyo al Gobierno y rescató “el importante progreso en la reducción de la inflación”

Aerolíneas Argentinas lanza por primera vez vuelos a un destino paradisíaco del Caribe

Ocho beneficios de poner coco rallado en el mate

El día después en Mendoza: cómo sigue la nena que se atrincheró armada en su escuela y quién quedó a su cargo

INFOBAE AMÉRICA
El esperado regreso de Daniel

El esperado regreso de Daniel Day-Lewis: la película con su hijo, el miedo y el secreto detrás de su retiro

Nuevo récord de presos políticos en Cuba: “Cada mes que pasa, el régimen se torna más represivo”

Bielorrusia liberó a 52 prisioneros tras el levantamiento de sanciones a la aerolínea estatal Belavia por parte de EEUU

El InterAmerican Institute for Democracy organizó el foro “¿Quiénes sostienen la dictadura de Cuba?”

El catálogo de Miles Davis cambia de manos en una operación que redefine el futuro de su legado musical

TELESHOW
El viaje soñado de Pampita

El viaje soñado de Pampita y Martín Pepa a la Polinesia: guirnalda con flores, atardeceres y nueva chance al amor

La sensual producción de Laurita Fernández con un guiño a un clásico de Hollywood: “Marilyn de Mataderos”

La broma de Martín Garabal y Miranda! que descolocó a Nico Occhiato en vivo: “Te voy a matar”

La sorpresiva dedicatoria de Luck Ra al recibir el Premio Konex como figura destacada de la música argentina

Furia Scaglione habló de su salud después del diagnóstico de leucemia que tuvo en Gran Hermano: “Volviendo”