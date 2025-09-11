La razón por la qué Daniel Day-Lewis regresó al cine después de ocho años de retiro

Daniel Day-Lewis vuelve a la actuación tras ocho años de retiro para rodar "Anemone", film escrito y dirigido por su hijo Ronan (REUTERS/Universal Pictures)

El regreso de Daniel Day-Lewis a la pantalla grande tras ocho años de retiro ha llamado la atención de la industria cinematográfica.

El actor británico, reconocido por su trabajo en Mi pie izquierdo, Petróleo sangriento y Lincoln, interrumpió su retiro para protagonizar Anemone, dirigida por su hijo, Ronan Day-Lewis.

La película tendrá su estreno mundial durante el Festival de Cine de Nueva York, marcando un nuevo capítulo en la carrera de un artista conocido por sus ausencias prolongadas del cine.

La decisión de Day-Lewis de volver a actuar se relaciona directamente con la colaboración creada junto a su hijo, un hecho que él mismo explicó.

“Tuve una cierta tristeza residual porque sabía que Ronan seguiría haciendo películas, y yo me estaba alejando de eso”, declaró en entrevista con Rolling Stone.

La relación personal y profesional entre Daniel y su hijo Ronan marca el regreso del tres veces ganador del Oscar al cine (Instagram/@ronandaylewis)

Y agregó: “Pensé: ‘¿No sería hermoso si pudiéramos hacer algo juntos y encontrar una manera de contenerlo, para que no tuviera que implicar todo el aparato de una gran producción?’“.

En 2017, Daniel Day-Lewis había comunicado su retiro definitivo de la actuación tras el rodaje de El hilo fantasma.

En ese momento, un portavoz anunció que el actor ya no trabajaría más y que se trataba de una decisión privada.

No era la primera vez que el intérprete hacía una pausa extensa en su carrera, ya que en 1997 decidió alejarse del cine por varios años con el objetivo de dedicarse a la zapatería en Italia, regresando recién en 2002 bajo la dirección de Martin Scorsese en Pandillas de Nueva York.

El consagrado actor británico comparte escena en "Anemone" con Sean Bean, en una historia ambientada en los bosques del norte de Inglaterra (Universal Pictures)

La trama de Anemone se sitúa en los bosques del norte de Inglaterra, donde el personaje de Day-Lewis vive aislado hasta la visita de su hermano, interpretado por Sean Bean, quien lo enfrenta a su pasado.

El elenco incluye, además, a Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton. El filme explora las consecuencias de los legados familiares marcados por la violencia política y personal.

Al valorar su regreso a la actuación, admitió dudas sobre volver a exponerse al mundo público. “Tenía ciertas reservas acerca de volver al mundo público otra vez”, sostuvo.

Consultado sobre si consideró limitarse solo a escribir el guion, explicó que finalmente aceptó actuar por insistencia de su hijo.

“Ronan dejó en claro que no iba a hacerlo si yo no participaba”, indicó el actor, destacando el carácter personal del proyecto.

Day-Lewis aceptó volver a la pantalla grande después de encarnar icónicos papeles en el cine (Miramax Films)

Day-Lewis también expresó los motivos internos que marcaron su decisión, señalando que existió una “ansiedad sobre volver a involucrarse con el negocio del cine”.

Además, agregó: “El trabajo siempre fue algo que amé. Jamás dejé de amarlo. Pero existían aspectos del modo de vida que venía con ello que nunca acepté por completo, desde el inicio de mi carrera hasta hoy. Hay algo en ese proceso que me dejaba vacío al final”.

En esa misma línea, afirmó que finalmente aceptó que “eso formaba parte del proceso, que después de un periodo vendría una nueva energía”.

“Solo que en la última experiencia, con El hilo fantasma, sentí que tal vez esa regeneración ya no iba a suceder. Pensé que probablemente debía mantenerme alejado, porque no tenía nada más que ofrecer", expresó.

"El hilo fantasma", dirigida por Paul Thomas Anderson, había sido la última película de Daniel Day-Lewis hasta la fecha (Universal Pictures)

Este razonamiento llevó a la decisión de anunciar públicamente su retiro en 2017. En una entrevista con W Magazine, relató:

“Sabía que no era propio de mí sacar un comunicado. Pero quería marcar un límite. No quería ser arrastrado de nuevo a otro proyecto. Toda mi vida me la pasé diciendo que debía dejar de actuar y no sé por qué esta vez fue diferente, pero el impulso de dejarlo se volvió una compulsión”.

La estrella de cine reflexionó sobre cómo el tiempo ha cambiado su percepción. “Mirando atrás, hubiera sido mejor callar. No tenía intención real de retirarme. Solo dejé de hacer ese tipo de trabajo para hacer otra cosa”, aseguró a Rolling Stone.

Y agregó: “Al parecer, me han acusado de retirarme dos veces. Nunca quise dejar nada, solo necesitaba trabajar en algo diferente un tiempo. A medida que pasan los años, me cuesta más encontrar ese lugar donde la pasión vuelve a encenderse”.

En 2017, la estrella había anunciado su alejamiento definitivo de la actuación en un comunicado atribuido a razones privadas (EFE/Simela Pantzartzi)

Para Day-Lewis, trabajar con su hijo “reavivó ese fuego”: “Fue desde el principio hasta el final un disfrute absoluto pasar ese tiempo juntos”.

La película Anemone se estrenará en cines seleccionados de Estados Unidos el 3 de octubre, para luego lanzarse a nivel nacional a partir del 10 de octubre.

La opera prima de Ronan Day-Lewis se describe como “un drama familiar envolvente sobre vidas marcadas por legados irreconciliables de violencia política y personal”.