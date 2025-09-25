Entretenimiento

Wade Robson y James Safechuck exigen indemnización multimillonaria al patrimonio de Michael Jackson

Los dos demandantes que inspiraron el documental “Leaving Neverland” reavivan la polémica al solicitar una millonaria compensación, desatando repercusiones en las finanzas y la reputación de la familia Jackson

Por Uriel Monterrubio

Guardar
(AP Photo/Damian Dovarganes)
(AP Photo/Damian Dovarganes)

Un conflicto legal por 400 millones de dólares entre los herederos de Michael Jackson y los acusadores Wade Robson y James Safechuck salió a la luz tras nuevos documentos presentados en la Corte, según reveló Us Weekly. La información, que hasta ahora se desconocía, surge en medio de una disputa paralela por los elevados honorarios legales en el manejo del patrimonio, que involucra a Paris Jackson, hija del artista.

El panorama financiero del patrimonio de Jackson se ve presionado por múltiples litigios y arbitrajes en curso, de acuerdo con los ejecutores. Entre estos procesos destaca la demanda en la que Robson, de 43 años, y Safechuck, de 47, exigen una compensación multimillonaria por supuestos abusos sexuales cometidos contra ellos durante su infancia, como detallaron en el documental de HBO Leaving Neverland.

Paris, hija de Michael Jackson,
Paris, hija de Michael Jackson, considera "excesivos" los honorarios que la defensa exige Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

La controversia escaló cuando Paris Jackson calificó ciertos honorarios legales como “excesivos” en una moción ante la Corte, solicitando restringir el poder de los ejecutores para autorizar estos pagos. Los administradores del patrimonio, por su parte, defendieron la gestión ante el tribunal, argumentando que los montos se ajustan al estándar del sector legal estadounidense y subrayaron el riesgo que implicaría “si los abogados no reciben sus honorarios: ‘Sin defensa legal, el patrimonio tendría que declararse en rebeldía en litigios pendientes, donde la responsabilidad sería devastadora’, advirtieron los ejecutores según lo consignado por Us Weekly.

Además, los representantes legales del patrimonio destacaron que contar con asesoría profesional es imprescindible no solo para la defensa judicial, sino también para la administración de la cartera de derechos intelectuales, que consideran “el sustento vital de las empresas” ligadas a la marca Jackson. Entre los proyectos mencionados con importancia clave figura el espectáculo “MJ One Cirque”, el musical “MJ: The Musical” y la próxima película biográfica “Michael”.

La defensa de los herederos
La defensa de los herederos de MJ aseguran que de no cumplir con los honorarios las consecuencias podrían ser devastadoras para el patrimonio, afectando incluso a producciones en curso como la cinta biográfica del cantante (Créditos: Lionsgate)

La demanda de Robson y Safechuck, presentada contra las compañías MJJ Productions y MJJ Ventures, propiedad del músico hasta su fallecimiento en 2009, detalla los presuntos abusos sufridos en su niñez. Según Robson, el vínculo con Jackson se inició cuando tenía siete años, luego de ganar un concurso de imitadores del cantante, y se prolongó hasta los 14 años. Ambas demandas alegan que el personal de las compañías era consciente de la supuesta situación.

En el documental, Robson explicó cómo, en 2005, testificó en favor de Jackson durante un juicio de abuso infantil en Santa Bárbara que terminó con la absolución por parte del jurado. “[Jackson] dijo ‘No podemos dejar que hagan esto con nosotros, no podemos dejar que nos destruyan. Nosotros, nosotros, nosotros’”, contó Robson, quien aseguró que sintió un temor genuino de que ambos terminaran en la cárcel si la verdad salía a la luz. Robson también relató que “tuve el valor de decirle a Michael que no quería testificar, pero después fui citado formalmente y tuve que declarar”. En esa ocasión, aseguró ante el tribunal: “No, absolutamente no”, cuando le consultaron si Jackson le había tocado sexualmente.

James Safechuck y Wade Robson
James Safechuck y Wade Robson protagonizaron el documental 'Leaving Neverland', donde aseguraron que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños }(Foto: YouTube, OWN)

Safechuck, quien se sumó a la demanda en 2014 —un año después que Robson—, expresó que su motivación principal era “luchar por el pequeño James... intentar reconectar con mi yo de niño y decirle que está bien, que lo amo”.

Cabe recordar que en 2017 los tribunales desestimaron originalmente ambas denuncias porque el plazo legal para demandar por abuso infantil había vencido. Sin embargo, tras modificarse la legislación de California —que extendió el límite de edad para realizar este tipo de denuncias desde los 26 a los 40 años—, sus casos volvieron a considerarse y, en 2023, tres jueces del Tribunal de Apelaciones de California permitieron que ambos accedan a un juicio civil.

MJJ Productions y MJJ Ventures han reiterado su rechazo a las acusaciones, mientras que la figura de Michael Jackson continúa bajo intenso escrutinio.

Temas Relacionados

Michael JacksonWade RobsonJames SafechuckParis JacksonCaliforniaSanta BárbaraAbuso infantilPatrimonioMJJ ProductionsLeaving Neverland

Últimas Noticias

Emma Watson reflexionó sobre la fama y la salud mental: “Admitir que no era feliz fue aterrador”

La actriz británica compartió en el podcast “On Purpose” de Jay Shetty que decidió alejarse de la presión mediática y de las expectativas externas para encontrar espacios auténticos fuera del ámbito público

Emma Watson reflexionó sobre la

William Shatner: agencia desmiente que el actor fuera trasladado de emergencia al hospital

El actor de 94 años, famoso por su papel como el Capitán Kirk, fue atendido por los servicios de emergencia tras un problema de azúcar en la sangre en su residencia angelina, generando diversas versiones sobre su estado

William Shatner: agencia desmiente que

Leonardo DiCaprio casi cambia su nombre para debutar en Hollywood: “Me dijeron que era demasiado étnico”

El actor era un adolescente cuando le propusieron un curioso nombre artístico

Leonardo DiCaprio casi cambia su

A$AP Rocky habló sobre sus causas judiciales: “Sabía que era inocente”

El rapero estadounidense y referente de la moda, compartió con la revista ELLE cómo el veredicto judicial transformó su visión personal y profesional. Desde aquella etapa compleja, desarrolla nuevos proyectos y reconfigura sus prioridades familiares

A$AP Rocky habló sobre sus

La guitarra de Noel Gallagher, símbolo de la separación de Oasis, será subastada en Londres

El evento reunirá piezas icónicas de la historia de la música, desde objetos de John Lennon y Michael Jackson hasta recuerdos de Jimi Hendrix y David Bowie

La guitarra de Noel Gallagher,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple crimen narco en Florencio

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: trasladan a los detenidos para que declaren ante el fiscal del caso

Eduardo García, obispo de San Justo: “Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”

La estrategia electoral que planea Milei luego de su viaje a Nueva York: qué destinos del país podría visitar

El nuevo look de Kate Middleton: melena dorada, tiara de Lady Di y aire pop en la familia real

Un ex director del FMI dijo que la Argentina debería dejar flotar al dólar tras el apoyo del Tesoro de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció que se

La ONU denunció que se eliminaron las garantías básicas de los derechos humanos en Nicaragua

Casi la mitad de Cuba volverá a estar a oscuras este jueves

Zelensky gestiona un arma de mayor alcance y advirtió a Moscú: “Necesitan saber dónde están sus refugios antiaéreos”

Uruguay asegura que no gastará “un peso” en organizar el Mundial 2030 y pide que Punta del Este sea sede del sorteo

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

TELESHOW
Daniela Celis postergó su gran

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”

Mario Pergolini sorprendió a Peter Lanzani con una foto retro de su infancia: “Eras modelo”

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

Repudiable ataque en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice