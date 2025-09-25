Wade Robson y James Safechuck exigen indemnización multimillonaria al patrimonio de Michael Jackson

(AP Photo/Damian Dovarganes)

Un conflicto legal por 400 millones de dólares entre los herederos de Michael Jackson y los acusadores Wade Robson y James Safechuck salió a la luz tras nuevos documentos presentados en la Corte, según reveló Us Weekly. La información, que hasta ahora se desconocía, surge en medio de una disputa paralela por los elevados honorarios legales en el manejo del patrimonio, que involucra a Paris Jackson, hija del artista.

El panorama financiero del patrimonio de Jackson se ve presionado por múltiples litigios y arbitrajes en curso, de acuerdo con los ejecutores. Entre estos procesos destaca la demanda en la que Robson, de 43 años, y Safechuck, de 47, exigen una compensación multimillonaria por supuestos abusos sexuales cometidos contra ellos durante su infancia, como detallaron en el documental de HBO Leaving Neverland.

Paris, hija de Michael Jackson, considera "excesivos" los honorarios que la defensa exige Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

La controversia escaló cuando Paris Jackson calificó ciertos honorarios legales como “excesivos” en una moción ante la Corte, solicitando restringir el poder de los ejecutores para autorizar estos pagos. Los administradores del patrimonio, por su parte, defendieron la gestión ante el tribunal, argumentando que los montos se ajustan al estándar del sector legal estadounidense y subrayaron el riesgo que implicaría “si los abogados no reciben sus honorarios: ‘Sin defensa legal, el patrimonio tendría que declararse en rebeldía en litigios pendientes, donde la responsabilidad sería devastadora’, advirtieron los ejecutores según lo consignado por Us Weekly.

Además, los representantes legales del patrimonio destacaron que contar con asesoría profesional es imprescindible no solo para la defensa judicial, sino también para la administración de la cartera de derechos intelectuales, que consideran “el sustento vital de las empresas” ligadas a la marca Jackson. Entre los proyectos mencionados con importancia clave figura el espectáculo “MJ One Cirque”, el musical “MJ: The Musical” y la próxima película biográfica “Michael”.

La defensa de los herederos de MJ aseguran que de no cumplir con los honorarios las consecuencias podrían ser devastadoras para el patrimonio, afectando incluso a producciones en curso como la cinta biográfica del cantante (Créditos: Lionsgate)

La demanda de Robson y Safechuck, presentada contra las compañías MJJ Productions y MJJ Ventures, propiedad del músico hasta su fallecimiento en 2009, detalla los presuntos abusos sufridos en su niñez. Según Robson, el vínculo con Jackson se inició cuando tenía siete años, luego de ganar un concurso de imitadores del cantante, y se prolongó hasta los 14 años. Ambas demandas alegan que el personal de las compañías era consciente de la supuesta situación.

En el documental, Robson explicó cómo, en 2005, testificó en favor de Jackson durante un juicio de abuso infantil en Santa Bárbara que terminó con la absolución por parte del jurado. “[Jackson] dijo ‘No podemos dejar que hagan esto con nosotros, no podemos dejar que nos destruyan. Nosotros, nosotros, nosotros’”, contó Robson, quien aseguró que sintió un temor genuino de que ambos terminaran en la cárcel si la verdad salía a la luz. Robson también relató que “tuve el valor de decirle a Michael que no quería testificar, pero después fui citado formalmente y tuve que declarar”. En esa ocasión, aseguró ante el tribunal: “No, absolutamente no”, cuando le consultaron si Jackson le había tocado sexualmente.

James Safechuck y Wade Robson protagonizaron el documental 'Leaving Neverland', donde aseguraron que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños }(Foto: YouTube, OWN)

Safechuck, quien se sumó a la demanda en 2014 —un año después que Robson—, expresó que su motivación principal era “luchar por el pequeño James... intentar reconectar con mi yo de niño y decirle que está bien, que lo amo”.

Cabe recordar que en 2017 los tribunales desestimaron originalmente ambas denuncias porque el plazo legal para demandar por abuso infantil había vencido. Sin embargo, tras modificarse la legislación de California —que extendió el límite de edad para realizar este tipo de denuncias desde los 26 a los 40 años—, sus casos volvieron a considerarse y, en 2023, tres jueces del Tribunal de Apelaciones de California permitieron que ambos accedan a un juicio civil.

MJJ Productions y MJJ Ventures han reiterado su rechazo a las acusaciones, mientras que la figura de Michael Jackson continúa bajo intenso escrutinio.