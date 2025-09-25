Entretenimiento

Don Omar anuncia su retiro definitivo tras 25 años de trayectoria en el reguetón

El puertorriqueño aseguró que cerrará su ciclo en la música con una gira de despedida.

Virginia García

Don Omar confirmo su retiro de la escena musical. (Foto: IG @donomar)

Don Omar, considerado una de las voces más imponentes y respetadas de la música urbana, anunció esta semana su retiro definitivo de los escenarios tras 25 años de carrera.

El artista puertorriqueño, de 47 años, promete cerrar este capítulo con un álbum recopilatorio de sus mayores éxitos, un segundo disco con temas inéditos y una gira final por varios países, dejando un legado imborrable en la industria musical.

Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026”, dijo en una entrevista con Telemundo.

Don Omar aseguró que realizará una última gira para retirarse. (EFE/Eva Marie Uzcátegui)

Entre los temas que podrían formar parte de su disco de éxitos se encuentran clásicos como “Dile” y “Pobre Diabla”, que marcaron un antes y un después en el reguetón y consolidaron a Don Omar como un referente del género.

Además, el segundo álbum incluiría colaboraciones con artistas contemporáneos, demostrando que, incluso al cierre de su carrera, sigue apostando por la innovación y el trabajo conjunto con nuevas generaciones.

Asimismo, Don Omar reflexionó sobre el momento en que decidió dar un paso al costado y aseguró que que el retiro es un proceso natural en la vida de los artistas.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, expresó.

Don Omar aseguró que es necesario el retiro. (Cortesía)

El cantante también reveló que su decisión está influenciada por su etapa personal y por la salud. En junio del año pasado, compartió con sus seguidores que había sido diagnosticado con cáncer, un golpe que marcó su vida, aunque aseguró que, al ser detectado a tiempo y tras la cirugía, estaría libre de la enfermedad.

Esta experiencia reforzó su deseo de aprovechar el tiempo y cerrar su carrera con dignidad y pasión.

Sin embargo, Don Omar no planea retirarse sin dejar huella. En sus propias palabras, desea trabajar con artistas jóvenes y mantener vigente su música a través de la colaboración.

“Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es súper importante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”, dijo en la entrevista.

Don Omar dejó en claro que antes de retirarse planea colaborar con cantantes de la nueva generación de la música. (Instagram/Don Omar)

Cabe destacar que no es la primera vez que Don Omar se ha alejado de los escenarios. En 2017 anunció un retiro temporal debido a conflictos con su sello discográfico y realizó una gira de despedida, Forever King… The Last Tour, que inició en Puerto Rico.

Sin embargo, cuatro años después, regresó con colaboraciones, como la que realizó junto a Residente, y continuó trabajando en nuevos proyectos musicales.

