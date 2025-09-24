Murió Boston, la inseparable mascota de Kevin Spacey

El actor se encontraba de viaje de trabajo cuando se enteró de la lamentable noticia (Foto: Instagram/@kevinspacey)

Kevin Spacey suma otra situación difícil a su vida personal.

El actor dijo adiós a Boston, una perra de raza mestiza que adoptó en 2013 y nombró en honor a la ciudad de Boston tras los atentados en el Maratón de ese año.

El can murió esta semana en una guardería canina de Baltimore. Tenía alrededor de 13 años y se había convertido en la compañera de viaje y de vida más cercana del actor durante más de una década.

De acuerdo con TMZ que recibió la noticia de fuentes cercanas al actor, Boston murió mientras Spacey se encontraba en Londres cumpliendo con un compromiso laboral.

El actor Kevin Spacey ya no pudo llevar a Boston a sus compromisos, por lo que optó por dejarla en una guardería especial (REUTERS/Manuel Silvestri)

El actor dejó a su mascota en esa guardería hacía al menos ocho meses, pero nunca rompió el contacto: mantenía videollamadas diarias con la perra para seguir de cerca su estado y acompañarla, aunque fuera a través de una pantalla.

Boston recorrió el mundo junto a Spacey durante años, pero comenzó a mostrar signos de enfermedad en el último año, por lo que dejó de acompañar al actor en sus viajes.

Las mismas fuentes contaron que la estrella de Hollywood evaluó con seriedad la posibilidad de regresar de inmediato a Estados Unidos para estar presente en sus últimos momentos. No obstante, el veterinario que atendía a Boston le advirtió que debía actuar rápido para evitarle mayor sufrimiento. Spacey, que no quería prolongar el dolor de su fiel compañera, tomó la difícil decisión de permitir que la atendieran sin esperar su regreso.

La perra de Spacey fue nombrada Boston en honor a la ciudad que sufrió un atentado en 2013 (Archivo: Infobae)

El trágico maratón de Boston

La historia de Boston se remonta a mayo de 2013, cuando Spacey viajó a Massachusetts para apoyar las labores de recuperación después del atentado con bombas en el Maratón de Boston, un hecho que dejó tres muertos y más de 260 heridos. Durante esa visita, conoció a una perra que entonces llevaba el nombre de Cuddles.

La química entre Spacey y Cuddles (Abrazos) fue tan especial que decidió adoptarla de inmediato, y le cambió el nombre a Boston, en homenaje a la ciudad que sufrió el ataque.

El propio actor presentó a su nueva amiga al mundo a través de X (entonces Twitter), la publicación está acompañada de una foto con cuatro tomas de Boston cuando era una cachorra.

Spacey presentó a Boston por medio de X (Foto: X/@KevinSpacey)

“Misterio resuelto. Nueva integrante de mi familia. Se llama Boston, en honor a la ciudad”, publicó en aquel entonces para presentar a su nueva compañera.

El actor le confesó a sus fans que con la llegada de Boston apenas podía mantener orden en su vida,

“¡Ahora que el tamaño de la manada se ha duplicado, apenas consigo mantenerme como líder!“, le comentó a sus fans vía X.

Desde ese momento, la perra se convirtió en una figura inseparable en la vida de Spacey. Quienes lo conocen señalan que el actor siempre ha sido un amante de los perros, famoso por detenerse a saludar a cada can que encuentra en la calle. Boston lo acompañó en innumerables viajes, filmaciones y giras teatrales, convirtiéndose no solo en su mascota, sino en una parte esencial de su día a día.