Isla Johnston, la nueva Juana de Arco: cómo será la superproducción que busca reinventar la leyenda

Isla Johnston protagoniza la nueva película de Baz Luhrmann sobre Juana de Arco, 'Jehanne d’Arc'

La elección de Isla Johnston como protagonista de la próxima película de Baz Luhrmann sobre Juana de Arco generó gran expectación en la industria cinematográfica internacional. Con solo 18 años, la joven actriz británica encabezará el reparto de “Jehanne d’Arc”, título provisional del ambicioso proyecto que comenzará su rodaje en 2026.

El anuncio marca un hito tanto para la carrera de Johnston como para la visión contemporánea que Luhrmann busca imprimir a la legendaria figura francesa, según detalló Vogue.

El proyecto, respaldado por Warner Bros. y con un equipo creativo de primer nivel, se propone narrar la vida de Juana de Arco desde una perspectiva renovada. La historia se centrará en la adolescente de Domrémy que, guiada por visiones y voces divinas, desafió las convenciones de su época y lideró a Francia en un momento crucial de la Guerra de los Cien Años.

El filme busca redefinir la imagen de la heroína francesa con una visión contemporánea y audaz

Luhrmann, conocido por su estilo visual y narrativo audaz, subrayó la importancia de mostrar a Juana como una joven real, más allá del mito o la leyenda. “Si Carlos VII hubiera huido, todos estaríamos comiendo sándwiches ingleses en Francia. No habría más baguettes. ¿Puedes imaginar esa realidad devastadora?”, bromeó.

Trayectoria de Isla Johnston y proceso de selección

Isla Johnston, cuya carrera despegó tras interpretar a la joven Beth Harmon en la exitosa serie de Netflix Gambito de dama, se perfila como una de las grandes revelaciones del cine europeo. Nacida y criada en una granja del sureste de Inglaterra, la joven creció entre campos de trigo, cebada, colza y remolacha azucarera.

Desde pequeña mostró interés por la actuación, participando en un programa infantil de Shakespeare donde interpretó a Lady Macbeth. A los ocho años, tras una audición para “Jurassic World”, un director de casting sugirió a su madre que buscara un agente para ella.

Johnston, reconocida por 'Gambito de dama', asume el reto de encarnar a Juana de Arco en su primer gran papel protagónico

Aunque su escuela era pequeña y el teatro no formaba parte del currículo, Johnston encontró en la interpretación una vocación que la llevó a obtener papeles menores antes de su gran oportunidad en Gambito de dama.

El éxito de la serie la catapultó a la atención internacional, pero Johnston optó por priorizar sus estudios, completando sus A levels en arte dramático, historia del arte e historia, y obteniendo la máxima calificación en drama.

“Me tomó bastante tiempo darme cuenta de que esto es lo que quiero hacer”, confesó a Vogue. Decidida a dedicarse plenamente a la actuación durante dos años, la oportunidad de audicionar para el papel de Juana de Arco llegó en el momento justo.

La investigación histórica y la colaboración creativa marcan el desarrollo del proyecto cinematográfico

El proceso de selección para “Jehanne d’Arc” fue tan exigente como inusual. Baz Luhrmann y la guionista Ava Pickett, reconocida por su obra “1536”, diseñaron audiciones que combinaban textos clásicos, como fragmentos de “Santa Juana” de George Bernard Shaw, con monólogos contemporáneos, como uno de “Fleabag”.

El objetivo era encontrar a una actriz capaz de encarnar tanto la fuerza histórica como la energía adolescente del personaje. “Ella tomó estas escenas y simplemente se lanzó”, relató Pickett sobre la audición de Johnston, en palabras recogidas por Vogue.

Luhrmann, por su parte, buscaba a alguien con resistencia física y naturalidad frente a los caballos, además de una presencia capaz de portar armadura y transmitir la audacia de una joven en medio de la batalla.

Investigación histórica y relevancia cultural

El proceso de selección incluyó audiciones exigentes con textos clásicos y monólogos contemporáneos

La preparación del guion y la ambientación implicó una investigación exhaustiva. Luhrmann y Pickett consultaron a expertos y recorrieron lugares emblemáticos de Francia, como París y Ruan, para captar la atmósfera que rodeó a Juana de Arco.

Catherine Martin, productora y colaboradora habitual de Luhrmann, elaboró un estudio enciclopédico sobre la época, abarcando desde razas de perros y caballos medievales hasta detalles de mobiliario y vestimenta.

Martin explicó que la elección de Juana de vestir ropa masculina respondía, entre otras razones, a la dificultad que suponía desvestir a alguien contra su voluntad debido a los cordones que ataban las prendas.

El equipo creativo, respaldado por Warner Bros., realizó una exhaustiva investigación sobre la época medieval (Cuadro de J.E. Lenepveu)

La figura de Juana de Arco fue objeto de múltiples adaptaciones cinematográficas y literarias, con interpretaciones memorables de actrices como Maria Falconetti, Ingrid Bergman y Milla Jovovich.

Su historia inspiró a escritores como Voltaire y Mark Twain, y su imagen sigue presente en la cultura popular, como se evidenció en la clausura de los Juegos Olímpicos de 2024.

Johnston, consciente del peso histórico y simbólico del personaje, reconoció el desafío que implica dar vida a una figura tan enigmática: “Nadie en la historia sabe realmente cómo hizo lo que hizo”, afirmó en entrevista con Vogue.

Impacto en la carrera de Isla Johnston y expectativas

La película podría impulsar la carrera internacional de Isla Johnston y renovar el interés por la figura de Juana de Arco (Bettmann)

El impacto potencial de “Jehanne d’Arc” en la carrera de Johnston es considerable. El propio Luhrmann destacó su capacidad para descubrir talentos emergentes, como ocurrió con Leonardo DiCaprio y Claire Danes en “Romeo + Julieta” o Austin Butler en “Elvis”.

El equipo de diseño de vestuario, que incluye a firmas como Loewe, Erdem y McQueen, ya elogió la presencia de Johnston, describiéndola como portadora de “una frescura y una fuerza tranquila que transmiten esperanza y posibilidades”.

Mientras se prepara para su primer rodaje en América y recorre museos y galerías junto a su madre, la actriz se enfrenta a un futuro lleno de oportunidades.

De cara al inicio de la producción, Luhrmann reflexionó sobre el camino que se abre para Johnston y el equipo: existen muchas puertas por descubrir, y aunque el director puede guiarlos hasta el umbral, será la joven actriz quien decida cómo atravesarlas y qué encontrará al otro lado, según compartió con Vogue.