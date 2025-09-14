Entretenimiento

El director de “Romeo + Julieta” reveló por qué eligió a Leonardo DiCaprio para el papel principal

El paso del actor por el filme marcó un hito en su carrera tras la decisión de Baz Luhrmann

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Baz Luhrmann eligió a Leonardo
Baz Luhrmann eligió a Leonardo DiCaprio como Romeo luego de ver su fotografía en una revista y reconocer en él el perfil ideal del personaje (20th Century Fox/REUTERS)

El director australiano Baz Luhrmann recordó en una reciente entrevista cómo tomó la decisión de elegir a Leonardo DiCaprio para el papel principal de Romeo + Julieta, la adaptación del clásico de William Shakespeare que se estrenó en 1996.

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés), Luhrmann relató a Entertainment Weekly que la inspiración surgió tras ver una fotografía en una revista.

“Oh, cómo voy a hacer esto. Y luego vi una foto de lo que pensé que era un modelo o algo así. Quizás fue en la revista People o algo”, explicó al recordar el momento.

Y añadió que en ese instante pensó: “Así debería verse Romeo”. Un colega le comentó: “En realidad, él es actor”.

La figura en cuestión era DiCaprio, quien ya había logrado reconocimiento gracias a su reciente trabajo en ¿A quién ama Gilbert Grape?, dirigida por Lasse Hallström y coprotagonizada por Johnny Depp y Juliette Lewis.

El papel del actor en
El papel del actor en "¿A quién ama Gilbert Grape?" le otorgó su primera nominación al Oscar y llamó la atención de Luhrmann (Paramount Pictures)

Esa interpretación le valió al actor su primera nominación al Oscar. Luhrmann mencionó que aún conserva el ejemplar de la revista con la imagen que lo llevó a considerar al actor para el personaje de Romeo.

Al comentar sobre el primer encuentro entre ambos, el cineasta precisó que fue un proceso de exploración.

“Cuando nos reunimos para trabajar la idea, porque [DiCaprio] no estaba realmente seguro, él cambió sus boletos de clase ejecutiva, trajo a todos sus amigos, y todavía hoy tenemos videos de él y sus amigos interpretando las escenas. El resto es historia”, contó.

En esa misma línea, aclaró que nunca pensó en otro actor para el papel. “Solo existía Leonardo. Nunca audicioné a otra persona”, afirmó.

Respecto a las capacidades interpretativas del actor, Baz Luhrmann manifestó: “Leo tiene una cualidad maravillosa y bastante única: es tanto un gran actor como una estrella”.

DiCaprio viajó junto a sus
DiCaprio viajó junto a sus amigos para ensayar escenas de "Romeo + Juliet" antes de aceptar definitivamente el papel protagónico (20th Century Fox)

El realizador explicó que “algunas personas son estrellas y otras son excelentes actores de carácter, pero él es ambos”. Agregó: “Es un actor de carácter que posee carisma de estrella. Ilumina la pantalla”.

La versión de Romeo + Juliet, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, no marcó el primer papel estelar del artista, pero sí el primero en el que su figura se posicionó de una manera que lo vinculó directamente con la cultura pop.

El éxito comercial de la película consolidó la carrera de Luhrmann en Hollywood y dio paso a futuros proyectos como Moulin Rouge!. El director y DiCaprio volvieron a trabajar juntos una década después en El gran Gatsby.

La película romántica consolidó la
La película romántica consolidó la carrera internacional de Leonardo DiCaprio (20th Century Fox)

Leonardo DiCaprio baja el ritmo de su carrera

En el reciente estreno de su nueva película Una batalla tras otra en Los Ángeles, Leonardo DiCaprio, de 50 años, habló con la revista People acerca de la etapa que atraviesa en su vida profesional.

Estoy bajando un poco el ritmo”, declaró el actor ganador del Oscar. Recalcó, no obstante, que no planea retirarse de la actuación, sino seleccionar de manera más cuidadosa sus proyectos.

“Cuando aparecen estas oportunidades, no puedo decir que no”, sostuvo al referirse al trabajo con el guionista y director Paul Thomas Anderson en la mencionada producción.

Sobre su decisión de participar en este proyecto, manifestó: “Creo que cualquier momento habría sido el momento correcto, para ser honesto. Desde que conocí a Paul al principio y vi Boogie Nights: juegos de placer, fui un fan obsesivo de su trabajo, vi todas sus películas. Sus películas permanecen en mi mente y son temas de conversación relevantes entre mis amigos”.

A los 50 años, DiCaprio
A los 50 años, DiCaprio aseguró sentirse emocionalmente más joven y busca mayor honestidad tanto en lo personal como en su carrera (REUTERS/Stephane Mahe)

A propósito de su ingreso en la quinta década de vida, Leonardo DiCaprio compartió reflexiones personales.

Los premios pueden venir y irse, los reconocimientos, la taquilla pueden pasar, pero esas piezas de arte que aún discutes, en las que sigues pensando y que sigues cuestionando, esos son los filmes a los que aspiramos como actores. Y Paul es el tipo de nuestra generación que los hace”.

Una batalla tras otra llegará a los cines de América Latina el 18 de septiembre.

Temas Relacionados

Leonardo DiCaprioRomeo y JulietaBaz Luhrmannestrellas de hollywood

Últimas Noticias

“The Witcher”: así se ve Geralt interpretado por Liam Hemsworth tras la salida de Henry Cavill

Nuevas imágenes perfilan el rumbo de la serie de Netflix a casi tres años del cambio de protagonista

“The Witcher”: así se ve

La frase emblemática de Maggie Smith que conmovió al elenco de “Downton Abbey: The Grand Finale”

La película final de “Downton Abbey” incluye una referencia a una de las líneas más icónicas de la actriz, quien murió en 2024

La frase emblemática de Maggie

Ed Sheeran recupera su influencia en el pop con un álbum vibrante

En diálogo con The New York Times, Ed Sheeran asegura que “Play”, un disco de optimismo y experimentación, reafirma su lugar en la industria musical

Ed Sheeran recupera su influencia

El secreto detrás de la escena más famosa de “Digan lo que quieran”

Las discusiones entre el director Cameron Crowe y el actor John Cusack dieron lugar a un momento clave del cine adolescente

El secreto detrás de la

Descubren el musical secreto de David Bowie y su selección personal de 15 temas esenciales

Un equipo de archivistas halló una nota manuscrita y materiales inéditos que aportan nuevas perspectivas sobre la creatividad y el legado del Duque Blanco

Descubren el musical secreto de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la dermatitis atópica impacta

Cómo la dermatitis atópica impacta en el descanso y el bienestar, según expertos

Atacó a puñaladas dos vecinos por conflicto previo y todo terminó en tragedia: mató a un joven de 23 años

Transparencias y lentejuelas protagonizan los looks de celebridades en la Semana de la Moda de Nueva York

Cómo el cambio climático transforma la vida cotidiana de las personas: las señales evidentes y ocultas

Así es la rutina fitness de Elton John: qué come y cómo se ejercita para mantenerse saludable

INFOBAE AMÉRICA
Guinea Ecuatorial dejó sin internet

Guinea Ecuatorial dejó sin internet a la isla de Annobón por protestar contra una constructora vinculada al dictador Obiang

Keir Starmer defendió la “diversidad” del Reino Unido tras los disturbios en una protesta antiinmigrantes en Londres

Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad presentista, fragmentaria y tecnologizada”

Israel informó que varios terroristas de Hamas y sus familias solicitaron salir de la Franja de Gaza

El poder y las potencias vs. las potencias y el poder

TELESHOW
La China Suárez mostró cómo

La China Suárez mostró cómo sus hijos aprendieron a hablar turco en su nueva vida en Estambul: “¿Cómo se dice?"

El último posteo de Thiago Medina antes de accidentarse: “Gracias por el regalo”

Juana Viale a puro rojo pasión: su look con flores y maxifalda en su programa

La inesperada reacción de la China Suárez con un fanático del club rival al de Mauro Icardi en la calle: el video

Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos