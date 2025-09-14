El director de “Romeo + Julieta” reveló por qué eligió a Leonardo DiCaprio para el papel principal

Baz Luhrmann eligió a Leonardo DiCaprio como Romeo luego de ver su fotografía en una revista y reconocer en él el perfil ideal del personaje (20th Century Fox/REUTERS)

El director australiano Baz Luhrmann recordó en una reciente entrevista cómo tomó la decisión de elegir a Leonardo DiCaprio para el papel principal de Romeo + Julieta, la adaptación del clásico de William Shakespeare que se estrenó en 1996.

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés), Luhrmann relató a Entertainment Weekly que la inspiración surgió tras ver una fotografía en una revista.

“Oh, cómo voy a hacer esto. Y luego vi una foto de lo que pensé que era un modelo o algo así. Quizás fue en la revista People o algo”, explicó al recordar el momento.

Y añadió que en ese instante pensó: “Así debería verse Romeo”. Un colega le comentó: “En realidad, él es actor”.

La figura en cuestión era DiCaprio, quien ya había logrado reconocimiento gracias a su reciente trabajo en ¿A quién ama Gilbert Grape?, dirigida por Lasse Hallström y coprotagonizada por Johnny Depp y Juliette Lewis.

El papel del actor en "¿A quién ama Gilbert Grape?" le otorgó su primera nominación al Oscar y llamó la atención de Luhrmann (Paramount Pictures)

Esa interpretación le valió al actor su primera nominación al Oscar. Luhrmann mencionó que aún conserva el ejemplar de la revista con la imagen que lo llevó a considerar al actor para el personaje de Romeo.

Al comentar sobre el primer encuentro entre ambos, el cineasta precisó que fue un proceso de exploración.

“Cuando nos reunimos para trabajar la idea, porque [DiCaprio] no estaba realmente seguro, él cambió sus boletos de clase ejecutiva, trajo a todos sus amigos, y todavía hoy tenemos videos de él y sus amigos interpretando las escenas. El resto es historia”, contó.

En esa misma línea, aclaró que nunca pensó en otro actor para el papel. “Solo existía Leonardo. Nunca audicioné a otra persona”, afirmó.

Respecto a las capacidades interpretativas del actor, Baz Luhrmann manifestó: “Leo tiene una cualidad maravillosa y bastante única: es tanto un gran actor como una estrella”.

DiCaprio viajó junto a sus amigos para ensayar escenas de "Romeo + Juliet" antes de aceptar definitivamente el papel protagónico (20th Century Fox)

El realizador explicó que “algunas personas son estrellas y otras son excelentes actores de carácter, pero él es ambos”. Agregó: “Es un actor de carácter que posee carisma de estrella. Ilumina la pantalla”.

La versión de Romeo + Juliet, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, no marcó el primer papel estelar del artista, pero sí el primero en el que su figura se posicionó de una manera que lo vinculó directamente con la cultura pop.

El éxito comercial de la película consolidó la carrera de Luhrmann en Hollywood y dio paso a futuros proyectos como Moulin Rouge!. El director y DiCaprio volvieron a trabajar juntos una década después en El gran Gatsby.

La película romántica consolidó la carrera internacional de Leonardo DiCaprio (20th Century Fox)

Leonardo DiCaprio baja el ritmo de su carrera

En el reciente estreno de su nueva película Una batalla tras otra en Los Ángeles, Leonardo DiCaprio, de 50 años, habló con la revista People acerca de la etapa que atraviesa en su vida profesional.

“Estoy bajando un poco el ritmo”, declaró el actor ganador del Oscar. Recalcó, no obstante, que no planea retirarse de la actuación, sino seleccionar de manera más cuidadosa sus proyectos.

“Cuando aparecen estas oportunidades, no puedo decir que no”, sostuvo al referirse al trabajo con el guionista y director Paul Thomas Anderson en la mencionada producción.

Sobre su decisión de participar en este proyecto, manifestó: “Creo que cualquier momento habría sido el momento correcto, para ser honesto. Desde que conocí a Paul al principio y vi Boogie Nights: juegos de placer, fui un fan obsesivo de su trabajo, vi todas sus películas. Sus películas permanecen en mi mente y son temas de conversación relevantes entre mis amigos”.

A los 50 años, DiCaprio aseguró sentirse emocionalmente más joven y busca mayor honestidad tanto en lo personal como en su carrera (REUTERS/Stephane Mahe)

A propósito de su ingreso en la quinta década de vida, Leonardo DiCaprio compartió reflexiones personales.

“Los premios pueden venir y irse, los reconocimientos, la taquilla pueden pasar, pero esas piezas de arte que aún discutes, en las que sigues pensando y que sigues cuestionando, esos son los filmes a los que aspiramos como actores. Y Paul es el tipo de nuestra generación que los hace”.

Una batalla tras otra llegará a los cines de América Latina el 18 de septiembre.