Entretenimiento

De la fama en El manual de Ned a la calle: la dramática realidad de una ex estrella de Nickelodeon

Tylor Chase, conocido como Martin Qwerly en la pantalla chica, fue identificado en California. Las imágenes del ex artista conmovieron a los fanáticos e impulsaron una campaña solidaria ante la preocupación por su situación

Por Nicolás Sturtz

Tylor Chase alcanzó la fama
Tylor Chase alcanzó la fama en los años 2000 y participó en varias producciones televisivas y cinematográficas (Tiktok/@lethallalli)

El rostro de Tylor Chase, recordado por miles de jóvenes que crecieron viendo Nickelodeon en los años 2000, ha vuelto a ocupar la atención pública, pero en circunstancias muy distintas a las que lo llevaron a la fama.

El actor, conocido por su papel de Martin Qwerly en la serie El manual de Ned, fue visto recientemente en situación de calle en Riverside, California, lo que ha provocado una ola de reacciones y una campaña de ayuda impulsada por sus seguidores.

El hallazgo se produjo cuando una creadora de contenido de TikTok, identificada como lethallalli (@lethallalli), reconoció a Chase en la vía pública y decidió acercarse para conversar con él.

El video de Tylor Chase
El video de Tylor Chase generó una ola de solidaridad y preocupación entre sus seguidores de la serie 'El manual de Ned'

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa al actor de 36 años con un aspecto deteriorado, pronunciando con dificultad: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

Las imágenes y el testimonio generaron sorpresa y preocupación entre quienes lo identificaron como una de las figuras entrañables de la televisión juvenil de hace dos décadas.

La reacción de los fans no se hizo esperar. Tras la difusión del video, usuarios de distintas plataformas comenzaron a movilizarse para ofrecer apoyo a Chase. Como respuesta, se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe, cuyo objetivo es reunir fondos para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

La creadora de contenido lethallalli identificó a Tylor Chase en la vía pública y difundió su caso en redes sociales (Tiktok/@lethallalli)

En la descripción de la campaña, los organizadores destacan que el actor “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”. La iniciativa ha recibido una notable atención en redes sociales, donde se multiplican los mensajes de solidaridad y las donaciones de quienes buscan contribuir a su recuperación.

La creadora de contenido que grabó el video ha continuado compartiendo actualizaciones sobre el caso y solicitando información sobre el paradero de Chase, ya que hasta el momento no se ha logrado localizarlo nuevamente.

Tampoco existen declaraciones oficiales del actor ni de sus representantes, y la información disponible proviene principalmente de testimonios y publicaciones en redes sociales.

Una campaña en GoFundMe busca ayudar a Tylor Chase tras la viralización de un video que muestra su difícil situación (Tiktok/@lethallalli)

De la televisión al anonimato: la trayectoria y caída de Tylor Chase

Tylor Chase nació en septiembre de 1989 en Arizona y alcanzó notoriedad por su interpretación de Martin Qwerly, el estudiante simpático de “El manual de Ned”. Su personaje, aunque no aparecía en todos los episodios, se ganó el cariño del público por su carisma y humor.

Además de su papel en Nickelodeon, Chase participó en otras producciones como “Todo el mundo odia a Chris”, la película “Good Time Max” (2007), y prestó su voz al videojuego LA Noire (2011).

En 2014, abrió un canal de YouTube donde compartía poemas y actuaciones, aunque su última publicación data de octubre de 2021.

El actor Tylor Chase, recordado
El actor Tylor Chase, recordado por su papel en Nickelodeon, fue hallado en situación de calle en California (Tiktok/@lethallalli)

El caso de Chase se suma a una lista de exestrellas infantiles y juveniles que, tras alcanzar la fama, han enfrentado dificultades económicas y personales.

Actualmente, la campaña de GoFundMe sigue activa y continúa recibiendo donaciones, mientras la comunidad de seguidores permanece atenta a cualquier novedad sobre el estado del actor.

Sin confirmación oficial sobre su situación, el futuro de Tylor Chase parece depender, por ahora, de la solidaridad de quienes buscan ofrecerle una nueva oportunidad.

Temas Relacionados

Tylor ChaseEl manual de NedNickelodeonSituación de calleEstrella infantilNewsroom BUE

