La emotiva aparición de James Van Der Beek en el reencuentro de ‘Dawson’s Creek’

El actor había suspendido su participación por una complicación en su salud. (Créditos: redes sociales)

El esperado reencuentro del elenco de Dawson’s Creek fue una noche cargada de nostalgia, emociones y sorpresas en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York.

James Van Der Beek, protagonista de la serie que marcó a toda una generación, no pudo asistir en persona por motivos de salud; sin embargo, el actor estuvo presente de manera virtual con un mensaje que conmovió al público y a sus antiguos compañeros.

El célebre artista de 48 años había anunciado un día antes, a través de Instagram, que no podría asistir al evento debido a complicaciones de salud.

“Esta es la velada que MÁS había estado esperando desde que mi ángel Michelle Williams dijo que la iba a organizar, allá por enero…”, escribió el domingo 21 de septiembre. Sin embargo, explicó que contrajo “dos virus estomacales” que lo dejaron fuera de combate justo en la víspera.

El actor confesó sentirse “destrozado” por no poder asistir en persona al evento en Nueva York (The WB/PEOPLE/Breanne Heldman)

A pesar de esa ausencia, Van Der Beek quiso formar parte de la velada del lunes a través de videos pregrabados que se proyectaron en el teatro. En ellos, expresó su tristeza por no poder acompañar a sus colegas de la serie y agradeció a los fans por su apoyo incondicional.

“No puedo creer que no voy a poder abrazar a mis compañeros. Quería estar sobre ese escenario y agradecer a cada persona en este teatro por estar aquí esta noche”, dijo conmovido, según recopiló PEOPLE.

El protagonista de la serie juvenil, que lucía más delgado debido a su enfermedad, se mostró profundamente agradecido por el respaldo de su público y amigos. La actividad de la noche también buscaba recaudar fondos para la organización F Cancer, y para apoyarlo en su propia batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, diagnosticado en 2024.

Con sentido del humor, Van Der Beek también aprovechó la ocasión para presentar a su reemplazo en el evento: el dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda.

Katie Holmes, Joshua Jackson y otros miembros del elenco leyeron en vivo el piloto de la serie (The W)

“En Dawson’s Creek yo no tenía suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que pensamos en alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro”, bromeó, antes de añadir que sus hijos considerarían a Miranda “una mejora”.

Una mirada a los recuerdos de ‘Dawson’s Creek’

La reunión del lunes fue organizada por Michelle Williams, quien contó con el apoyo de Thomas Kail, Greg Berlanti, Carl Ogawa y el propio creador de la serie, Kevin Williamson. Bajo la dirección de Jason Moore, el elenco original se juntó para leer en vivo el guion del episodio piloto que se emitió en 1998 y que fue el inicio de una de las series juveniles más influyentes de la televisión.

Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps subieron al escenario, mientras que la narración estuvo a cargo de la actriz Renée Elise Goldsberry.

El evento buscó recaudar fondos a beneficio de F Cancer y de James Van Der Beek (Redes sociales)

La noche también tuvo momentos inesperados que generaron ovaciones. Variety mencionó que se proyectó un mensaje especial de Steven Spielberg, ídolo del personaje de Dawson en la serie. “Dawson, lo lograste. Quizá algún día yo tenga un armario como el tuyo”, expresó el cineasta, arrancando risas y aplausos entre el público.

Además, el cantante Norm Lewis interpretó “The Music of the Night”, de El Fantasma de la Ópera, en un guiño a una comparación que Van Der Beek había hecho en su mensaje entre Dawson Leery y el personaje de la icónica obra musical.

Para muchos, el instante más emotivo llegó con la canción "I Don’t Want to Wait", de Paula Cole, tema oficial de la ficción.

El elenco celebró los lazos que nacieron en Capeside y que aún permanecen intactos (Redes sociales)

Goldsberry invitó al público a grabar el momento y comenzó a cantar la pieza, a la que se unieron el resto del elenco y, de manera muy especial, las hijas de Van Der Beek, quienes interpretaron algunos versos en solitario, relató Variety.

Su esposa, Kimberly, y el resto de sus hijos también subieron al escenario, cumpliendo así el deseo del actor de que su familia estuviera presente en una noche que lo tenía como principal homenajeado. “¡Era importante para él que viniéramos!”, había escrito Kimberly en redes sociales.