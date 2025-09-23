Chuck Norris compartió las claves que le permiten mantenerse activo a los 85 años

Chuck Norris desafía la edad al escalar el Pico Lassen de 3.187 metros a los 85 años

Chuck Norris, el reconocido actor estadounidense, sorprendió una vez más a sus seguidores al protagonizar una hazaña que desafía cualquier tópico sobre la edad y las capacidades físicas en la vejez. A los 85 años logró ascender a la cima del Pico Lassen, una montaña de 3.187 metros de altitud situada en California, dejando prueba de su vitalidad e inagotable energía. El artista compartió en redes sociales imágenes de su caminata y la reflexión que este reto le inspiró, evidenciando que el paso del tiempo no ha mermado su entusiasmo por las actividades al aire libre y el ejercicio físico exigente.

Desde hace años, Norris se ha erigido como un ejemplo de envejecimiento activo, destacando en diversas entrevistas y publicaciones la importancia de mantenerse en movimiento. Para él, la práctica regular de deporte no solo es una forma de cuidar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, sin importar cuántos años lleve a cuestas. El actor reconoce que a medida que pasan los años, la necesidad de actividad física es aún mayor, y que no hay motivos para limitarse por la edad cronológica. Así lo demuestra con sus rutinas diarias y sus gestos públicos como este ascenso montañero, que ha generado admiración y comentarios entre sus seguidores y la prensa internacional.

El actor comparte sus hábitos de vida saludable en sus redes sociales

La reciente caminata al Pico Lassen ha tenido para Norris un significado especial, tanto por el desafío físico como por los recuerdos y emociones que le despertó el recorrido. Según relató en redes sociales, volver a este emblemático lugar le permitió revivir instantes del pasado y reconectar con paisajes marcados por el paso del tiempo y los efectos de la naturaleza, como el incendio Dixie de 2021 que alteró notablemente el entorno. A pesar de la destrucción presenciada, Chuck Norris expresó que la esencia del parque permanece intacta y que la belleza natural sigue emocionándolo. Además, vinculó esta experiencia con su historia personal, rememorando que su esposa creció en esa región, motivo por el que siente un agradecimiento especial y una conexión aún más profunda con el entorno.

"¡Qué día! Tuve el placer de volver a subir al Pico Lassen. Si bien fue desgarrador ver los daños que dejó el incendio Dixie de 2021, la belleza del parque aún se percibe. Recorrer esos senderos me trajo recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por aquí y siempre le estaré agradecido por haberme enseñado a disfrutar de paisajes tan magníficos. Que Dios los bendiga", ha escrito en sus redes sociales junto a varias imágenes de su larga y preciosa caminata.

El actor promueve el envejecimiento activo y la importancia del deporte en la vejez

La relación que Norris mantiene con la naturaleza y el deporte tiene, además, un componente afectivo fundamental: el valor que otorga al tiempo compartido con sus seres queridos. Lejos de buscar retos en solitario, el actor subraya que lo verdaderamente importante a su edad es aprovechar cada oportunidad para estar con su familia y disfrutar de su compañía en ambientes que fomentan la convivencia. Así lo dejó en claro cuando, poco tiempo después de su hazaña en el Pico Lassen, publicó imágenes de una jornada familiar en las playas de Kauai, en Hawái, describiendo esos momentos como “preciosos” y fundamentales para su bienestar emocional. La celebración de su 85 cumpleaños se convirtió así en una ocasión para reunir a los suyos y crear memorias nuevas en escenarios llenos de vida.

“Qué mejor manera de celebrar mis 85 años que con un momento maravilloso aquí? Mientras miro hacia atrás en mi vida, estoy increíblemente agradecido por las extraordinarias aventuras y las maravillosas personas que he conocido en el camino. El tiempo puede moverse rápido, pero los momentos que creamos juntos duran toda la vida. Aquí está el viaje por delante", relató muy emocionado cuando logró la hazaña.

La celebración del 85 cumpleaños de Norris estuvo marcada por actividades al aire libre y unión familiar

La perspectiva reflexiva ha estado muy presente en las recientes publicaciones de Norris, especialmente al conmemorar sus 85 años. El actor afirmó públicamente sentirse agradecido por todas las experiencias vividas y por las personas que han formado parte de su trayectoria. Para él, la vida se compone de aventuras extraordinarias y amistades significativas que dejan huella más allá del paso del tiempo.

Si bien reconoce que el reloj corre para todos, recalca que los momentos compartidos tienen un valor que trasciende la fugacidad de los años y que, en última instancia, lo más importante es el viaje y las historias acumuladas en el trayecto.

A la par de su pasión por el senderismo y el tiempo en familia, Norris también mantiene otros hábitos y aficiones que considera esenciales para sobrellevar el estrés y los desafíos cotidianos. Entre ellos, destaca su afición al tiro, actividad que describe como un medio para lograr paz y concentración. El actor ha subrayado en más de una ocasión la importancia de encontrar espacios personales y actividades que ayuden a liberar tensiones, subrayando que cada quien debe buscar su propio equilibrio.

En el ámbito de la salud, Norris ha compartido también algunos de los secretos que, según él, le han ayudado a mantenerse en forma pese a la edad: desde rutinas de entrenamiento constantes hasta el uso de suplementos específicos en su dieta, siempre buscando fortalecer su organismo y retrasar el envejecimiento.

Norris, conocido por sus papeles de hombre fuerte y resiliente en películas clásicas de acción, continúa trasladando esa imagen a su vida real. Tanto sus logros personales como su mensaje de superación parecen confirmar que el verdadero secreto para desafiar la edad reside en la constancia, el gusto por el movimiento y el afecto hacia los propios seres queridos. Su reciente ascenso al Pico Lassen, celebrado a escasos meses de cumplir 86 años, es para muchos una prueba más de que mantenerse activo, rodeado de los suyos y fiel a las propias pasiones, puede hacer que los límites de la edad sean, en buena medida, relativos.