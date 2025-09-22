Actriz de “Harry Potter” fue excluida de una convención tras abrir un OnlyFans

Jessie Cave fue excluida de una convención de Harry Potter tras abrir una cuenta en OnlyFans (Warner Bros.)

La actriz británica Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en las últimas tres películas de Harry Potter, afirmó que fue excluida de una convención de fans de la saga tras anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans.

Según relató en su boletín de Substack, los organizadores le comunicaron que la decisión se debía a que el evento era de carácter “familiar” y que OnlyFans está asociado con contenido para adultos, una explicación que la actriz consideró desconcertante.

Cave recalcó que su página en la plataforma no contiene material sexual, sino que está dedicada exclusivamente a contenido sobre su cabello, dirigido a personas con fetiches capilares.

La justificación de los organizadores, basada en la supuesta vinculación de la plataforma con la pornografía, sorprendió a Cave, quien señaló que muchos actores que asisten a convenciones han participado en producciones con escenas de desnudos o sexo.

La actriz británica aclaró que su contenido en OnlyFans es sobre cabello y no incluye material sexual (Instagram/@JessieCave/Warner Bros)

“Me explicaron que era porque es un ‘show familiar y OnlyFans está afiliado con pornografía’. Esto me desconcertó…”, expresó la actriz en declaraciones recogidas por la prensa especializada.

Jessie Cave anunció en marzo de 2024 la apertura de su cuenta en OnlyFans, donde ofrece videos y sonidos relacionados con su cabello, como cepillados y movimientos sensuales de su melena.

En su podcast Before We Break Up Again, la estrella de Harry Potter reiteró que su contenido no es sexual, aunque reconoce que puede atraer a personas con intereses o fetiches capilares.

“Fetiche no necesariamente significa sexual”, aclaró en el programa. En redes sociales, describió su propuesta como “algo muy nicho, incluso para mí”.

Los organizadores justificaron la exclusión por la asociación de OnlyFans con contenido para adultos sexual (Instagram/@JessieCave/Warner Bros)

En ese sentido, Cave explicó que el proyecto tiene una duración prevista de un año, con el objetivo de recaudar fondos para remodelar su casa y saldar deudas, según detalló en su Substack.

“Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago CONTENIDO ESPECIALIZADO SOBRE CABELLO que puede que te guste. ¡Qué mágico!“, anunció en marzo de este año.

En esa misma publicación, Cave aclaró que no haría ningún tipo de contenido sexual, aunque podría aparecer en ropa interior.

“¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es el lugar para ti. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer", finalizó en el post.

Jessie Cave aseguró que no subirá contenido sexual explícito a su cuenta de OnlyFans. (OnlyFans/Jessie Cave)

¿Quién es Jessie Cave?

Nacida en Londres en 1987, Jessie Cave inició su carrera de manera fortuita tras estudiar arte e ilustración, y fue seleccionada para interpretar a Lavender Brown en su tercer intento de audición.

Aunque su paso por el set de Harry Potter fue una experiencia positiva, la actriz relató que la industria cinematográfica le dio la espalda tras cambios en su apariencia física, enfrentando discriminación y dificultades para conseguir nuevos papeles.

“Fue un shock cuando comencé a hacer audiciones después de Harry Potter y esas experiencias negativas me marcaron”, recordó en una entrevista previa con The Guardian en 2023.

Tras sentirse marginada, Cave se volcó a la comedia, la escritura y el teatro, logrando reconocimiento en el stand-up y publicando su primera novela en 2021.

Además, es madre de cuatro hijos y ha atravesado momentos personales complejos, como la pérdida de su hermano en 2019.

La recordada estrella es madre de cuatro hijos y está recaudando fondos para remodelar su casa mientras se libera de las deudas (@jessiecave)

En este nuevo capítulo, la artista ha manifestado que OnlyFans le permite monetizar su imagen bajo sus propios términos y desafiar los prejuicios que ha enfrentado en la industria.

“Mi propósito: Empoderarme. Responder a los que me juzgaron en el pasado y mostrarles que no soy tan dulce. Dedicarle tiempo a algo en lo que no había invertido antes: amor propio”, escribió en su Substack.

Asimismo, señaló que, tras más de 15 años participando en convenciones y con la inminente llegada de una nueva adaptación de Harry Potter en HBO, siente que es momento de pasar página y explorar nuevos caminos profesionales.