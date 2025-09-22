Entretenimiento

Actriz de “Harry Potter” fue excluida de una convención tras abrir un OnlyFans

La actriz Jessie Cave compartió su desconcierto al ser excluida de un evento para familias

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Jessie Cave fue excluida de
Jessie Cave fue excluida de una convención de Harry Potter tras abrir una cuenta en OnlyFans (Warner Bros.)

La actriz británica Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Brown en las últimas tres películas de Harry Potter, afirmó que fue excluida de una convención de fans de la saga tras anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans.

Según relató en su boletín de Substack, los organizadores le comunicaron que la decisión se debía a que el evento era de carácter “familiar” y que OnlyFans está asociado con contenido para adultos, una explicación que la actriz consideró desconcertante.

Cave recalcó que su página en la plataforma no contiene material sexual, sino que está dedicada exclusivamente a contenido sobre su cabello, dirigido a personas con fetiches capilares.

La justificación de los organizadores, basada en la supuesta vinculación de la plataforma con la pornografía, sorprendió a Cave, quien señaló que muchos actores que asisten a convenciones han participado en producciones con escenas de desnudos o sexo.

La actriz británica aclaró que
La actriz británica aclaró que su contenido en OnlyFans es sobre cabello y no incluye material sexual (Instagram/@JessieCave/Warner Bros)

“Me explicaron que era porque es un ‘show familiar y OnlyFans está afiliado con pornografía’. Esto me desconcertó…”, expresó la actriz en declaraciones recogidas por la prensa especializada.

Jessie Cave anunció en marzo de 2024 la apertura de su cuenta en OnlyFans, donde ofrece videos y sonidos relacionados con su cabello, como cepillados y movimientos sensuales de su melena.

En su podcast Before We Break Up Again, la estrella de Harry Potter reiteró que su contenido no es sexual, aunque reconoce que puede atraer a personas con intereses o fetiches capilares.

Fetiche no necesariamente significa sexual”, aclaró en el programa. En redes sociales, describió su propuesta como “algo muy nicho, incluso para mí”.

Los organizadores justificaron la exclusión
Los organizadores justificaron la exclusión por la asociación de OnlyFans con contenido para adultos sexual (Instagram/@JessieCave/Warner Bros)

En ese sentido, Cave explicó que el proyecto tiene una duración prevista de un año, con el objetivo de recaudar fondos para remodelar su casa y saldar deudas, según detalló en su Substack.

“Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago CONTENIDO ESPECIALIZADO SOBRE CABELLO que puede que te guste. ¡Qué mágico!“, anunció en marzo de este año.

En esa misma publicación, Cave aclaró que no haría ningún tipo de contenido sexual, aunque podría aparecer en ropa interior.

“¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es el lugar para ti. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer", finalizó en el post.

Jessie Cave aseguró que no
Jessie Cave aseguró que no subirá contenido sexual explícito a su cuenta de OnlyFans. (OnlyFans/Jessie Cave)

¿Quién es Jessie Cave?

Nacida en Londres en 1987, Jessie Cave inició su carrera de manera fortuita tras estudiar arte e ilustración, y fue seleccionada para interpretar a Lavender Brown en su tercer intento de audición.

Aunque su paso por el set de Harry Potter fue una experiencia positiva, la actriz relató que la industria cinematográfica le dio la espalda tras cambios en su apariencia física, enfrentando discriminación y dificultades para conseguir nuevos papeles.

Fue un shock cuando comencé a hacer audiciones después de Harry Potter y esas experiencias negativas me marcaron”, recordó en una entrevista previa con The Guardian en 2023.

Tras sentirse marginada, Cave se volcó a la comedia, la escritura y el teatro, logrando reconocimiento en el stand-up y publicando su primera novela en 2021.

Además, es madre de cuatro hijos y ha atravesado momentos personales complejos, como la pérdida de su hermano en 2019.

La recordada estrella es madre
La recordada estrella es madre de cuatro hijos y está recaudando fondos para remodelar su casa mientras se libera de las deudas (@jessiecave)

En este nuevo capítulo, la artista ha manifestado que OnlyFans le permite monetizar su imagen bajo sus propios términos y desafiar los prejuicios que ha enfrentado en la industria.

“Mi propósito: Empoderarme. Responder a los que me juzgaron en el pasado y mostrarles que no soy tan dulce. Dedicarle tiempo a algo en lo que no había invertido antes: amor propio”, escribió en su Substack.

Asimismo, señaló que, tras más de 15 años participando en convenciones y con la inminente llegada de una nueva adaptación de Harry Potter en HBO, siente que es momento de pasar página y explorar nuevos caminos profesionales.

Temas Relacionados

Jessie CaveOnlyFansHarry Potter

Últimas Noticias

Maroon 5 convierte cada concierto en un homenaje emotivo con la gira Love Is Like

La banda liderada por Adam Levine invita a los fans a proyectar imágenes de sus seres queridos durante la canción “Memories”, creando un momento único de conexión y recuerdo en cada ciudad de Estados Unidos

Maroon 5 convierte cada concierto

Reportan tiroteo frente a la “Casita” del video de Bad Bunny en Humacao

Agentes policiales recolectaron casquillos de bala tras los incidentes ocurridos en la famosa casa de Río Abajo

Reportan tiroteo frente a la

La historia detrás de la supuesta hija secreta de Freddie Mercury salió a la luz: “Era un papá absolutamente maravilloso”

En el marco de una nueva biografía, una mujer anónima detalló por primera vez cómo fue crecer junto al carismático líder de Queen, ofreciendo un relato íntimo y revelador sobre la figura paternal detrás de la estrella

La historia detrás de la

Tom Holland fue hospitalizado tras un accidente en el set de “Spider-Man: Brand New Day”

La producción en Glasgow se paralizó momentáneamente luego de que el actor sufriera una conmoción cerebral

Tom Holland fue hospitalizado tras

Steve Harvey habló de los momentos más duros de su pasado: “Viví en un coche durante tres años”

El actor y comediante estadounidense narró sus años más difíciles, marcados por la falta de hogar y la lucha constante por alcanzar sus metas. Entrevistado para el pódcast “The Pivot”, compartió cómo los errores se convirtieron en los pilares de su filosofía de vida

Steve Harvey habló de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Leonardo da Vinci: la investigación

Leonardo da Vinci: la investigación científica que busca resolver el enigma de su tumba y reconstruir su ADN

Buscan a tres mujeres jóvenes que desaparecieron de forma misteriosa en La Matanza: tienen 20 y 15 años

Quiénes son los dos policías detenidos por el brutal crimen de un jubilado en Zárate

Cuáles son los productos que tendrán 0% de retenciones hasta el 31 de octubre

Científicos alertan que hay transmisión autóctona de la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio vincula el consumo

Un estudio vincula el consumo de cigarrillos de los padres con más alteraciones moleculares en los hijos

El entrenamiento con saltos ayuda a mejorar la densidad ósea en adultos mayores, según estudios

¿Por qué la música ayuda a los corredores a resistir más tiempo en una competencia?

Enfrentamiento en Amazonía del Ecuador dejó militares heridos y dos waorani detenidos

República Dominicana halló parte de la cocaína que transportaba una lancha rápida destruida por la Marina de Estados Unidos

TELESHOW
Famosos y colegas colmaron de

Famosos y colegas colmaron de mensajes apoyo a Luciana Geuna: “Te extrañamos, no se puede sin vos”

Charly García y Sting confirmaron su colaboración: ya hay nombre, video y fecha para su esperado tema juntos

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”

Pampita habló del robo en su casa: “Tengo mucha tristeza porque se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”