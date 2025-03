Una actriz de Harry Potter abrirá un perfil en OnlyFans

La actriz que interpretó a Lavender Brown decidió abrir su OnlyFans (Créditos: Instagram/Jessie Cave. Escena de Harry Potter)

Los fanáticos de Harry Potter han quedado impactados tras el reciente anuncio de la actriz Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown, el interés amoroso de Ron Weasley en la sexta cinta de la saga cinematográfica. La actriz de 37 años reveló que lanzará su propia cuenta en OnlyFans, ofreciendo “entregas diarias de lechuza” con nuevo contenido.

Sin embargo, la artista dejó en claro en la descripción de su cuenta en la plataforma que su incursión en la plataforma para adultos estará dirigida a un mercado “muy específico”, enfocado en su larga cabellera rubia y no en contenido explícito.

Mientras que la mayoría de los perfiles de OnlyFans incluyen material de carácter sexual, la celebridad explicó que su propuesta se centrará en generar contenido para quienes tienen una fascinación por el cabello. Incluso, Jessie Cave se ha mostrado abierta a interactuar con sus seguidores y atender solicitudes específicas.

Jessie Cave aseguró que no subirá contenido sexual explícito a su cuenta de OnlyFans (OnlyFans/Jessie Cave)

“Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago CONTENIDO ESPECIALIZADO SOBRE CABELLO que puede que te guste. ¡Qué mágico! Responderé a los mensajes directos. ¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es el lugar para ti. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer. ME ENCANTA JESSIE XXX”, escribió.

Cabe destacar que además de su paso por Harry Potter, Jessie Cave se ha destacado como escritora e ilustradora. Ahora, con esta nueva aventura en OnlyFans, la actriz busca explorar un nicho poco convencional dentro de la plataforma. De hecho, su pareja, el comediante Alfie Brown, también reaccionó con humor al anuncio, sugiriéndole en un video de Instagram que mostrara algo más que su cabello: “Creo que deberías mostrar tu trasero”.

El anuncio de la actriz generó una ola de reacciones en redes sociales, donde figuras como la comediante Katherine Ryan elogiaron la iniciativa. “Es una idea muy, muy buena”, comentó Ryan, mientras otros usuarios expresaron su apoyo con mensajes como “Reina del cabello” y “Harás una fortuna”.

Los segadores y amigos de Jessie Cave elogiaron su idea de abrir su cuenta de OnlyFans (Instagram/Jessie Cave)

Lo que se sabe de la serie de Harry Potter

Mientras Jessie Cave incursiona en esta nueva etapa, el mundo de Harry Potter también está en movimiento. Recientemente, se informó que la actriz Janet McTeer podría asumir el icónico papel de la profesora McGonagall en la próxima serie de HBO. Además, Paapa Essiedu estaría en negociaciones para interpretar a Severus Snape, un rol inmortalizado por Alan Rickman.

Por otro lado, John Lithgow se convirtió en el primer actor confirmado oficialmente para la serie, en la que interpretará al querido Albus Dumbledore. Sin embargo, la decisión de fichar a un actor estadounidense para el papel ha generado debate entre los seguidores de la franquicia.

“Recién recibí una llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida. Tengo miedo. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí”, expresó el actor en una entrevista.

John Lithgow aseguró que está nervioso por su papel de Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter (REUTERS/Danny Moloshok)

Por otra parte, Chris Columbus, conocido por haber dirigido las dos primeras películas de la exitosa franquicia Harry Potter, expresó su entusiasmo por esta adaptación televisiva de HBO. En una entrevista con la revista PEOPLE, el cineasta destacó las posibilidades creativas que este nuevo formato ofrece.

“Creo que es una idea espectacular, porque hay una cierta restricción cuando estás haciendo una película. Nuestra película duró dos horas y 40 minutos, y la segunda fue casi igual de larga”, comentó el director de 66 años, al referirse a los retos que enfrentó durante la producción de Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002).