El director original de “Harry Potter” afirma que la polémica de J.K. Rowling hace “imposible” reunir al elenco en una nueva película

Chris Columbus explicó por qué ahora ve inviable que se logre adaptar “Harry Potter y el legado maldito” con los actores originales de la saga

Ester Palomino

Ester Palomino

Para Columbus, las diferencias entre
Para Columbus, las diferencias entre la autora y los actores se han vuelto un obstáculo insuperable

La idea de ver una nueva película de Harry Potter con el reparto original se aleja cada vez más. Chris Columbus, director de las dos primeras entregas de la saga cinematográfica, descartó de manera contundente cualquier posibilidad de volver al mundo mágico junto a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

El cineasta reconoció que, en algún momento, le atrajo la idea de adaptar la exitosa obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter y el legado maldito), considerada por Rowling como “la octava historia” de la saga. Sin embargo, ahora cree que no existen condiciones para lograrlo con el elenco original.

La razón, según él, no está en lo artístico, sino en las profundas divisiones provocadas por las posturas de J.K. Rowling sobre la comunidad trans.

En una entrevista reciente con The Times of London, el cineasta detrás de Mi pobre angelito, explicó: “Nunca va a suceder. Se ha vuelto demasiado complicado con todo el asunto político. Todos en el elenco tienen su propia opinión, que es diferente de la opinión de [Rowling], lo que lo hace imposible”.

El cineasta mantiene amistad con
El cineasta mantiene amistad con Radcliffe y los demás protagonistas, pero no con Rowling.

Diferencias irreconciliables entre autora y actores

Mientras la autora ha defendido públicamente posturas consideradas transfóbicas, varios miembros del reparto se han manifestado en apoyo a la comunidad trans.

Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter durante una década, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de los comentarios de Rowling y enviar un comunicado a favor de la comunidad transgénero.

Años después, en entrevistas retomadas por Entertainment Weekly, reiteró su decepción: “En última instancia, me pone muy triste. Pienso en la persona que conocí, en los momentos en que nos vimos, en los libros que escribió y en el mundo que creó”.

Emma Watson, recordada por su papel como Hermione Granger, compartió un mensaje similar de apoyo al colectivo trans.

Esa actitud llevó a Rowling a declarar que no perdonaría ni a Watson ni a Radcliffe, acusándolos de haberse “acercado a un movimiento empeñado en erosionar los derechos duramente ganados de las mujeres”.

Daniel Radcliffe y Emma Watson
Daniel Radcliffe y Emma Watson han respaldado públicamente a la comunidad trans, en contraste con Rowling

Otro factor que muestra la distancia es la falta de comunicación entre Columbus y la autora.

“No he hablado con la señorita Rowling en una década, así que no tengo idea de lo que sucede con ella, pero mantengo un contacto muy cercano con Daniel Radcliffe, y hablé con él hace unos días. Sigo teniendo una gran relación con todos los chicos del elenco”, puntualizó el director de La piedra filosofal.

La nueva serie de HBO

Mientras tanto, el universo mágico continúa expandiéndose, aunque sin el reparto original. HBO avanza con una nueva serie que reinicia la historia de los libros, bajo la dirección de Mark Mylod y con Francesca Gardiner como showrunner.

Cuando volvió a discutirse las posturas políticas de Rowling, la cadena afirmó que las opiniones personales de la autora “no han afectado el casting ni la contratación de guionistas o personal de producción”.

Columbus se mostró sorprendido al
Columbus se mostró sorprendido al ver que el vestuario de Hagrid en la serie es idéntico al de sus películas

Chris Columbus, por su parte, expresó sentimientos encontrados al ver fotos filtradas del rodaje.

En el pódcast The Rest Is Entertainment, cuestionó el propósito de producir un reinicio.

“Vi estas fotografías… y él llevaba exactamente el mismo disfraz que diseñamos para Hagrid. Parte de mí pensó: ¿cuál es el punto? Creí que todo iba a ser diferente, pero es más de lo mismo”.

Aunque reconoció que le resulta “halagador” ver que su trabajo sigue marcando la estética de la franquicia, también admitió que le produce una sensación de “déjà vu”.

Harry PotterChris ColumbusPelículasJK Rowling

