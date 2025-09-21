El creador de “Outlander” reveló que la precuela de la serie anticipa un momento clave en la saga

Las consecuencias de la "prueba de virtud" en Ellen afectan a varios clanes y marcan el rumbo de los últimos episodios de la temporada (Disney Plus)

La serie Outlander: Blood of My Blood, precuela del popular drama histórico, prepara en su recta final de temporada la representación de un evento fundamental para la narrativa de toda la saga, según adelantó su creador, Matthew B. Roberts.

Spoilers más adelante. La historia ha puesto en el centro a Ellen MacKenzie, interpretada por Harriet Slater, quien enfrenta una prueba de pureza luego de que su relación con Brian Fraser (Jamie Roy) y Malcolm Grant (Jhon Lumsden) sale a la luz.

En el episodio 8, la tensión entre estos personajes alcanza su punto máximo cuando Ellen es sometida a un examen para demostrar su castidad, un procedimiento impuesto por los Grant, familia de uno de sus pretendientes, y respaldado por sus propios hermanos.

En el desarrollo de la trama, Ellen debe someterse a un procedimiento con “herramientas ginecológicas” que llaman la atención por su crudeza y su vigencia aún en la actualidad.

“A veces, cuando tratamos de mantener el periodo lo más preciso posible, queda claro que el tratamiento a ciertas personas no ha avanzado mucho. Algunos instrumentos se parecen mucho a los que todavía se usan”, reflexionó en una entrevista con Entertainment Weekly.

Matthew B. Roberts, creador de la serie, destaca la importancia de la precisión histórica en la representación de los procedimientos que afrontan las mujeres (Disney Plus)

La escena no solo tiene impacto en la narrativa sino que refuerza un tema presente tanto en la serie original como en la precuela.

El productor reconoce que la decisión sobre cuánto mostrar de este procedimiento fue motivo de discusión entre el equipo.

“La mayoría de las mujeres del show sabían exactamente lo que pasaba. Decidimos que no era necesario mostrarlo todo en pantalla porque la audiencia, especialmente nuestras espectadoras, ya entiende lo que está sucediendo”, explicó Roberts.

A su juicio, la interpretación de Harriet Slater da suficiente contundencia a la escena: “Ella resulta muy fuerte en esos momentos. Eso es lo que convenía transmitir”.

El desenlace de la prueba resulta favorable para Ellen gracias a la intervención de Julia (Hermione Corfield), quien elabora una preparación con el fin de recrear signos de virginidad.

El episodio “Braemar” reunirá a los personajes principales, concentrando acción y tensión en el cierre de la primera temporada de la precuela (Starz)

Sin embargo, el proceso se da en condiciones humillantes y ante la mirada de su prometido y de sus hermanos.

Tras superarlo, Brian planea huir junto a Ellen, pero desiste ante la amenaza de represalias por parte de los Grant y de los MacKenzie.

“Si se fugan los buscarían para matarlos. Son dos personas inteligentes: van a esperar y ver qué ocurre en los próximos episodios”, anticipó Roberts.

El episodio también destaca la reunión entre Henry (Jeremy Irvine) y Julia, que rompe con la incertidumbre emocional sostenida durante la temporada.

Según Matthew B. Roberts, este reencuentro marcará el inicio de nuevas dinámicas: “Una vez que Henry retoma contacto con Julia, él solo desea escapar junto a su esposa y su hijo, pero hay riesgos y recompensas. Está, además, la magia de las piedras [de viaje en el tiempo], un factor que introduce el destino en sus vidas”.

“Si se fugan los buscarían para matarlos. Son dos personas inteligentes: van a esperar y ver qué ocurre en los próximos episodios”, advirtió el creador de la serie Starz)

Otro de los elementos que la precuela integrará al universo originado por Diana Gabaldon es la conexión con el linaje de los personajes más emblemáticos.

Entre los elementos de continuidad, Roberts señaló que el accionar de Brian Fraser anticipa rasgos presentes en su hijo, Jamie.

Cuando Brian recibe de manos de Mrs. Fitz (Sally Messham) el tartán que había entregado a Ellen, la funcionaria le advierte que se mantenga alejado.

“Ese es el padre de Jamie Fraser. ¿Qué crees que haría Jamie si alguien le dijera que se alejara de Claire?”, planteó el guionista, sugiriendo las motivaciones familiares y el carácter de los protagonistas.

La llegada de Malcolm Grant al liderazgo tras la muerte de Isaac Grant (Brian McCardie) anticipa nuevos conflictos. Roberts remarcó que la relación entre Malcolm y Henry podría incidir en las decisiones que tomen los personajes de cara al cierre de temporada.

El reencuentro entre Henry y Julia provoca decisiones cruciales para los protagonistas, influyendo en la continuidad de la saga "Outlander" (Starz)

“No es conveniente huir de inmediato. Henry percibe que, si puede estrechar su vínculo con Malcolm, tiene una oportunidad”, indicó el creador.

En cuanto a Arch Bug (Terence Rae), Roberts señaló que su papel ganará complejidad en los episodios restantes, encadenando con los arcos narrativos de oro jacobita que atraviesan la serie madre.

Durante el adelanto de lo que queda de la temporada 1, Roberts aseguró que en el penúltimo episodio titulado “Braemar”, los personajes principales confluirán en un mismo espacio para interactuar y enfrentar nuevas tensiones.

“Pasan muchas cosas, hay gran carga emocional y no están solo tomando el té. Era un momento esperado por los seguidores, ver a estos personajes juntos”, concluyó para EW.

Outlander: Blood of My Blood se emite los viernes en Starz, plataforma solo disponible en Estados Unidos.