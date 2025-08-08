Entretenimiento

La precuela de ‘Outlander’: cuándo se estrena en Latinoamérica la serie sobre los padres de Jamie y Claire

Dos historias de amor, viajes en el tiempo y drama de época. Así es la nueva miniserie del universo Outlander que llega a streaming

Ester Palomino

Por Ester Palomino

En las Tierras Altas de Escocia, dos nuevas historias de amor viajarán en el tiempo entre el siglo XVIII y la Primera Guerra Mundial. (Disney Plus)

La espera ha terminado para los fanáticos de Outlander. Este 9 de agosto, Disney+ estrena exclusivamente Outlander: Blood of My Blood, la muy anticipada precuela de la exitosa serie histórica que expandirá el universo creado por Diana Gabaldon.

La nueva producción de Sony Pictures Television se centra en las historias de amor de los padres de los queridos protagonistas Jamie y Claire Fraser. La trama se desarrolla en dos períodos temporales paralelos, con romances apasionados, pruebas de lealtad y desafíos repentinos.

La primera línea narrativa sigue el romance entre Brian Fraser y Ellen MacKenzie en las Tierras Altas de Escocia del siglo XVIII.

Según información de IGN, esta pareja vivirá un amor prohibido mientras sus clanes rivales compiten por el poder político en vísperas de la rebelión jacobita de 1715.

Disney+ estrena mañana la precuela
Disney+ estrena mañana la precuela más esperada del universo Outlander con dos episodios simultáneos seguidos de entregas semanales (Disney Plus)

La segunda historia, en cambio, transcurre en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, donde Henry Beauchamp y Julia Moriston se enamoran en medio del conflicto bélico.

En un punto del relato, las vidas del cuarteto se cruzan, lo que crea un enlace con la serie original.

Henry regresa de la guerra profundamente traumatizado, se casa con Julia y tienen a su hija Claire. Durante un viaje a las Tierras Altas escocesas, la pareja sufre un accidente automovilístico.

Cada uno de ellos encuentra por separado Craigh na Dun, el mítico círculo de piedras que funciona como máquina del tiempo en el universo Outlander, siendo transportados por separado de vuelta a 1714, donde sus destinos se entrelazarán con los de Brian Fraser y Ellen MacKenzie.

Brian Fraser y Ellen MacKenzie
Brian Fraser y Ellen MacKenzie se enamoran en medio de las rivalidades entre clanes escoceses del siglo XVIII.(Créditos: Disney Plus)

Matthew B. Roberts, showrunner y productor ejecutivo de la serie, explicó a IGN la filosofía detrás de estas aparentes coincidencias: “En nuestro mundo, las coincidencias se conocen como destino y fatalidad”. Esta perspectiva permite que los cuatro protagonistas eventualmente jueguen papeles cruciales que afectarán el curso de la historia escocesa.

Roberts también aclaró que la serie se enfoca en contar “la historia del cómo, no del si...”, refiriéndose a que aunque los fanáticos de Outlander conocen el destino final de estos personajes, la serie explorará cómo llegaron a convertirse en las figuras que son mencionadas en la serie principal.

El reparto de ‘Sangre de mi sangre’

El elenco principal está encabezado por Hermione Corfield (The Road Dance) interpretando a Julia Moriston y Jeremy Irvine (Mamma Mia! Here We Go Again) como Henry Beauchamp. Por el lado escocés, Harriet Slater (Pennyworth) dará vida a Ellen MacKenzie, mientras que Jamie Roy (Condor’s Nest) interpretará a Brian Fraser.

La pareja formada por Henry
La pareja formada por Henry y Julia lucha con el pasado traumático del soldado (Créditos: Disney Plus)

La serie también presentará versiones jóvenes de personajes queridos por los fanáticos.

Rory Alexander interpretará a una versión joven de Murtagh Fitzgibbons Fraser, el querido primo de Jamie. Sam Retford dará vida al futuro jefe de guerra Dougal MacKenzie, papel que originalmente interpretó Graham McTavish. Séamus McLean Ross interpretará a Colum MacKenzie, mientras que Conor MacNeil dará vida al consejero Ned Gowan.

Matthew B. Roberts, actual co-showrunner de la serie principal Outlander, escribirá y supervisará esta precuela.

“Estamos emocionados de contar las historias de estas dos parejas”, declaró Roberts en un comunicado. “Los orígenes de sus relaciones exploran temas universales que trascienden períodos de tiempo y estamos muy emocionados de que los fanáticos descubran y se enamoren de estos personajes y sus historias de amor como lo han hecho con Claire y Jamie”.

El mítico portal temporal transportará
El mítico portal temporal transportará por separado a Henry y Julia de vuelta al año 1714, donde sus destinos se cruzarán con los ancestros de Jamie Fraser (Créditos: Disney Plus)

Asimismo, Maril Davis y Ronald D. Moore, quienes desarrollaron la serie original Outlander para televisión, fungirán como productores ejecutivos, mientras que Diana Gabaldon, autora de los libros que inspiraron la serie, participará como productora consultora.

Según declaraciones de Roberts a IGN, el equipo creativo tuvo cuidado de no desarmar nada del canon existente, sino solo agregar elementos.

La historia de Brian y Ellen, aunque mencionada en los libros, se expande considerablemente, mientras que la historia de Henry y Julia representa territorio completamente nuevo, ya que Gabaldon había expresado no estar interesada en desarrollar esa narrativa.

La producción de Outlander: Blood of My Blood comenzó en Escocia a principios de 2024, solapándose parcialmente con la filmación de la octava y última temporada de la serie original, aunque se completó antes que esta.

Outlander: Sangre de mi sangre estrenará dos episodios este sábado 9 de agosto vía Disney+. El resto de la temporada se liberará con lanzamientos semanales.

