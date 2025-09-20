Entretenimiento

La advertencia de Sophia Loren a las jóvenes por las cirugías: “Puedes acabar teniendo peor aspecto del que pensabas que tenías”

La actriz italiana, que nunca se sumó a la tendencia a las cirugías plásticas, destacó en Women’s Health la importancia de la autoestima y el desarrollo personal para afrontar la presión estética en la industria del espectáculo

Por Martina Cortés Moschetti

Sophia Loren advierte sobre los
Sophia Loren advierte sobre los riesgos de la cirugía estética en el espectáculo (Foto: Instagram Sophia Loren)

A los 90 años, Sophia Loren mantiene una postura firme en defensa del envejecimiento natural y la belleza auténtica, diferenciándose de la tendencia creciente hacia las cirugías plásticas en el mundo del espectáculo.

En declaraciones a Women’s Health, la legendaria actriz italiana subrayó la importancia de aceptar el paso del tiempo con elegancia y advirtió a las nuevas generaciones sobre los riesgos de modificar su apariencia en busca de estándares superficiales.

Loren, ícono de elegancia y longevidad en el cine internacional, sostiene que la verdadera belleza reside en la naturalidad y en la aceptación de cada etapa de la vida. “La edad es una condición, no un privilegio”, afirmó la actriz, quien atribuye su bienestar a una disciplina diaria que incluye ejercicio, alimentación equilibrada y cuidado consciente de la piel. Para ella, el optimismo y el orgullo por el propio recorrido vital son claves para envejecer con dignidad, una visión destacada que Women’s Health resalta como central en su filosofía.

Crítica a la presión estética en el espectáculo

Loren destaca la importancia de
Loren destaca la importancia de aceptar el envejecimiento con dignidad y autenticidad (Foto AP/Alastair Grant, archivo)

La actriz rechaza abiertamente las intervenciones estéticas, advirtiendo que “puedes acabar teniendo peor aspecto del que pensabas que tenías originalmente”. Loren sostuvo que las jóvenes celebridades deben ser más cuidadosas y selectivas con los cambios que deciden realizar en sus cuerpos y rostros. Según sus palabras, la presión por ajustarse a ideales impuestos puede originar resultados no deseados y una pérdida de autenticidad.

Más allá de la apariencia física, Loren enfatiza la importancia de la belleza interior y el talento. “La belleza es cómo te sientes por dentro, y se refleja en tus ojos. No es algo físico”, aseguró la actriz, que se ha convertido en fuente de inspiración para nuevas generaciones. Su mensaje apunta a valorar la autoestima y el desarrollo personal por encima de la imagen exterior, en contraste con la cultura actual de la inmediatez y la exposición constante.

Reflexiones sobre la transformación de Hollywood

En su análisis del panorama actual, Loren critica la influencia de las redes sociales y la cultura de la imagen en el mundo del espectáculo. Recordó que en su época, el mérito y la habilidad de una actriz se medían por su talento, mientras que hoy la fama suele estar impulsada por la visibilidad digital. “Ahora, cuando la gente me ve, lo primero que hacen es sacar el teléfono para hacerme una foto”, relató Loren, quien observa con distancia la transformación de Hollywood y la prioridad de la apariencia sobre la capacidad artística.

Sophia Loren compara la época
Sophia Loren compara la época dorada de Hollywood con la cultura actual de la imagen (REUTERS)

Comparación entre la época dorada y la actualidad

La comparación entre la época dorada de Hollywood y la actualidad es recurrente en el discurso de Loren. Utiliza su experiencia para reforzar su llamado a las nuevas generaciones a priorizar el talento y la autenticidad.

Otras figuras del cine, como Meg Ryan y Meryl Streep, también han compartido sus perspectivas sobre el envejecimiento en la industria. Ambas actrices han abordado públicamente los desafíos de envejecer en Hollywood, sumando matices al debate sobre la presión estética y la valoración del talento.

El mensaje de Loren resalta
El mensaje de Loren resalta el valor del talento y la belleza interior sobre la apariencia física (REUTERS)

Un mensaje de autenticidad y confianza

La visión de Sophia Loren sobre la belleza y el paso del tiempo se apoya en la autenticidad y el bienestar interior. Recordó que el atractivo se manifiesta en la actitud y la confianza personal, más allá de cualquier estándar físico. Loren destaca que la plenitud no depende de la aprobación externa ni de los cánones impuestos, sino de la capacidad de cada persona para valorarse y celebrar lo que ha alcanzado a lo largo de los años.

Para la actriz, la autenticidad no solo fortalece la autoestima, sino que también inspira a otros a encontrar valor en su propio camino, alejándose de la comparación constante y de los modelos de perfección inalcanzables.

