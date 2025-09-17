La exesposa de Hulk Hogan criticó la exclusión del luchador del “In Memoriam” en los Premios Emmy 2025

Hulk Hogan no fue incluido en el memorial de los Premios Emmy, pese haber tenido varios papeles destacados en la industria. (AP/Julia Nikhinson)

La reciente ceremonia de los Premios Emmy ha dejado una sombra de controversia tras omitir a varias figuras reconocidas del entretenimiento en su segmento “In Memoriam”.

Entre los nombres ausentes estuvo el del icónico luchador Hulk Hogan, fallecido el 24 de julio a los 71 años. Su exesposa, Linda Hogan, no tardó en expresar su descontento, sugiriendo que la exclusión podría haber sido motivada por razones políticas.

En declaraciones exclusivas a Entertainment Weekly, Linda —quien estuvo casada con Terry Bollea, nombre real del también actor, desde 1983 hasta 2009— aseguró que la omisión fue una falta de respeto, especialmente considerando el impacto que su exmarido tuvo en la televisión durante décadas.

“WWF en horario estelar, cuando él salía a luchar… ¡[Hulk] tenía los ratings más altos en NBC, superando a toda la competencia durante años! Realmente no puedo decirte por qué lo dejaron fuera… solo es una suposición considerando cómo fue tratado en su última aparición en Los Ángeles”, recalcó.

Linda Hogan aseguró que Hulk Hogan fue excluido del memorial por su apoyo a Donald Trump. (Instagram/Linda Hogan)

Para Linda, al menos, su nombre merecía ser honrado frente a millones de espectadores. “Lo mínimo que podían haber hecho”, sentenció.

Aunque no tiene pruebas concretas, la exesposa del luchador expresó su sospecha de que la postura política reciente de Hogan pudo haber influido en la decisión de la Academia de Televisión. “No puedo probarlo. Es solo una suposición, ¡pero deberían haberlo nombrado!”, afirmó.

Según ella, el emotivo —y muy comentado— discurso que dio en apoyo a Donald Trump y J.D. Vance durante la Convención Nacional Republicana de 2024 pudo haber sellado su suerte en eventos de la industria como los Emmy.

Hulk Hogan fue criticado por apoyar a Donald Trump. (REUTERS/Andrew Kelly)

Durante esa intervención, Hulk Hogan generó titulares no solo por su apoyo ferviente, sino también por su característico estilo teatral: rompió su camiseta para revelar una ajustada prenda con el logo “Trump-Vance” y arengó al público con frases como “¡Dejen que la Trumpamania se desate, hermano!”.

En un momento desconcertante, incluso se refirió al entonces candidato como “Donald Dick J. Trump”, sin dar explicación alguna sobre el apodo.

Tras su fallecimiento, Donald Trump lamentó su pérdida en su red Truth Social, escribiendo: “Hemos perdido a un gran amigo hoy. Hulk Hogan era completamente MAGA — fuerte, inteligente, valiente y con un gran corazón. Su discurso en la convención fue uno de los momentos más electrizantes de toda la semana”.

Donald Trump lamentó la muerte de Hulk Hogan. (Truth/Donald Trump)

A pesar del fuerte giro hacia la derecha en sus últimos años, Linda señaló a TMZ que Hulk Hogan había apoyado candidatos de ambos partidos en el pasado. Recordó que en 2008, durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live, expresó su apoyo a Barack Obama en su primera campaña presidencial. “Si tuviera que decir en quién realmente creo… diría Obama”, afirmó en ese entonces.

La decisión de la Academia también ha sido criticada por excluir a otras figuras notables como Jerry Adler, Terence Stamp, Danielle Spencer y Jonathan Joss del segmento televisado. Todos ellos, al igual que Hulk Hogan, fueron incluidos únicamente en la versión digital del homenaje, disponible en el sitio web oficial de los Emmy.

Cabe destacar que Hulk Hogan fue mucho más que una superestrella del wrestling. Además de sus logros en la lucha libre profesional, protagonizó programas como Hogan Knows Best, emitido entre 2005 y 2007, donde compartía su vida familiar junto a Linda y sus hijos Brooke y Nick.

Hulk Hogan también fue actor, su papel más memorable fue en Rocky III junto a Sylvester Stallone. (Captura de video/IMBD)

También tuvo incursiones en cine y televisión que lo consolidaron como un ícono cultural de los años 80 y 90.