La desgarradora decisión de Priscilla Presley: así fue el momento en que retiró el soporte vital a su hija

El libro “Softly, as I Leave You: Life After Elvis” narra cómo vivió la angustia y el adiós a Lisa Marie Presley

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Priscilla Presley narra en su nuevo libro la dolorosa decisión de retirar el soporte vital a su hija Lisa Marie Presley (Eric Charbonneau/Shutterstock)

La publicación del nuevo libro de Priscilla Presley, Softly, as I Leave You: Life After Elvis, revela con crudeza el momento en que la matriarca de la familia Presley debió tomar la decisión de retirar el soporte vital a su hija Lisa Marie Presley.

En el relato, describe cómo la vitalidad que siempre caracterizó a Lisa Marie ya no estaba presente cuando ingresó a la habitación del hospital, una percepción que marcó el inicio de una de las jornadas más dolorosas de su vida.

En declaraciones exclusivas a People, Priscilla compartió que la muerte de su hija, ocurrida el 12 de enero de 2023, fue “el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis”.

La artista, que hoy tiene 80 años, reconoció que le llevó mucho tiempo aceptar la ausencia de Lisa Marie. La causa de la muerte fue una obstrucción intestinal, consecuencia de una cirugía bariátrica realizada años antes.

El exesposo de Lisa Marie, Danny Keough, fue quien la encontró inconsciente en su domicilio y avisó a Priscilla para que se reuniera con ellos en el hospital.

La muerte de Lisa Marie Presley, ocurrida en enero de 2023, marcó el segundo día más triste en la vida de Priscilla Presley (Foto AP/archivo)

Durante horas, la familia permaneció junto a Lisa Marie, quien se encontraba conectada a un respirador artificial.

Lisa realmente no respiraba, así que estaba en el ventilador. Estuvimos allí esperando, con esperanza y rezando, hasta que el médico entró y dijo: ‘Priscilla, lo siento mucho, se ha ido’”, contó a People.

Y añadió que la incredulidad y el dolor persistieron mucho tiempo después de recibir la noticia.

El libro también aborda otros episodios de duelo en la vida de Priscilla Presley, como la muerte por suicidio de su nieto Benjamin Keough a los 27 años en 2020, y el proceso de recuperación de su hijo Navarone, de 38 años, quien logró superar su adicción a las drogas.

No ha sido nada fácil”, reconoció Priscilla en la entrevista, aunque destacó la importancia de encontrar fortaleza en medio de la adversidad.

Priscilla Presley aborda en su obra el duelo por la pérdida de su nieto Benjamin Keough y la recuperación de su hijo Navarone (Instagram/@lisampresley)

Actualmente, la matriarca encuentra consuelo en la recuperación de Navarone, a quien describe como sobrio y en un “buen momento”, y en la vida de su nieta Riley Keough, hija de Lisa Marie y Danny Keough.

Además, Priscilla celebra su rol como bisabuela de los dos hijos de Riley y su esposo Ben Smith-Petersen: Tupelo, de 3 años, y un segundo hijo nacido a principios de este año, según confirmó People.

“Eso es lo que me hace feliz: saber que todos están bien”, expresó.

En un fragmento adelantado de Softly, as I Leave You, Priscilla narra con detalle las horas finales de Lisa Marie. Desde el primer instante en la habitación del hospital, percibió que su hija ya no estaba presente, a pesar de que las máquinas mantenían su respiración y su corazón seguía latiendo.

Su espíritu, siempre tan vital, no estaba allí”, escribe Priscilla en el libro. Su nieta Riley le confesó más tarde que, durante el vuelo hacia el hospital, sintió que el espíritu de su madre se había marchado, aunque la familia aún no estaba preparada para despedirse.

La causa de la muerte de Lisa Marie Presley fue una obstrucción intestinal derivada de una cirugía bariátrica previa (REUTERS/Nikki Boertman)

La llegada de Navarone al hospital marcó un momento de espera e incertidumbre. El médico explicó que la situación podía resolverse en minutos o prolongarse durante días.

Tras dos horas, la ansiedad llevó a Navarone a retirarse a otra sala. Mientras tanto, los familiares ingresaban de a uno o dos para despedirse. Priscilla y Danny Keough permanecieron junto a Lisa Marie, tomándola de las manos y acariciando su rostro.

En un momento, una enfermera condujo a Priscilla a otra sala, donde su prima Ivy la recibió. La enfermera advirtió a Ivy que debía estar lista para sostener a Priscilla si se desvanecía.

Un código azul interrumpió la escena: el corazón de Lisa Marie se había detenido. Cuando Priscilla intentó regresar a la habitación, la enfermera le pidió a Ivy que la acompañara, anticipando que podría desmayarse.

El médico, tras reanimar el corazón de Lisa Marie, consultó a Priscilla sobre los pasos a seguir, advirtiendo que no había garantías de que el corazón siguiera latiendo.

La matriarca de los Presley encuentra consuelo en la sobriedad de Navarone y en la vida de su nieta Riley Keough (The Grosby Group)

Priscilla preguntó: “¿Qué clase de vida tendrá si la mantenemos conectada a esa máquina?”. El médico respondió: “Ninguna calidad de vida”.

Ante la perspectiva de ver a su hija en estado vegetativo, Priscilla tomó la decisión: “Quítele la máquina, doctor”, pronunció en voz baja.

La enfermera comenzó a desconectar el respirador. Priscilla y Danny acordaron avisar a los demás para que pudieran despedirse. Sin embargo, Danny imploró entre lágrimas: “¡No, Nona! ¡No te vayas! ¡No podemos dejarla sola!”.

El dolor fue insoportable para Priscilla, quien perdió el conocimiento y fue sostenida por Ivy. “Después de eso, todo se volvió oscuro. No puedo recordar. No quiero recordar”, concluye el fragmento del libro.

Softly, as I Leave You: Life After Elvis, escrito por Priscilla Beaulieu Presley junto a Mary Jane Ross, será publicado el 23 de septiembre de 2025 y ya está disponible para preventa.

