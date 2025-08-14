Entretenimiento

Acusan a Priscilla Presley de haber retirado el soporte vital a su hija Lisa Marie

Según el documento de la demanda, Priscilla desconecto a su única hija en un esfuerzo por quedarse con el patrimonio de Elvis Presley

Por Marco Antonio González Aguilera

El abogado de Priscilla Presley
El abogado de Priscilla Presley dijo que ella es la verdadera víctima en este caso (Foto: AP)

Los exsocios comerciales de Priscilla Presley, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, presentaron el pasado 11 de agosto una demanda en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, alegando que la actriz de 80 años retiró el soporte vital de su hija Lisa Marie Presley.

Esto ocurrió pocas horas después de que fuera ingresada al hospital tras sufrir un paro cardíaco, resultado de complicaciones por una obstrucción del intestino delgado que, a su vez, se desataron por una intervención para bajar de peso ocurrida en enero de 2023. Lisa Marie, de 54 años, era la única hija de Priscilla con Elvis Presley.

En la demanda se acusa a Priscilla Presley de “desconectar el soporte a las pocas horas de que ingresaran a Lisa”.

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, los demandantes acusan a Priscilla de ignorar el deseo expreso de su hija de “prolongar su vida”.

Lisa Marie Presley, la hija
Lisa Marie Presley, la hija de Elvis murió a los 54 años (Foto: The Grosby Group)

Además se le acusa de actuar de manera premeditada con el fin de retomar el control del patrimonio de Elvis.

Afirman que Priscilla sabía que Lisa Marie planeaba destituirla como única fideicomisaria de su fideicomiso irrevocable de seguro de vida. También señalan que Presley pidió a Kruse emitir de inmediato un comunicado a la prensa tras la muerte de Lisa, con el objetivo de “controlar la narrativa”.

Kruse y Fialko reclaman más de 50 millones de dólares en daños por fraude e incumplimiento de contrato, y acusan además a Priscilla de difamarlos con falsas acusaciones de abuso a una persona mayor.

El abogado de Presley, Martin D. Singer, calificó la denuncia como “una de las demandas más vergonzosas, ridículas, sensacionalistas y sin mérito” que ha visto.

Singer aseguró que se trata de un intento desesperado de manchar la reputación de su clienta en represalia por una demanda previa que ella interpuso en julio de 2024 contra los mismos demandantes y otros asociados, acusándolos de planear un esquema para aislarla y apropiarse de sus finanzas.

Una de las acusaciones de
Una de las acusaciones de interpuestas contra Priscila Presley es la de querer quedarse con el fideicomiso de la familia (AP)

“Esto no es más que un triste y cruel intento de manchar falsamente, la reputación de una mujer de 80 años en flagrante represalia”, dijo el abogado.

Por su parte, el abogado de los demandantes, Jordan Matthews, asegura que cuentan con grabaciones de cámaras de video y mensajes que probarían que la relación con Priscilla fue un negocio legítimo y bien documentado, sin abuso ni coerción, agregó que sus clientes eran las “verdaderas víctimas”.

Tras la muerte de Lisa Marie, la propiedad de Graceland pasó a su hija Riley Keough, de 36 años, quien en 2024 resolvió extrajudicialmente una disputa con su abuela por el testamento. En declaraciones a Vanity Fair, Riley dijo que la relación entre ambas siempre ha sido buena y que ahora “todo será como antes”.

Priscilla Presley lleva una
Priscilla Presley lleva una buena relación con su nieta Riley Keough (EFE/Isabel Infantes/Archivo)

¿Cómo empezó la demanda contra Priscilla Presley?

La querella legal entre Presley, Kruse y Fialko dio inicio en octubre de 2023, luego de que Kruse presentó una demanda por incumplimiento de contrato.

Inicialmente se acusó a Presley de enviar a la fundación GWS Acutions y a su socio, un requerimiento de cese, rompiendo abruptamente una sociedad comercial que Presley había negociado el año anterior.

