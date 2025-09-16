Jane Fonda, Meryl Streep y más celebridades reaccionan a la muerte de Robert Redford

La muerte de Robert Redford generó homenajes internacionales que resaltan su aporte al cine, su humanidad y su papel fundamental en el impulso del cine independiente (Anne-Christine POUJOULAT/AFP)

Tras la muerte de Robert Redford el martes 16 de septiembre de 2025, Hollywood se volcó a rendir tributo a una de sus figuras más influyentes.

El actor y director murió a los 89 años en su casa de Utah, rodeado por sus seres queridos, según precisó Cindi Berger, presidenta y CEO de Rogers & Cowan PMK.

“Robert Redford murió en Septiembre 16 de 2025 en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de quienes amaba. Será extrañado profundamente. La familia pide privacidad”.

La noticia generó una ola inmediata de homenajes por parte de actores, cineastas y autores, quienes reconocieron el aporte de Redford tanto a la industria cinematográfica como al desarrollo del cine independiente en Estados Unidos.

Jane Fonda expresó un profundo pesar tras la muerte de Robert Redford, con quien mantuvo una amistad de más de seis décadas y protagonizó películas emblemáticas como Butch Cassidy and the Sundance Kid y Out of Africa.

Jane Fonda recordó a Redford como un amigo incondicional, resaltando su cercanía y el legado construido tras décadas de amistad y colaboraciones en el cine (Tiziana FABI/AFP)

En una declaración compartida con varios medios, afirmó: “Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo dejar de llorar. Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que tenemos que seguir luchando”.

A lo largo de los años, ambos mostraron públicamente su apoyo mutuo y reflexionaron sobre una relación profesional marcada por la cercanía y el respeto.

El vínculo entre Fonda y Redford se forjó a través de cinco colaboraciones cinematográficas, comenzando con Tall Story en 1960 y extendiéndose hasta Our Souls at Night en 2017.

En distintas entrevistas, Fonda reconoció haber estado enamorada de Redford durante los rodajes, aunque señaló que nada ocurrió porque ambos estaban casados en ese momento.

"Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos", sostuvo Fonda al recordar a Redford (Moviestore Collection / Rex Features)

Al recordar su paso por Barefoot in the Park, mencionó que siempre desarrollaba un enamoramiento por él durante cada película, calificándolo como un ser humano excepcional.

Para la actriz, la relación evolucionó con el tiempo y destacó que, ya en la última película juntos, entendió que el mal humor ocasional de Redford no era responsabilidad suya, lo que le permitió disfrutar plenamente de la colaboración.

Meryl Streep, su coprotagonista en Out of Africa, declaró a People: “Uno de los leones ha partido. Descansa en paz, mi querido amigo”.

Por su parte, Marlee Matlin escribió en X: “Nuestra película, CODA, llegó a todos gracias a Sundance. Y Sundance existió gracias a Robert Redford. Ha partido un genio. Descansa en paz, Robert”.

La actriz hacía referencia al Sundance Institute, fundado por Redford en 1981, cuya labor en la promoción del cine independiente marcó a generaciones enteras de realizadores.

Meryl Streep despidió a Robert Redford expresando admiración profunda, calificando la pérdida como la partida de “uno de los leones” de la industria (REUTERS/Yara Nardi)

La directora Ava DuVernay, premiada en Sundance por Middle of Nowhere, publicó en X: “Gracias por tu sueño. Tu visión cambió mi vida. Construiste una nave para todos los cineastas. Viajamos por mundos dentro de nuestras historias porque nos diste un lugar seguro donde aterrizar. Nos diste un sol alrededor del cual orbitar. Bendito seas, señor”.

Ron Howard, actor y director, resaltó el impacto de Redford: “Gracias, Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente por las elecciones creativas tomadas como actor, productor y director, y por haber lanzado el Sundance Film Festival, que impulsó el movimiento del cine independiente en EE.UU. Cambió las reglas artísticas”.

Desde otras disciplinas, el escritor Stephen King también hizo público su pesar en X: “Robert Redford ha fallecido. Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los setenta y ochenta. Difícil creer que tenía 89 años”.

La trayectoria de Redford incluyó cerca de setenta papeles, como en Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Way We Were y All the President’s Men, así como reconocimientos como el Oscar a mejor director por Ordinary People.

Ron Howard destacó la influencia de Robert Redford, señalando que su visión artística y la creación del Sundance Film Festival transformaron el panorama del cine independiente en Estados Unidos (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Varios de los homenajes recuperaron anécdotas personales. Elizabeth McGovern, quien recibió de Redford su primer trabajo en Ordinary People, comentó a People:

“Me puso un listón alto desde el inicio de mi carrera. Su inteligencia, empatía y comprensión, no solo como cineasta sino como persona, han sido difíciles de igualar. Cuando filmamos Ordinary People, realizó mis escenas los fines de semana para que pudiera asistir a The Juilliard School durante la semana. Ese era el tipo de persona que era. Lo veneraba entonces; lo venero ahora”.

La importancia de su rol como promotor de talentos se reflejó también en las palabras de Rita Wilson: “Tu arte resiste la prueba del tiempo. Tu amor por los jóvenes cineastas y artistas nos dio el Sundance Film Festival. Nos mostraste la importancia de la naturaleza. Como director nos permitiste ver tu arte detrás de la cámara. Se te recordará siempre”.

Algunos homenajes resaltaron la amplitud de su carrera y los personajes interpretados. Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes, escribió a Variety:

“Por siempre Robert Redford. Por siempre el vaquero, el fugitivo, el candidato, el prisionero, Gatsby, el estafador, el estudiante, el playboy, el solitario, el criptógrafo, el soldado, el periodista, el campeón de rodeo, el amante, la estrella de béisbol, el marinero, el encantador de caballos… Más de 70 roles, nueve películas dirigidas, fundador del Sundance Film Festival. Redford fue más que una leyenda: fue un modelo”.

El mundo del espectáculo se unió para honrar a Redford, destacando su influencia en el cine independiente y el empuje brindado con el festival de Sundance (REUTERS/Mario Anzuoni)

Juliette Binoche reconoció la inspiración que recibió de Redford para iniciar su propio camino como directora: “El entusiasmo, la pasión, el amor por el arte de Robert Redford me inspiró a realizar mi película In-I In Motion. Después de ver el espectáculo en Nueva York, insistió en que la hiciera. Siempre le agradeceré por inspirarme de forma tan generosa”.

Las redes se poblaron de reconocimientos y recuerdos. Jamie Lee Curtis compartió una fotografía del actor con la leyenda: “¡UNA VIDA! FAMILIA • ARTE • TRANSFORMACIÓN • DEFENSA • CREACIÓN • LEGADO Gracias, Robert Redford”.

Rosie O’Donnell publicó una imagen junto a Barbra Streisand de la película The Way We Were y comentó: “Nunca volveremos a ser los mismos. Buenas noches, Bob. Qué legado”.

El pasado de Redford como actor estrella, su trabajo detrás de cámaras y su impulso al cine independiente fueron citados en cada homenaje. James Gunn lo describió como “LA estrella de cine”, mientras que Colman Domingo señaló en X: “Con amor y admiración. Gracias, señor Redford, por tu impacto eterno. Se sentirá por generaciones”.

El propio Festival de Sundance también emitió un comunicado celebrando el legado de Robert Redford, su fundador:

“La visión de Bob de crear un espacio y una plataforma para las voces independientes dio lugar a un movimiento que, más de cuatro décadas después, ha inspirado a generaciones de artistas y ha redefinido el cine en Estados Unidos y en todo el mundo. Más allá de sus enormes contribuciones a la cultura en general, echaremos de menos su generosidad, su claridad de propósito, su curiosidad, su espíritu rebelde y su amor por el proceso creativo. Nos sentimos honrados de estar entre los guardianes de su notable legado, que seguirá guiando al Instituto de forma perpetua#.