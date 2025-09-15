Netflix lanza el tráiler de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, serie sobre el asesino que inspiró ‘La masacre de Texas’

El tráiler presenta a Gein recreando momentos de sus delitos, enfatizando el vínculo entre el asesino y su madre a través de escenas inquietantes

Netflix compartió el tráiler oficial de la tercera temporada de su serie de antología de terror Monstruo: la historia de Ed Gein.

La nueva entrega aborda el caso de uno de los criminales más notorios del siglo XX y cuya figura influyó en la cultura popular y el cine de terror estadounidense.

En esta historia, el actor Charlie Hunnam encarna a Ed Gein, el asesino serial y ladrón de cuerpos que, en la década de 1950, fue apodado “el Carnicero de Plainfield”.

Su historia se convirtió en la base para personajes emblemáticos en películas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

Charlie Hunnam interpreta a Ed Gein en la tercera temporada de "Monstruo", serie de Netflix que explora las raíces del horror moderno en la cultura popular (Netflix)

El avance difundido muestra a Hunnam en una completa transformación, incorporando los gestos y la voz propios de Gein.

La serie antológica, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, explora la vida de Ed Gein tras la muerte de su madre en 1945 y cómo posteriormente empezó a cometer crímenes durante su aislamiento.

El adelanto exhibe escenas del protagonista ejecutando asesinatos, utilizando la piel de sus víctimas e interactuando con su madre, interpretada por Laurie Metcalf.

Laurie Metcalf da vida a Augusta, la madre de Gein, retratando la compleja relación que marcó la psicología del famoso criminal estadounidense (Netflix)

La secuencia inicial presenta a Metcalf en el papel de Augusta. “Eddie, eres un desastre. Solo una madre podría amarte”, le dice.

En otra escena, Gein baila usando un vestido y una máscara hecha con el rostro de su madre, recurso que remite a los elementos presentes en el cine de terror.

Al concluir el tráiler, la figura de Gein pronuncia una frase que sintetiza el tono inquietante de la serie: “Tú eres quien no puede apartar la mirada”.

La serie revela cómo Gein confeccionó objetos con restos humanos y confiesa los asesinatos que conmocionaron a la sociedad en los años 50 (Netflix)

El caso real del asesino Ed Gein

El relato se apoya en hechos reales. Tras la muerte de Augusta en 1945, Ed Gein permaneció en la finca familiar durante casi una década.

Se aisló y, cuando las autoridades finalmente intervinieron en la propiedad, descubrieron un escenario perturbador.

El hombre había exhumado cadáveres de cementerios locales para confeccionar objetos personales con restos humanos, como pantallas de lámparas y fundas de sillas.

Asimismo, reveló a la policía su intención de construir un “traje de mujer” para convertirse en su madre.

En 1954, Gein confesó el asesinato de la dueña de un bar, Mary Hogan, y en 1957 el de Bernice Worden, administradora de una ferretería. También existe la sospecha de que mató a su hermano Henry.

Encerrado en una institución mental hasta su muerte en 1984, Gein se convirtió en arquetipo de villanos que marcan varias franquicias del terror audiovisual (Bettmann Archive)

Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, aunque nunca fue sometido a juicio por ser considerado legalmente insano. Pasó el resto de su vida en una institución de salud mental hasta su muerte en 1984 a causa de cáncer de pulmón.

Monstruo: la historia de Ed Gein retrata cómo los crímenes de Gein sirvieron de inspiración para obras de ficción, destacando en particular el libro de Robert Bloch, Psicosis, publicado en 1959, adaptado poco después por Alfred Hitchcock en la célebre película homónima, papel que en la ficción interpretará Tom Hollander.

Otros miembros del elenco de la nueva producción son Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

Esta tercera temporada sucede a las anteriores entregas de la antología, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y Monstruo: La historia de Lyle y Erik Menendez, siguiendo la línea de enfocarse en historias de crímenes reales que han tenido repercusión mediática y social.

La antología "Monstruo" inició con la exitosa temporada basada en la vida de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Cada ciclo relata un caso distinto y ha conseguido altas cifras de audiencia y repercusión desde el lanzamiento de la serie en 2022.

En la producción ejecutiva de Monstruo: la historia de Ed Gein figuran los creadores Murphy y Brennan, acompañados por Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y el propio Hunnam.

Brennan y Winkler asumirán la dirección de distintos episodios, mientras que Brennan también se encarga de la escritura y el desarrollo de la trama.

Monstruo: la historia de Ed Gein se verá a partir del 3 de octubre de 2025.