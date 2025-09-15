La personalidad que recibió más dedicatorias que Dios en la historia de los Premios Oscar

Los ganadores del Oscar priorizan a Spielberg por encima de figuras tradicionales como Dios (foto: REUTERS/Daniel Cole)

Un reciente análisis realizado por el especialista Peter Follows y difundido por Movie Magick arrojó una sorprendente estadística sobre los agradecimientos en la historia de los Premios Oscar. Según los datos recogidos, el célebre Steven Spielberg es la persona más veces mencionada en los discursos de aceptación de los premios, superando no solo a otras figuras del cine, sino incluso a Dios.

Mikey Madison posando con el Oscar a "Mejor actriz" por su papel en la película Anora (2024) en la edición 97th de los Academy Awards (foto: REUTERS/Daniel Cole)

Una carrera que lo define

La trayectoria de Steven Spielberg resulta fundamental para entender la evolución del séptimo arte. Desde que alcanzó notoriedad en los años setenta con Tiburón (1975), dejó una huella profunda en el cine estadounidense, consolidándose como pionero de los blockbusters y autor de una filmografía variada y memorable. Entre sus destacados se encuentran producciones de ciencia ficción como E.T. y dramas históricos como La lista de Schindler.

Además de su labor como director, Spielberg incursionó en la producción, contribuyendo a que nuevas generaciones de cineastas ingresaran en la industria. Su capacidad para influir y emocionar a colegas y audiencias es una de las razones por las que se mantiene vigente como referente clave de Hollywood.

Steven Spielberg presente en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023 (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El análisis de los agradecimientos en los Oscar

Para llevar a cabo su investigación, Peter Follows escuchó un total de 1.884 intervenciones de ganadores de la estatuilla dorada, con el objetivo de descubrir si Harvey Weinstein había sido más veces agradecido que Dios en los discursos de los Oscar. Los resultados arrojaron que, mientras Dios fue nombrado en el 4,3% de las ocasiones, el controvertido exproductor solo fue mencionado en un 1,5%. Sin embargo, el dato más llamativo es que Spielberg fue citado por encima de ambos.

La investigación, difundida por Movie Magick, revela que aunque Weinstein, actualmente detenido por numerosos casos de violación, disfrutó de una mayor cantidad de agradecimientos durante los años 90, Spielberg mantiene el récord absoluto de menciones en todas las décadas evaluadas. Esta tendencia coincide con el periodo de mayor productividad profesional para el director, específicamente durante los años 80 y 90, momentos en los que trabajó intensamente y cosechó gran cantidad de éxitos.

Steven Spielberg le da a Christopher Nolan el Oscar por "Mejor director" gracias a su trabajo con "Oppenheimer" en la edición 96th de los Academy Awards (foto: REUTERS/Mike Blake)

Quiénes suelen ser mencionados en los discursos

El estudio pone en evidencia que, dentro de los discursos de agradecimiento de los Oscar, además de directores como James Cameron, George Lucas y Peter Jackson, los padres y madres de los artistas ocupan un lugar fundamental. Pese a ello, Spielberg se destaca al recibir agradecimientos no solo de intérpretes que trabajaron con él, sino también de productores y colegas que desean expresar su admiración. El director es visto como una figura de inspiración constante, tanto para colaboradores directos como para aquellos que crecieron apreciando su obra.

La investigación destaca la importancia de agradecer a padres, madres y grandes directores en los Oscar (foto: REUTERS/Carlos Barria)

Spielberg y su perspectiva sobre el cine contemporáneo

A pesar de su histórica preeminencia en los Oscar, Steven Spielberg continúa activo y atento a la actualidad cinematográfica. Recientemente, se declaró fan absoluto de One Battle After Another (Una batalla tras otra), la nueva película de Paul Thomas Anderson basada en la novela de Thomas Pynchon. Luego de una proyección exclusiva en Los Ángeles, Spielberg confesó haber visto la cinta en tres oportunidades y no escatimó en elogios hacia el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio.

Durante una entrevista con The Film Stage, Spielberg contó con entusiasmo: “Qué película tan increíble, Dios mío. Hay más acción en la primera hora de esta película que en todas las demás que has dirigido juntas. Es realmente increíble”.