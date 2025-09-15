Entretenimiento

Dónde ver “The Pitt”, la serie que se coronó en los Premios Emmy como mejor drama

La serie protagonizada por Noah Wyle y Katherine LaNasa se estrenó en enero de 2025.

Por Virginia García

"The Pitt" se coronó como la "Mejor serie de drama" en los Premios Emmy. (Captura de video)

En la 77ª edición de los premios Emmy, que se realizó el pasado 14 de septiembre de 2025, la serie The Pitt obtuvo el reconocimiento a mejor serie dramática, destronando a fuertes competidoras como Severance, The Last of Us, Andor y The White Lotus.

Por si fuera poco, la producción también se llevó los galardones a mejor actor dramático para Noah Wyle y mejor actriz de reparto dramática para Katherine LaNasa.

Además, la serie fue destacada por su realismo, la calidad de producción y el abordaje sensible de la presión emocional del personal de salud.

"The Pitt" fue reconocida con varios Emmy Awards. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Dónde ver “The Pitt”?

Para quienes estén en Latinoamérica, The Pitt está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

La serie se estrenó el 9 de enero de 2025 en Max (la plataforma que antes era HBO Max, según la región) y se espera que una segunda entrega llegue en 2026.

¿De qué trata “The Pitt”?

The Pitt se desarrolla en el Pittsburgh Trauma Medical Hospital, un centro ficticio de emergencias que funciona como escenario para explorar el día a día de médicos, enfermeras y personal sanitario.

"The Pitt" se centra en las dificultades que pasan los médicos durante un turno nocturno. (Captura de video)

Lo que diferencia a esta producción de otros dramas médicos es su estructura narrativa: cada temporada cubre un turno de 15 horas en la sala de emergencias, y cada episodio corresponde aproximadamente a una hora de esa jornada.

Este recurso da al espectador la sensación de estar sumergido en tiempo real en la presión, la urgencia y el caos que caracterizan a un hospital de trauma. La cámara sigue de cerca a los personajes mientras enfrentan dilemas médicos, emocionales y éticos, lo que convierte a la serie en una experiencia intensa y casi claustrofóbica.

El reparto está encabezado por Noah Wyle, recordado por su papel en ER, quien interpreta al Dr. Robby Robinavitch, uno de los médicos veteranos del hospital.

La primera temporada de la serie se centra en uno de los peores días de su vida profesional: un turno que se convierte en un punto de quiebre personal, obligándolo a enfrentar errores del pasado, la fatiga acumulada y la posibilidad de que sus decisiones marquen la diferencia entre la vida y la muerte.

La primera temporada de "The Pitt" sigue al al Dr. Robby Robinavitch en uno de los peores días de su vida. (Captura de video)

Mientras que Katherine LaNasa interpreta a una jefa de enfermeras que se convierte en el pilar emocional de todo el equipo.

El regreso de Noah Wyle a los dramas médicos

Según Wyle, la serie ha logrado lo que muchos dramas médicos de la televisión no: “Se siente similar, pero esta vez sé cómo funciona el circo. Ya no hay sorpresas bajo este gran circo”​, expresó en una entrevista.

De hecho, el actor no tenía planeado regresar a las series médicas luego de protagonizar ER. Sin embargo, el artista admitió que la pandemia de COVID-19 fue un momento de reflexión para él.

En 2020, al ver los efectos devastadores de la crisis en los trabajadores de la salud, muchos de los cuales le enviaron mensajes a través de las redes sociales, Noah decidió actuar.

Noah Wyle no estaba muy seguro de volver a interpretar a un médico. (REUTERS/Daniel Cole)

“Para mí, era como un mal chiste que me pusiera el estetoscopio de nuevo. La idea de colgarme un estetoscopio al cuello parecía una mala idea”​, dijo en una entrevista con la revista Variety.

