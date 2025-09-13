Entretenimiento

Grace for the World: horarios y dónde ver en vivo el concierto desde el Vaticano

Karol G, Pharrell Williams, Andrea Bocelli y más estrellas se unen en un show musical en la Plaza San Pedro

Por Ester Palomino

En la red comenzaron a circular grabaciones de los preliminares del evento "Grace For The World", que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre - crédito @KarolGWW/X

El Vaticano se prepara para un evento multitudinario que unirá música, espiritualidad y un mensaje de fraternidad global. Grace For The World, el primer concierto masivo que se celebrará en la Plaza de San Pedro, tendrá lugar este sábado 13 de septiembre y contará con la participación de algunas de las estrellas más reconocidas del panorama internacional.

El evento será transmitido en vivo en múltiples plataformas para millones de espectadores en todo el mundo.

Un evento histórico en la Ciudad del Vaticano

Por primera vez, la emblemática Plaza de San Pedro será escenario de un espectáculo musical de estas dimensiones. El concierto se presenta como el cierre oficial del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, así como una de las celebraciones centrales del Año Jubilar 2025.

El cardenal Mauro Gambetti, O.F.M., subrayó el trasfondo espiritual del espectáculo: “La fraternidad será la protagonista, expresada a través del lenguaje universal de la música y las historias de quienes han hecho de ella una elección de vida”, señaló en un comunicado difundido por el Vaticano.

El evento reúne voces de diferentes países y estilos musicales (Disney+)

La velada estará codirigida por dos referentes de la música mundial: el productor y artista Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quienes además participarán activamente en el escenario.

Según declaraciones de Bocelli recogidas por Disney, “hagamos brillar una fuerte luz sobre la humanidad con música desde el corazón mismo del cristianismo”.

Williams, por su parte, definió el encuentro como “un momento cultural poco común en el que el mundo se detiene y se conecta colectivamente”.

¿Quiénes cantarán en Grace for the World?

  • Pharrell Williams junto al coro góspel Voices of Fire, que además estrenará temas de su nuevo álbum OPHANIM.
  • Andrea Bocelli
  • John Legend
  • Karol G, quien se convertirá en la primera colombiana en cantar frente al sumo pontífice León XIV.
  • Clipse
  • Teddy Swims
  • Jelly Roll
  • Jennifer Hudson
  • BamBam, estrella del K-pop
  • Angélique Kidjo
  • El Coro de la Diócesis de Roma dirigido por Marco Frisina
  • Un coro internacional reunido especialmente para esta ocasión bajo la dirección musical de Adam Blackstone.
El acceso al concierto es gratuito en la Plaza San Pedro. (EFE/Giuseppe Lami)

Además de la música, el concierto ofrecerá un show visual de alto impacto. La compañía Nova Sky Stories desplegará un espectáculo de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina, que transformará el cielo de Roma en un lienzo digital.

El concierto será presentado en asociación con Fever y contará con la supervisión musical de Adam Blackstone.

A qué hora inicia Grace for the World

El acceso al evento será gratuito y abierto al público en la Plaza de San Pedro. Los asistentes deberán ingresar antes de las 20:00 horas (hora local en Roma), ya que el concierto dará inicio a las 21:00 horas CEST, según detalló Billboard.

Para los seguidores en otros países, habrá una transmisión en directo que tiene los siguientes horarios:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 1:00 p. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 2:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 3:00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 4:00 p. m.
  • España: 9:00 p. m.
Andrea Bocelli cantará éxitos de su repertorio en el concierto Grace For The World REUTERS/Guglielmo Mangiapane

¿Dónde ver el concierto en live streaming?

El recital podrá verse en vivo a través de Disney+ en América Latina. Desde Estados Unidos, el evento también estará disponible en Hulu y ABC News Live.

Y para quienes no puedan seguirlo en directo, el concierto estará disponible bajo demanda en Disney+ hasta el 27 de septiembre de 2025.

