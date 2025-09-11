Entretenimiento

El Vaticano se prepara para un histórico concierto con Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli

“Grace for the World” se realizará de forma gratuita en Roma para enviar un mensaje de paz.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Karol G y Pharrell encabezarán
Karol G y Pharrell encabezarán el concierto "Grace for the world". (@bichotarecords/Instagram)

La Plaza de San Pedro se convertirá este sábado 13 de septiembre en un escenario sin precedentes. Bajo el nombre de Grace for the World, un concierto gratuito y abierto al público reunirá a estrellas de talla internacional como Karol G, Pharrell Williams, Andrea Bocelli y el ídolo del K-Pop BamBam, en un espectáculo que promete marcar un antes y un después en la historia cultural del Vaticano.

El evento comenzará a las 13:00 horas y, para quienes no puedan asistir en persona, será transmitido en vivo a través de Disney+, Hulu y ABC News Live, lo que garantizará que millones de espectadores en todo el mundo sean testigos de esta cita singular.

La alineación artística no se limita a sus cuatro grandes protagonistas. El espectáculo contará además con la participación de John Legend, Jennifer Hudson, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, el grupo Eclipse, y el coro de gospel Voices of Fire.

"Grace for the World" se
"Grace for the World" se realizará de forma gratuita.

A ellos se sumará un coro internacional de 250 voces, entre las que destaca la presencia del coro de la Diócesis de Roma.

El encargado de la dirección musical será Adam Blackstone, ganador del Grammy, mientras que Pharrell Williams y Andrea Bocelli figuran como productores ejecutivos.

La producción técnica también promete sorprender: la compañía Nova Sky Stories desplegará más de 3,000 drones que iluminarán el cielo del Vaticano con un espectáculo inspirado en la Capilla Sixtina, proyectando figuras y símbolos de luz que acompañarán a la música.

Karol G hace historia en la Santa Sede

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Karol G, quien hará historia al convertirse en la primera artista latinoamericana en cantar frente al Papa en la Plaza de San Pedro.

Karol G se convertirá en
Karol G se convertirá en la primera artista latina en cantar frente al papa. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Según fuentes cercanas a la organización, la cantante colombiana podría compartir escenario con Andrea Bocelli en una versión especial de “Vivo por ella”.

Su participación no solo representa un reconocimiento al impacto global de la música latina, sino también un símbolo de inclusión cultural en un espacio tradicionalmente reservado a otro tipo de expresiones artísticas.

Los protagonistas del evento han subrayado la trascendencia espiritual del concierto. Pharrell Williams describió la ocasión como “un momento cultural muy raro en el que el mundo se detiene y se conecta colectivamente”.

Pharrell Williams destacó la
Pharrell Williams destacó la importancia de este concierto. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por su parte, Andrea Bocelli señaló: “Brillemos con la música desde el corazón del cristianismo para enviar al mundo un mensaje de paz”.

Estas declaraciones reflejan la intención de que el espectáculo vaya más allá de lo musical y se convierta en una experiencia colectiva de unión y esperanza.

El concierto marcará el fin del tercer Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, una cumbre que durante dos días ha reunido en Roma a líderes internacionales, premios Nobel y activistas.

El concierto marcará el fin
El concierto marcará el fin del tercer Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El encuentro ha tenido como objetivo reflexionar sobre los desafíos globales actuales: conflictos bélicos, pobreza, soledad, crisis ambientales y los dilemas éticos que plantea la tecnología.

Temas Relacionados

Karol GPharrellAndrea Bocelli

Últimas Noticias

Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

El político fue asesinado a tiros mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Desde Chris Patt hasta Stephen

El día que Charlie Sheen y Nicholas Cage causaron pánico en un avión completamente drogados

Los actores forjaron una estrecha amistad luego de trabajar juntos en la cinta “Deadfall”.

El día que Charlie Sheen

El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

La esperada cinta dirigida por David Freyne desafía las reglas del género al proponer un universo donde las decisiones afectivas ponen a prueba la fidelidad y el sentido de pertenencia. Dilemas existenciales y vínculos inquebrantables son elementos claves en un mundo donde las reglas terrenales dejan de existir

El amor más allá de

“Rock Around the Clock”: el tema que revolucionó el rock desde el cine en 1955

La canción de Bill Haley & His Comets marcó una generación y un punto de inflexión en la música popular al posicionarse en el primer puesto en Billboard. Cómo su incursión alteró para siempre los sonidos juveniles y transformó las costumbres en la posguerra

“Rock Around the Clock”: el

Jon Cryer ganó menos dinero que Charlie Sheen en “Dos hombres y medio” pese a sus escándalos por adicción

El actor recordó cómo la producción de CBS pagó cifras récord a su colega aun en plena adicción, mientras él recibía solo una fracción.

Jon Cryer ganó menos dinero
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ministro del Interior afirmó

El ministro del Interior afirmó que “era necesario profundizar el diálogo con los gobernadores”

La trayectoria de la negociadora que convenció a la alumna mendocina de 14 años para que se entregue

Anticipan “lluvia débil” para la noche del miércoles en el AMBA: el pronóstico para el resto de la semana

En medio de la crisis, el gobierno de Misiones toma distancia de la administración de Javier Milei

Los docentes universitarios convocaron a un paro en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos responsabilizó al régimen

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

TELESHOW
El enojo de Georgina Barbarossa

El enojo de Georgina Barbarossa por no ser nominada como conductora en los Martín Fierro 2025: “Es insólito e injusto”

La confesión sexual de María Becerra en una de las grabaciones de “En el Barro”: “No es la primera vez que estoy esposada”

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”