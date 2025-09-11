Charlie Sheen: esta es la fortuna del actor tras años de excesos y escándalos

La fortuna de Charlie Sheen se vio sacudida por contratos millonarios, problemas legales y maniobras fiscales tras sus años de esplendor televisivo (AP)

Charlie Sheen experimentó picos de riqueza y dificultades económicas a lo largo de una trayectoria marcada por éxitos en televisión, contratos récord y controversias.

La fortuna del actor alcanzó su punto máximo cuando protagonizó Two and a Half Men, serie que lo situó como el actor mejor pagado de la televisión estadounidense.

De acuerdo a estimaciones de la prensa especializada, Sheen llegó a percibir 1,25 millones de dólares por episodio, sumando además unos 600.000 dólares extra por derechos de sindicación adicionales.

Forbes informó que en 2011, año de su despido de Two and a Half Men, Sheen superó su propio récord de ganancias, cosechando 40 millones de dólares.

Charlie Sheen alcanzó el récord como el actor mejor pagado de TV, ganando 1,25 millones de dólares por episodio en "Two and a Half Men"(Warner Bros.)

El artista amplió sus fuentes de ingresos con la gira Torpedo of Truth, que sumó otros 7 millones en tarifas por presentaciones y ventas de mercancía, además de continuar cobrando derechos residuales por proyectos como Spin City.

Tras salir de la serie de CBS, Charlie Sheen se unió a la producción de FX, Anger Management.

The Hollywood Reporter detalló que el contrato contemplaba que percibiera entre 75 y 200 millones de dólares en utilidades si se cumplían ciertas condiciones de éxito comercial, aunque los ingresos exactos no se confirmaron públicamente.

La exposición mediática le permitió explotar su imagen en redes sociales. Según People, se asoció con Ad.ly para publicaciones patrocinadas en Twitter, con pagos entre 200 y 25.000 dólares por tuit y la posibilidad de facturar cerca de 1 millón al año si se mantenía activo.

El libro de memorias de Sheen detalla compras costosas, como un sombrero panameño de 30.000 dólares, y adicciones que complicaron su economía (Netflix)

CBS News documentó que Sheen batió el récord Guinness en rapidez para alcanzar el millón de seguidores en esa red social, fortaleciendo su capital simbólico.

El flujo de ingresos tropezó con gastos elevados y problemas legales. En una entrevista en el programa Today Show, aseguró que abonó “millones” en pagos a diversas personas que amenazaban con revelar su diagnóstico de VIH. BBC y Forbes reconstruyeron los efectos de esa situación sobre su patrimonio.

Además, enfrentó disputas con la agencia tributaria estadounidense (IRS). Según documentos presentados por Forbes y The Blast, en 2018 su deuda tributaria acumulada rondaba los 7 millones de dólares, cifra que intentó renegociar mediante distintas propuestas a la autoridad fiscal.

Finalmente, la controversia legal se resolvió con un acuerdo de 3,3 millones de dólares y una cláusula especial para revisar futuros ingresos.

Combinando publicidad digital y récords en Twitter, Sheen logró ganancias de hasta 1 millón de dólares anuales solo en la red social (Netflix)

Con relación a sus obligaciones familiares, la inestabilidad financiera motivó a Sheen a pedir una revisión de los pagos de manutención para Denise Richards y Brooke Mueller.

Documentos judiciales y el propio actor manifestaron que sus deudas impedían continuar con aportes previos. En octubre de 2021, el tribunal fijó el monto en “cero dólares”, de acuerdo con información recogida por People.

El actor admitió decisiones personales asociadas a un elevado nivel de gasto. En su libro The Book of Sheen, citado por Daily Mail, describió adquisiciones onerosas como un sombrero panameño de 30.000 dólares y el consumo de medicamentos, prácticas que contribuyeron a deteriorar su patrimonio.

En ese mismo volumen, Sheen recordó que su tendencia a celebrar en exceso derivó del temor a que el dinero no durara mucho tiempo: “Siempre estaba esa voz de duda, que era solo cuestión de tiempo antes de que todo desapareciera”, declaró en conversación con People.

La vida personal de Charlie Sheen impactó sus finanzas, con cuantiosos pagos judiciales tras disputas por la manutención de sus hijos (Jeff Kravitz/FilmMagic)

Sus matrimonios con Brooke Mueller y Denise Richards

La publicación de sus memorias y el estreno del documental aka Charlie Sheen brindaron detalles sobre sus relaciones personales. Según extractos recogidos por Daily Mail, Sheen se refirió a su matrimonio con Brooke Mueller como una decisión motivada por vulnerabilidad.

“Me casé por soledad y miedo”, relató en su autobiografía. Describió la separación como un proceso “desordenado, doloroso y costoso”, afectando la cotidianidad de sus hijos gemelos, Bob y Max.

Según el propio Sheen , la dinámica familiar se vio saturada de adversidades relacionadas con el consumo compartido de drogas: “Ambos compartimos drogas, lo que provocó una podredumbre que consumió a toda nuestra familia”.

Explicó además que, debido a la conducta errática de Mueller, los gemelos debieron quedar temporalmente bajo el cuidado de Denise Richards.

La ruptura con Richards también estuvo atravesada por conflictos de alto perfil. El intérprete narró que la razón inmediata para el divorcio fue la filtración de un correo dirigido a una trabajadora sexual.

Denise Richards afrontó una prolongada disputa legal con Charlie Sheen, quien durante años debió negociar la manutención y la custodia de sus hijas en común (Richard Young/Shutterstock)

Al recibir la notificación legal mientras ensayaba el guion de Two and a Half Men, sintió una mezcla de tristeza y rabia: “Solo puedo describirlo como desechado”, escribió Sheen. Un fallo judicial le prohibió el contacto con sus hijas por espacio de 18 meses.

Pese a los episodios previos, el vínculo con Richards pasó a ser “sólido”, mientras que con Mueller lo describió como “sostenible”, según afirmó en sus más recientes entrevistas.