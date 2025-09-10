Jon Cryer ganó menos dinero que Charlie Sheen en “Dos hombres y medio” pese a sus escándalos por adicción

Jon Cryer recordó las diferencias que había entre él y Charlie Sheen en "Dos hombres y medio". (Warner Bros Tv)

Jon Cryer rompió el silencio sobre uno de los capítulos más polémicos de la serie Dos hombres y medio, pues recordó la manera en que la producción de CBS decidió recompensar económicamente a Charlie Sheen en el momento más crítico de sus adicciones.

Sus declaraciones forman parte del documental aka Charlie Sheen, estrenado este miércoles 10 de septiembre en Netflix, donde varias figuras cercanas al actor comparten detalles de su vida marcada por el éxito y la autodestrucción.

Cryer, de 60 años, recordó el desconcierto que le provocó ver cómo su compañero de elenco recibía contratos cada vez más lucrativos, aun cuando sus problemas de drogas y alcohol eran públicos.

“Él estaba en caída libre, en todos los sentidos que uno pueda imaginar, y renegociaba su contrato por otro año de un programa en el que yo también estaba”, señaló.

Jon Cryer aseguró que Charlie Sheen tenía un aumento en su salario en cada temporada de la serie. (Captura de video)

Y añadió: “Al parecer habían pre-vendido un par de temporadas más, y les parecía que valía la pena gastar esa cantidad asombrosa de dinero en Charlie”.

Incluso, para ilustrar la situación, Jon Cryer realizó una comparación poco usual y aseguró que Charlie Sheen se parecía al dictador norcoreano Kim Jong Il.

“Él actuaba como un loco todo el tiempo y, por eso, los países le daban cantidades enormes de ayuda porque tenían miedo. Eso fue lo que pasó aquí. Las negociaciones de Charlie se dispararon porque su vida se estaba desmoronando”, dijo.

Es así que mientras Sheen firmaba acuerdos multimillonarios, Cryer recibía una fracción. Para él, la situación no tenía lógica.

“Yo, cuya vida estaba bastante bien en ese momento, recibí un tercio de eso”, indicó.

Jon Cryer recordó que ganaba un tercio del salario de Charlie Sheen. (REUTERS/Mike Blake)

El ascenso y caída de Charlie Sheen en la televisión

Dos hombres y medio se estrenó en 2003 y rápidamente se convirtió en una de las comedias más exitosas de la televisión. La serie seguía a dos hermanos con personalidades opuestas —Charlie (Sheen) y Alan (Cryer)— que compartían casa mientras criaban al hijo de Alan, Jake, interpretado por Angus T. Jones.

En 2010, Charlie Sheen ingresó públicamente a rehabilitación debido a sus adicciones, aunque poco después regresó al set.

Ese mismo año firmó un contrato histórico: dos millones de dólares por episodio, que lo convirtió en el actor mejor pagado de la televisión en ese momento. Sin embargo, apenas un año después volvió a rehabilitación y la producción se suspendió.

Charlie Sheen llegó a ganar 2 millones de dólares por episodio en "Dos hombres y medio". (Captura de video)

Sus escándalos mediáticos —incluyendo insultos a Chuck Lorre, creador de la serie, y críticas contra el propio Jon Cryer— derivaron en su despido en 2011. Fue reemplazado por Ashton Kutcher, quien interpretó a Walden Schmidt hasta el final de la serie en 2015.

Cryer admitió que dudó en ser entrevistado para el documental por la relación compleja que tuvo con Sheen durante ocho años de trabajo conjunto. Asimismo, expresó sus reservas sobre la manera en que se narran los altibajos de Charlie.

“Parte del ciclo de la vida de Charlie es que comete errores terribles, toca fondo y luego se recupera. Trae mucha positividad a su vida, pero vuelve a quemar la casa. No quería ser parte de ese ciclo. No estoy aquí ni para ensalzarlo ni para destruirlo”, declaró.

Por su parte, Charlie Sheen reconoció recientemente que no mantiene contacto con Jon Cryer, pero dejó abierta la puerta a un posible cierre de la serie que marcó sus carreras.

Charlie Sheen admitió que quiere reconciliarse con Jon Cryer. (Captura de video)

“Todavía le debo una llamada a Johnny. No sé si ese programa volvería o si tendría la oportunidad de terminar como corresponde, pero si sucediera lo haría más por los fans que por mí mismo, para darle un verdadero final”, dijo en una entrevista con Entertainment Tonight.

El documental Nombre artístico: Charlie Sheen ofrece una mirada sin filtros a los momentos más oscuros y más brillantes de un actor que pasó de ser el mejor pagado de la televisión a convertirse en un ejemplo de cómo la fama y las adicciones pueden destruir una carrera.