Pamela Anderson: “El cine me estimula porque me permite explorar muchas cosas”

La actriz es reconocida por su transformación personal y su apuesta por el cine independiente (REUTERS/Isabel Infantes)

El Festival de Cine Americano de Deauville celebró a Pamela Anderson, reconocida por su papel en Baywatch y su impacto en la cultura pop, con el Premio al Talento.

El homenaje, realizado los días cinco y seis de septiembre de 2025 en la ciudad francesa, marca un hito en la carrera de Anderson, quien eligió el cine independiente y una transformación personal que la aleja de los estereotipos que la acompañaron durante años.

La actriz manifestó a Vanity Fair su emoción y sorpresa ante la distinción, que la consagra como símbolo de reinvención en la industria cinematográfica.

El camino hacia la reinvención profesional

Anderson destaca la importancia de la reinvención y la autenticidad en su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dedicada en esta edición a mujeres disruptivas en el cine, la cita contó también con personalidades como Kim Novak y Kristen Stewart, aunque la atención se centró en Anderson.

Tras años de quedar encasillada en roles y portadas que enfatizaban su imagen, decidió tomar el control de su carrera y explorar nuevas rutas artísticas. Anderson compartió que referentes como Isabelle Huppert y Ellen Burstyn la animaron a reinventarse y afrontar desafíos profesionales sin temor.

En su intervención pública y en la entrevista posterior, Anderson habló abiertamente sobre su pasado. Reconoció que creó una “caricatura” de sí misma como mecanismo de defensa, aunque esa imagen no le resultó cómoda.

Nuevos proyectos cinematográficos consolidan la versatilidad de Pamela Anderson (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Sabía que había creado una especie de caricatura que era, en aquel momento, muy protectora. Pero no me sentía cómoda”, explicó Anderson. Durante su paso por Broadway en 2022, interpretando a Roxie Hart en “Chicago”, colgó una foto de su infancia en el camerino para reencontrarse con su verdadera esencia.

Además, dirigió un mensaje a quienes aún la subestiman: “No confundan mi amabilidad con debilidad, ni mi audacia con amargura”.

Nuevos horizontes y protagonismo en el cine independiente

El cambio profesional de Anderson se refleja en proyectos recientes como La última gran actuación, dirigida por Gia Coppola. Allí interpreta a Shelly, directora de un cabaret de Las Vegas que busca reinventarse tras el cierre del local.

La actriz valora el cine independiente como espacio de libertad creativa y autodescubrimiento (Roadside Attractions via AP)

Anderson relató a Vanity Fair que el proyecto le generó temor, aunque lo asumió como una oportunidad para demostrar su versatilidad actoral. No presenció la película finalizada hasta su proyección en el Festival de Toronto; ese momento le permitió reconocerse a sí misma como espectadora y comprender que había alcanzado una meta inédita.

Con 58 años, la actriz mantiene una agenda activa en el cine independiente. Colaboró en The Naked Gun junto a Liam Neeson y participará próximamente en Rosebush Pruning de Karim Aïnouz.

Además, está en preproducción de una película con Michael Cera, otra con Rania Attieh y Daniel García, y un largometraje bajo la dirección de Sally Potter. En su discurso en Deauville, Anderson agradeció a estos directores por confiar en su talento y remarcó: “Mi principal prioridad hoy en día es interpretar historias tiernas y magníficas”.

Pamela Anderson comparte su pasión por el arte, la literatura y el bienestar personal (REUTERS/Daniel Cole)

Resaltó que sus personajes actuales son complejos, imperfectos y alejados de la superficialidad, transmitiendo esperanza desde diferentes ángulos.

Anderson valoró especialmente el cine independiente, que considera un espacio de libertad creativa y autodescubrimiento: “El cine independiente me estimula porque me permite explorar muchas cosas, es mejor que cualquier terapia”.

Más allá del cine: intereses, raíces y nuevos proyectos

Además de su faceta como actriz, Anderson compartió con Vanity Fair su relación con el arte y la literatura, influida por su abuelo finlandés, quien le transmitió el gusto por la mitología y los clásicos.

La estrella de Baywatch proyecta su futuro en la dirección y escritura de nuevos proyectos (Frank Masi)

Recordó cómo memorizaba sonetos de Shakespeare y leía cartas de Napoleón a Josefina, aunque durante mucho tiempo mantuvo estas aficiones en secreto.

Anderson también mostró interés por la cocina vegana, la protección animal, la jardinería y el emprendimiento en cosmética, actividades que considera esenciales en su bienestar: “Voy a embellecer mi vida pase lo que pase. Sólo necesito unos pepinillos, unas semillas que crezcan... Si me siento un poco perdida, me voy al jardín”, relató.

De cara al futuro, Anderson no descarta escribir y dirigir sus propios proyectos, siempre que encuentre colaboradores que apoyen su visión más allá de la apariencia.

La visión de futuro de Pamela Anderson se basa en la autenticidad y el crecimiento personal constante (REUTERS/Isabel Infantes)

“No hay una fórmula mágica para trazar tu propio camino. De hecho, si la hubiera, probablemente no la habría seguido”, reflexionó frente a Vanity Fair, reafirmando su compromiso con la autenticidad y la reinvención permanente.

La carrera de Pamela Anderson se proyecta hacia nuevas posibilidades, guiada por la autenticidad y el sentido genuino en cada etapa.