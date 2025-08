Qué fue de la vida de Pamela Anderson después de Baywatch

La serie "Baywatch" tenía a Pamela Anderson en un rol protagónico y se empezó a emitir desde 1989

En los años 90, Pamela Anderson se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mundial gracias a su papel como C.J. Parker en la exitosa serie Baywatch. Vestida con su emblemático traje de baño rojo, la actriz encarnó la imagen arquetípica de la belleza californiana y, casi sin proponérselo, marcó una era al transformar a su figura en sinónimo de cultura pop.

Lejos de quedarse atrapada en ese personaje, su vida dio giros inesperados tras el final del fenómeno televisivo; desde escándalos y dificultades financieras, hasta una silenciosa reconstrucción personal y profesional, lejos del bullicio de Los Ángeles, abrazando causas que marcaron su madurez.

Actualmente, a los 58 años, vive un renacimiento alejado de los clichés y vuelve a ser noticia, tanto por su regreso a la pantalla grande con la película “The Naked Gun” como por su posible romance con el actor Liam Neeson.

La intérprete canadiense se reinventa tras su recordado éxito con "Baywatch" y conquista el cine a los 58 años (IMBD)

Qué hizo Pamela Anderson después de Baywatch

Luego de protagonizar a la icónica C.J. Parker en Baywatch durante cinco temporadas, decidió dedicar más tiempo a su vida personal, en especial a la crianza de sus hijos, Brandon Thomas y Dylan Jagger, fruto de su relación con Tommy Lee. Como explicó en Parade Magazine, sus contratos incluían cláusulas para no perderse eventos importantes de los niños: “Mis hijos eran lo primero. Sus horarios estaban incluidos en mis contratos”.

En las décadas siguientes, aceptó papeles selectos en cine y televisión, como su participación en el musical “Chicago” en Broadway en 2022, y actuación estelar en la película “The Last Showgirl” en 2024. Esta última interpretación le valió una nominación al Globo de Oro, y recibió elogios de medios como The New York Times, que la calificó de “deslumbrante”.

“Ahora sí me siento una actriz”, declaró al convertirse en protagonista de “The Last Showgirl”, marcando así una nueva etapa en su auto-percepción artística. Además, la artista apostó por una imagen pública más natural y sin maquillaje, como demostró en eventos recientes.

En el ámbito empresarial, creó una línea de bolsos veganos junto a Ashoka Paris y mantuvo un compromiso estrecho con el activismo, especialmente a través de la Pamela Anderson Foundation. Combinó estas actividades con proyectos como el libro autobiográfico Love, Pamela y el programa televisivo de cocina vegetal Pamela’s Cooking with Love, desde su hogar en Vancouver Island, Canadá.

Entre los momentos difíciles, la actriz superó la caída de su patrimonio —de unos USD 70 millones— desde su cima a una fase crítica de deudas y recuperación, según indicó CEO Today. Desde entonces, reconstruyó su fortuna y reputación, orientando su imagen hacia la autenticidad y la independencia.

Luego de su reconocimiento internacional en "Baywtch" dedico su tiempo a compartir momentos con su familia, como la crianza de sus hijos Brandon Thomas y Dylan Jagger Lee (REUTERS)

Así luce hoy Pamela Anderson con 58 años

A sus 58 años, la intérprete demostró un cambio de estilo radical al apostar por la naturalidad y mostrar una imagen realista ante el público. Su aparición sin maquillaje en la Paris Fashion Week 2023 y en la gala Met de 2025, con un look elegante y cabello bob, resaltó su compromiso con la aceptación personal. “Soy suficiente tal como soy, y no tengo necesidad de perseguir sueños imposibles”, declaró.

Su actitud desafía los estándares de belleza tradicionales de Hollywood. Anderson acudió a la Met Gala con un vestido de cristales de Tory Burch y recibió aplausos por su seguridad y su campaña por romper paradigmas sobre la edad.

En su faceta profesional, la actriz resurgió gracias al mencionado papel en “The Last Showgirl”, consolidando su imagen de “comeback queen” y obteniendo atención internacional sin recurrir a artificios estéticos.

La notoriedad de su proceso de madurez se reflejó en la opinión pública y en la industria, abriendo la puerta a que figuras veteranas reivindiquen su espacio como referentes culturales más allá de la juventud.

La actriz apuesta por la naturalidad y desafía los estándares de belleza actual de Hollywood (REUTERS)

Qué se sabe sobre el romance con Liam Neeson

En medio de esta nueva etapa, Pamela Anderson protagoniza titulares junto a Liam Neeson, su coprotagonista en la película cómica The Naked Gun. Según People y diversas publicaciones de julio, el vínculo entre ambos fue motivo de especulación tras sus frecuentes muestras de afecto en entrevistas, premieres y eventos públicos.

Ambos asistieron al estreno de la película en Nueva York acompañados de sus respectivos hijos, gesto que fue interpretado como una señal de intimidad familiar. El intercambio de elogios no se hizo esperar: “Estoy locamente enamorado de ella”, señaló previamente Neeson. Mientras que la artista confesó: “Creo que tengo un amigo para toda la vida en Liam. Él saca lo mejor de mí profesionalmente”.

El posible romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson genera especulaciones en la prensa y seguidores de su carrera (Today Show)

La revista People citó fuentes según las cuales se trataría de “un romance en ciernes, sincero y evidente para quienes los rodean”. El último debate público sucedió durante el programa “Today”, donde ambos evadieron con humor la pregunta sobre su relación, aunque sus gestos y complicidad avivaron aún más las conjeturas sobre si se trata solo de amistad o de algo más.

La comedia The Naked Gun, que se estrenó el 1 de agosto, supone el debut de ambos como pareja protagónica en pantalla y, según la prensa, “la química entre ellos traspasó lo profesional”.