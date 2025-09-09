Entretenimiento

El lado menos visible del éxito de John Malkovich: “Hay un precio en la vida por hacer lo que quieres, y no es sólo económico”

En diálogo con el podcast Fashion Neurosis, el actor y diseñador revela que la dedicación plena a sus pasiones exige esfuerzos constantes, tanto materiales como emocionales, aunque asegura que cada sacrificio termina siendo justificable

Por Fausto Urriste

Guardar
John Malkovich revela el costo
John Malkovich revela el costo personal y profesional de seguir su vocación artística en la moda y el cine (YouTube: Fashion Neurosis)

John Malkovich observa la moda como una herramienta de expresión profunda, vinculada a su identidad y creatividad. En una entrevista para el podcast Fashion Neurosis, el actor y diseñador estadounidense compartió historias poco conocidas sobre su infancia, el entorno que influyó en su visión estética y la convicción con la que decidió seguir su vocación artística.

A lo largo de la charla, Malkovich destacó que la moda fue para él una forma de autoafirmación y búsqueda constante de armonía visual. “Para quienes realmente se interesan, la moda es una forma muy profunda de expresión personal”, afirmó en diálogo con Fashion Neurosis.

Explicó que su fascinación por los detalles y la coherencia estética abarca todas las esferas de su vida, desde cómo combina las prendas hasta la dirección teatral y cinematográfica. No lo considera vanidad, sino la búsqueda de una armonía visual constante.

Influencia familiar y raíces multiculturales

El actor y diseñador estadounidense
El actor y diseñador estadounidense revela cómo su infancia y entorno familiar influyeron en su visión estética (YouTube: Fashion Neurosis)

La sensibilidad de Malkovich hacia la ropa tiene raíces familiares. Su padre, un hombre elegante y sencillo, así como su abuela —propietaria de un periódico local— marcaron su percepción estética desde pequeño.

Sin embargo, su obsesión surgió especialmente por las dificultades durante la infancia para encontrar ropa acorde a sus preferencias y necesidades, debido a que fue un niño corpulento hasta los quince años. A pesar de las burlas, incluso provenientes de su hermano, Malkovich señaló que nunca permitió que las críticas ajenas limitaran su pasión.

“Siempre supe que hay un precio por hacer lo que uno quiere”, remarcó, y subrayó que su padre le enseñó que tomar decisiones propias acarrea costos personales y profesionales.

El actor compartió anécdotas sobre cómo su entorno estimuló su creatividad. Recordó que su padre, formado en arte y periodismo, le confeccionó un disfraz especial de cíclope para Halloween, así como su costumbre de encargarse de lavar y planchar la ropa de sus hermanas.

La creatividad como eje vital y profesional

Malkovich destaca la moda como
Malkovich destaca la moda como una forma profunda de autoexpresión y armonía visual en su vida (REUTERS/Michele Tantussi)

La conversación abordó el modo en que el gusto estético de Malkovich se refleja en todos los aspectos de su trabajo. Habló de su dedicación al diseño y de su participación en la creación de colecciones completas, ilustrando él mismo estampados y seleccionando materiales en ferias internacionales.

Resaltó la importancia de los detalles y de abrir nuevas posibilidades creativas en cada proyecto. “Un buen director, como un buen diseñador, debe abrir mundos, no cerrarlos”, reflexionó.

En su carrera en el cine, Malkovich compartió recuerdos de películas como “Las amistades peligrosas” y de su colaboración con Spike Jonze en ¿Quieres ser John Malkovich?. Narró que, en un principio, quiso dirigir la película si el papel protagonista no llevaba su nombre, y cómo finalmente aceptó tras encontrarse con Jonze en París.

El actor revela que consideró
El actor revela que consideró dirigir '¿Quieres ser John Malkovich?' si el personaje principal no llevaba su nombre (Prime Video)

Compartió detalles sobre la edición y la reacción del público en el Festival de Venecia, donde la aparición de Charlie Sheen como su mejor amigo provocó una extensa carcajada colectiva.

El costo de seguir la vocación

El precio de mantener una vocación creativa fue otro tema central de la entrevista. Malkovich reconoció haber experimentado pérdidas económicas a causa de su dedicación al diseño y el arte, pero defendió la necesidad de dedicarse a lo que uno desea, aunque implique sacrificios. “Hay un precio en la vida por hacer lo que quieres, y no solo es económico”, reiteró.

John Malkovich reflexiona sobre el
John Malkovich reflexiona sobre el costo personal y económico de seguir una vocación creativa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su proceso de creación, explicó, se inspira en vivencias personales; mencionó, por ejemplo, el diseño de una camisa nacida de un juego de palabras durante un viaje. Destacó la importancia de la estructura y la innovación, nombrando como referencia a creadores que sobresalen por su excelencia y creatividad.

Relaciones, estética y satisfacción personal

La vida personal y los vínculos afectivos también fueron parte de la conversación. Malkovich explicó que, aunque valora la estética, no permite que la vestimenta de una persona condicione sus sentimientos o atracción.

Recordó la elegancia de su esposa Nicole y su antigua costumbre de encargarse de la ropa de sus hermanas, tarea que asumía como algo natural. Contó, además, que suele viajar con varias maletas, adaptando su equipaje a cada destino y proyecto.

La relación de Malkovich con
La relación de Malkovich con la moda y la elegancia influye en su vida cotidiana (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Al concluir la entrevista, Malkovich dejó una idea fuerte sobre la creatividad y la satisfacción personal: la posibilidad de dedicarse a su pasión, a pesar de las dificultades, representa una experiencia donde el esfuerzo y los sacrificios se ven plenamente justificados.

Temas Relacionados

John MalkovichModaTechno BohemianFashion NeurosisDiseño de modaCreatividad artísticaLisboaNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

La historia de Melissa Lim, la chica que inspiró uno de los temas más emblemáticos de Oasis

Tras un concierto desastroso en 1994, Noel encontró refugio en Melissa Lim, quien evitó la primera ruptura de la banda.

La historia de Melissa Lim,

Kevin Costner recibió una nueva acusación en medio del juicio por escena de violación en “Horizon 2”

Devyn LaBella afirmó que el actor la obligó a grabar la escena mientras ella se encontraba menstruando.

Kevin Costner recibió una nueva

De Metallica a Megadeth: cómo Dave Mustaine fue una pieza clave en el destino del thrash metal

Tras un ciclo incierto y luego de un momento de crisis personal, el guitarrista inició un camino artístico decisivo que generó la creación de un sonido intenso y forjó una huella fundamental dentro del género

De Metallica a Megadeth: cómo

La insana dieta que Sydney Sweeney tuvo que seguir para subir 13 kilos e interpretar a Christy Martin

Con tres entrenamientos diarios y comida chatarra, la estrella de “Euphoria” logró la fuerza y resistencia necesarias para encarnar a la pionera del boxeo femenino.

La insana dieta que Sydney

Martha Plimpton, estrella de ‘Los Goonies’, tardó 50 años en saber que padecía un trastorno mental

La actriz contó que recibir un diagnóstico de TDAH le permitió comprender aspectos de su vida.

Martha Plimpton, estrella de ‘Los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras días internado por un

Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

Discutió con su pareja, intentó acuchillarlo y quedó detenida en Misiones

Los aberrantes resultados que arrojaron las pericias hechas en los dispositivos del explotador sexual de Mar del Plata

Golpeó brutalmente a su ex pareja y la escondió debajo de la cama cuando llegó la Policía a rescatarla en Santa Fe

Jaime Durán Barba analizó la derrota de Javier Milei en las elecciones bonaerenses: “Se hizo muy mal la campaña”

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo de Brasil inicia

El Supremo de Brasil inicia la votación que definirá el futuro de Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado

El lado oculto de la bomba atómica: otra historia sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando “el diablo alcanzó el cielo”

Israel ordenó la evacuación total de Ciudad de Gaza ante una inminente operación terrestre: “Actuaremos con contundencia”

En medio de la presión militar de EEUU, el dictador Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”