Charlie Sheen cuenta cómo se mantuvo despierto 48 horas para su papel en “Un experto en diversiones”

El actor confiesa en su nuevo libro ‘The Book of Sheen’ los errores que lo marcaron y que hoy en día busca redimir

Por Marco Antonio González Aguilera

Charlie Sheen contó una anécdota
Charlie Sheen contó una anécdota de su juventud que incluye en su libro 'The Book of Sheen'. (AP)

Charlie Sheen relató la ocasión en que se mantuvo despierto durante 48 horas, y condujo a gran velocidad para llegar a grabar una película.

Sheen recordó que puso su alarma a las 5 de la mañana, en cuanto sonó el despertador salió de su casa y condujo su automóvil a exceso de velocidad.

"Probé los límites del motor bávaro de cuatro cilindros y aun así llegué dos horas tarde" narra el actor.

Cuando llegó al set de grabación estaba “Jan” fuera de su remolque, describió a la persona que lo esperaba como “una hermana furiosa”. Dijo que luego de eso tomó su medicina y se dispuso a ir al set de grabación.

Charlie aumentó su fama luego
Charlie aumentó su fama luego de su papel en 'Two and a Half Men' (Créditos: Prime Video)

Dejé salir toda mi furia y desdén en cámara. Era una escena en una estación de policía, corrí a maquillarme y llegué sin aliento al set”, dijo el actor recordado por su rol como Charlie Harper en Two and a Half Men.

Cuando llegó al set de grabación dijo que a la primera persona que vio fue al director de cine John Hughes.

“Y con el colosal regaño de Jen aún resonando en mis oídos, me encogí por más, ese hombre caminó hacia mí y me estrechó la mano con entusiasmo y dijo: ´Oh, bien. Estás aquí, comencemos´. Y así consumimos drogas“, concluyó Sheen.

Charlie Sheen saltó a la
Charlie Sheen saltó a la fama luego de su corto papel en 'Un experto en diversiones' (Captura: YouTube/Paramount)

Esta historia que narra Charlie Sheen es un pasaje de un capítulo de su libro publicado recientemente, el 9 de septiembre donde habla de su infancia, su ascenso a la fama, sus errores y excesos.

En esta lectura la estrella se refiere a la ansiedad a la que se sometió para interpretar el papel de Garth Volbeck en la película del director John Hughes, Un experto en diversiones de 1986. Este papel en la película cuyo título original es: Ferris Buller’s Day le abrió las puertas a la fama.

Poco después grabaría la película clásica Platoon y Wall Street, las cuales lo convirtieron en superestrella en poco tiempo lo cual le abrió las puertas de toda clase de drogas, mujeres y autos veloces.

El éxito de 'Pelotón' catapultó
El éxito de 'Pelotón' catapultó al estrellato al joven actor (Captura: YouTube/MGM)

La revista People reportó que Sheen reconoció que ahora vive más enfocado en el futuro, aunque todavía lo persiguen los “escalofríos de vergüenza”, lo que describió como “recuerdos dolorosos de decisiones y consecuencias” que lo hacen sentir culpable.

Son cada vez menos frecuentes así que supongo que eso es progreso”, dijo para People.

Lo que le causa más pesar es que, al intentar enmendar sus errores, se encuentra con que la mayoría de las personas le responden que ellos ya lo han perdonado, descubrió que es común que mucha gente le responda: “Estamos bien, hombre, pero esperamos que también te hayas personado a ti mismo”.

Para conocer todo lo que
Para conocer todo lo que pasó el actor, ya está a la venta su libro autobiográfico (Créditos: Gallery Books)

“Siempre estuvo esa voz de duda, que me hacía pensar que sólo era cuestión de tiempo antes de que todo desapareciera, así que disfruté lo mejor que pude”, dijo el actor.

The Book of Sheen llegó a los estantes de las librerías el 9 de septiembre y la serie inspirada en su vida titulada Alias Charlie Sheen estará disponible en Netflix a partir del 10 de septiembre.

