Desde Jesús hasta su esposo: Julia Roberts reveló su lista ideal de invitados para una noche perfecta

Julia Roberts compartió su lista de invitados soñados para una cena, combinando figuras históricas, familiares y amistades entrañables en una selección poco convencional (REUTERS/Yara Nardi)

Julia Roberts definió su grupo ideal para una noche única en una reciente entrevista, incluyendo nombres tan diversos como su esposo Danny Moder y Jesús.

La revelación se dio durante la grabación de la portada inaugural de la nueva 72 Magazine, una nueva revista cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de septiembre.

En un video detrás de cámaras, explicó a Edward Enninful sus preferencias en materia de compañía: “Vamos a empezar con mi esposo”, mencionó en referencia a Moder, con quien mantiene una relación desde 2002 y comparte tres hijos.

La actriz completó su selección con Joni Mitchell, la escritora Virginia Woolf, el músico Van Morrison y su amiga Paige, a quien describió como “la madrina de mi hija Hazel”. Sobre esta amistad, detalló que la une a Paige desde la adolescencia: “Somos amigas desde los 15 años”.

La actriz admitió que su círculo soñado incluye desde su esposo Danny Moder, padre de sus tres hijos (Instagram/@modermoder)

El propio Enninful, cofundador y director creativo de EE72, figura también en la lista junto a los otros seis elegidos. Consultada acerca de qué preguntas haría a este grupo durante una comida ideal, Roberts primero ironizó:

“La primera pregunta sería, ‘¿Qué piensan de mí?’”, y añadió, bromeando, “eso me hizo sentir un poco nauseabunda, solo intento hacer esa broma”.

La ganadora del Oscar precisó después sus verdaderos intereses para esa velada. “Una preguntaría sería, ‘¿Cuál ha sido el aspecto más satisfactorio de su vida?’ y la otra, ‘¿A alguien aquí le gusta el pan con porotos?’”, señaló.

La sesión fotográfica para 72 Magazine se realizó en Londres. La entrevista de fondo para la publicación estuvo a cargo de George Clooney, colega y amigo de la protagonista de Mujer bonita.

Ambos comparten créditos en cinco películas de Hollywood, como Ocean’s Eleven, Confessions of a Dangerous Mind, Ocean’s Twelve, Money Monster y Ticket to Paradise.

George Clooney, colega y amigo recurrente de la actriz, la entrevistó para la primera edición de 72 Magazine (Instagram/@ee72)

“After The Hunt”, lo nuevo de Julia Roberts en el cine

El protagonismo mediático de Julia Roberts coincide además con el estreno de After The Hunt, película dirigida por Luca Guadagnino que debutó mundialmente fuera de competencia en la edición 2025 del Festival de Venecia.

El largometraje, coproducido por Amazon MGM Studios, se sitúa en el contexto universitario y explora dilemas contemporáneos ligados al movimiento “MeToo” y la llamada “cultura de la cancelación”.

En la trama, Roberts interpreta a la profesora Alma Imhoff, quien enfrenta una doble crisis personal y profesional tras la denuncia de su alumna Maggie (personificada por Ayo Edebiri) contra su amigo cercano Hank (Andrew Garfield), acusado de conducta inapropiada.

Con el desarrollo del argumento surge una amenaza relacionada con un episodio del pasado de la propia protagonista. El elenco se completa con Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg.

Durante la conferencia de prensa de Venecia, la estrella abordó cuestionamientos sobre el enfoque de la película respecto al feminismo y los debates sociales vigentes.

En Venecia, Roberts reflexionó sobre el impacto social de su nueva película, destacando la importancia de generar debate en la audiencia (Scott A Garfitt/Invision/AP)

“No creo que se trate solo de revivir un debate de mujeres enfrentadas entre sí o que no se apoyan unas a otras. Hay muchas discusiones pasadas que se actualizan y que generan conversación”, resolvió Roberts.

En ese sentido, Julia Roberts valoró el impacto del film sobre la audiencia: “La mejor parte de tu pregunta es que todos salieron del cine hablando de la película. Eso es lo que queríamos que se sintiera. Te das cuenta de aquello en lo que crees con fuerza porque nosotros lo agitamos todo para ti. Así que, de nada”.

Tras nuevas consultas sobre la posible polémica que podría despertar After The Hunt, cuestionó si realmente es válido llamarlo “controversia”, pero insistió en el reto que suscita entre las personas a conversar.

“Que esto los emocione o los enfurezca depende de ustedes. Si hacer esta película logra algo, lo más emocionante sería que todos hablaran entre sí”, explicó.

“After The Hunt” aborda dilemas contemporáneos vinculados al movimiento “MeToo” y la cultura de la cancelación (Amazon MGM Studios)

After The Hunt tuvo su primera proyección el 29 de agosto en la Sala Grande del Lido. El estreno comercial en Estados Unidos está programado para el 17 de octubre.