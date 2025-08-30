Entretenimiento

Festival de Venecia: Julia Roberts defendió su película ‘After The Hunt’ ante los debates sobre el #MeToo y la cultura de la cancelación

La actriz estadounidense lamentó que la sociedad esté “perdiendo el arte de la conversación” en estos tiempos

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Roberts aseguró que el valor del filme es que el público salga de la sala hablando de lo que vio (REUTERS/Yara Nardi)

After The Hunt, una nueva película de Luca Guadagnino, debutó esta semana en el Festival de Venecia 2025 en la categoría fuera de competencia. Por su temática, el filme ha desatado preguntas delicadas sobre su perspectiva del movimiento MeToo y las tensiones que genera la llamada “cultura de la cancelación”.

El thriller psicológico, producido por Amazon MGM Studios, se desarrolla en el mundo académico y tiene como protagonista a la profesora Alma Imhoff (Roberts), una catedrática que atraviesa una encrucijada personal y profesional.

Su vida se complica cuando su estudiante estrella, Maggie (Ayo Edebiri), acusa a un colega y amigo cercano, Hank (Andrew Garfield), de conducta inapropiada.

Conforme avanza el relato, un oscuro secreto del pasado de la propia protagonista amenaza con salir a la luz. El elenco se completa con Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg.

After the Hunt se adentra en la delgada línea entre la lealtad personal y la ética profesional (Amazon MGM Studios via AP)

Durante la rueda de prensa del festival, un periodista cuestionó a Roberts sobre si la película minaba la lucha feminista al “revivir viejas discusiones” sobre cómo se debe creer a las mujeres que denuncian agresiones sexuales.

“Sin ánimo de contradecir, porque no está en mi naturaleza —respondió la actriz con una sonrisa—, pero lo que me encanta de lo que dijiste es que ‘revive viejas discusiones’. No creo que se trate solo de revivir un debate de mujeres enfrentadas entre sí o que no se apoyan unas a otras. Hay muchas discusiones pasadas que se actualizan y que generan conversación”.

Para Roberts, la clave está en que movilizar la opinión de los espectadores. “La mejor parte de tu pregunta es que todos salieron del cine hablando de la película. Eso es lo que queríamos que se sintiera. Te das cuenta de aquello en lo que crees con fuerza porque nosotros lo agitamos todo para ti. Así que, de nada”, continuó.

Tras una nueva pergunta similar, la estrella de Mujer bonita negó que el filme se nutra de la polémica y lamentó que “la sociedad esté perdiendo el arte de la conversación”.

La actriz cree que After the Hunt provoca al espectador a cuestionar sus propias convicciones (REUTERS/Yara Nardi)

“No sé si llamarlo controversia, pero lo que sí hacemos es retar a la gente a conversar. Que esto los emocione o los enfurezca depende de ustedes. Si hacer esta película logra algo, lo más emocionante sería que todos hablaran entre sí”, insistió.

El estilo y la sombra de Woody Allen

Otro momento llamativo de la presentación fue la explicación de Guadagnino sobre los créditos iniciales de la película. El director decidió homenajear la estética de Woody Allen, utilizando la misma tipografía clásica y un estándar de jazz para acompañar los nombres del elenco.

Cuando le preguntaron por qué eligió evocar a un cineasta marcado por acusaciones de abuso sexual, Guadagnino respondió con franqueza: “La respuesta burda sería, ‘¿por qué no?’ Existe un canon con el que crecí y, cuando empecé a pensar en esta película con mis colaboradores, no podíamos dejar de pensar en [las películas de Allen como] Crímenes y pecados, Otra mujer o Hannah y sus hermanas. Había una infraestructura en la historia que se sentía vinculada a la gran obra de Woody Allen de 1985 a 1991”.

El director italiano defendió esa elección como un guiño a la obra cinematográfica, más allá de la polémica figura de Allen (REUTERS/Yara Nardi)

“Sentí que era un guiño interesante pensar en un artista que, de alguna manera, ha enfrentado ciertos problemas sobre su persona y preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad al mirar a un artista al que amamos como Woody Allen. Y, por cierto, es un clásico ese tipo de tipografía. Ahora va más allá de Woody”, citó Variety.

After the Hunt tuvo su estreno mundial en Venecia el viernes 29 de agosto en la Sala Grande del Lido. La película llegará a salas comerciales de Estados Unidos el 17 de octubre, distribuida por Amazon MGM Studios.

