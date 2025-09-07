Entretenimiento

Orlando Bloom confiesa que no aceptaría ver a otro como Legolas en “El Señor de los Anillos: La caza de Gollum”

El actor británico subraya la importancia de la autenticidad actoral en la saga, mostrando sensibilidad ante la posibilidad de que su icónico papel sea entregado a otra persona

Por Fausto Urriste

Orlando Bloom expresa su rechazo
Orlando Bloom expresa su rechazo a que otro actor interprete a Legolas en El Señor de los Anillos

Orlando Bloom expresó su desagrado ante la posibilidad de que otro actor interprete a Legolas, papel que desempeñó en la saga de El Señor de los Anillos durante más de dos décadas.

En declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, el actor británico manifestó su interés por regresar a la Tierra Media en la próxima película El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

No obstante, afirmó que hasta ahora no recibió ninguna oferta formal. “No escuché nada, en realidad”, señaló Bloom, quien destacó que la nueva entrega se centrará en Gollum y podría abrir la puerta al regreso de personajes conocidos.

El actor británico muestra interés
El actor británico muestra interés en regresar a la saga, pero aún no recibió una oferta formal para La caza de Gollum (REUTERS/Isabel Infantes)

“Me disgustaría ver a alguien más interpretando a Legolas, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner a otra persona como Legolas?”, subrayó el actor.

Tecnología y creatividad en el cine

Durante la conversación, Bloom bromeó acerca de los avances tecnológicos en la industria del cine y cómo estos han transformado la manera de contar historias.

Con la tecnología actual pueden hacer cualquier cosa hoy en día”, comentó, refiriéndose a las diversas herramientas y recursos que permiten a los cineastas reinventar y reinterpretar personajes clásicos.

Legolas: un personaje emblemático del universo Tolkien

Peter Jackson produce la próxima
Peter Jackson produce la próxima entrega de la saga, que podría reunir a parte del reparto original

La relación de Bloom con Legolas comenzó a principios de siglo. Debutó como el elfo arquero en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001) y repitió el papel en Las dos torres (2002) y El retorno del rey (2003).

Posteriormente, retomó el personaje en El Hobbit: La desolación de Smaug (2013) y La batalla de los cinco ejércitos (2014). Su participación en ambas trilogías consolidó a Legolas como un personaje emblemático en el universo creado por J.R.R. Tolkien y llevado al cine por Peter Jackson.

El futuro de la saga: nuevos proyectos y viejos conocidos

La nueva película, titulada El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, cuenta con la producción de Peter Jackson y la dirección de Andy Serkis, quien también volverá a interpretar a Gollum.

La nueva película El Señor
La nueva película El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se estrenará en diciembre de 2027 bajo la dirección de Andy Serkis (WARNER BROS./Europa Press)

Según Entertainment Weekly, el estreno se programó para diciembre de 2027, tras un ajuste en la fecha inicialmente anunciada. El proyecto genera gran expectación entre los seguidores de la saga, especialmente por la posibilidad de reunir al reparto original.

Respecto a la participación de otros actores históricos, Ian McKellen, reconocido por su interpretación de Gandalf, sorprendió durante un evento en Londres al comentar: “Les contaré dos secretos sobre el reparto: hay un personaje en la película llamado Frodo y otro llamado Gandalf”.

No obstante, McKellen evitó confirmar si él mismo o Elijah Wood, quien interpretó a Frodo, retomarán sus papeles. Este último se limitó a sonreír, sin brindar detalles sobre un eventual regreso.

Actores históricos y expectativas de los fanáticos

Viggo Mortensen considera volver como
Viggo Mortensen considera volver como Aragorn si el papel se adapta a su edad y trayectoria (IMDB)

Por su parte, Viggo Mortensen, el rostro de Aragorn, comentó a Entertainment Weekly que aún no fue contactado para el nuevo proyecto.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a la saga, siempre que las condiciones sean adecuadas: “No sé exactamente cuál es la historia. Tal vez me entere en algún momento. Me gusta interpretar a ese personaje. Aprendí mucho haciéndolo. Solo lo haría si encajara con la edad que tengo ahora y si fuera apropiado para el personaje. Sería absurdo hacerlo de otra manera”.

Mientras la producción de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum avanza y la expectativa crece, Orlando Bloom mantiene su disposición para regresar como Legolas, dejando claro que solo aceptaría el papel si puede aportar autenticidad y coherencia al personaje en esta nueva etapa.

