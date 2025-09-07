Jennifer Lopez salió de compras con el hijo de Ben Affleck a un año de la separación del actor

Jennifer López compartió una jornada de compras en Beverly Hills con Samuel Affleck y su hija Emme a un año de su divorcio (AP)

Jennifer Lopez fue vista realizando una salida de compras en Beverly Hills con Samuel Affleck, hijo de su ex esposo Ben Affleck, acompañados por Emme, hija de la artista.

La visita a boutiques de lujo como Balenciaga tuvo lugar un año después de que la intérprete solicitara el divorcio del actor, marcando así una nueva aparición pública en la dinámica familiar.

Las imágenes del encuentro muestran a J.Lo y Samuel, de 13 años, juntos dentro de una tienda especializada en calzado.

Según testigos consultados por la prensa especializada, la artista abrió la puerta de un vehículo para el joven, quien lucía atuendo informal en una jornada destinada a las compras y el esparcimiento.

El hijo del actor tiene 13 años y es el menor de los hermanos Affleck, fruto de su pasado matrimonio con Jennifer Garner (The Grosby Group)

La actividad sumó además una instancia de almuerzo compartido por el grupo, extendiendo el encuentro más allá del recorrido por las tiendas.

Se trata de la primera aparición similar desde agosto de 2024, cuando Lopez fue fotografiada con Samuel en otra sesión de compras, y desde marzo del mismo año, fecha en la que ambos asistieron a un partido de los Lakers.

La relación entre Jennifer Lopez y el hijo menor de Ben Affleck se mantiene tres años después de la boda celebrada entre la cantante y el actor en agosto de 2022 en una residencia privada en Georgia.

Dos años después de aquel enlace, ella formalizó la solicitud de divorcio, poniendo así fin a una etapa muy mediática en la vida de ambas celebridades.

La dinámica familiar de Affleck también ha sido foco de atención en las últimas semanas: participó de múltiples actividades junto a la actriz Jennifer Garner, su otra ex esposa, y sus hijos en común.

El reencuentro en tiendas de Beverly Hills sucede después de su última salida pública registrada en agosto de 2024 y un partido de los Lakers (Backgrid/The Grosby Group)

Durante los últimos meses, compartieron salidas al cine y a partidos de béisbol, en las que se les ha visto acompañados de su madre, Chris Bolt, y en actitud cordial frente a las cámaras.

El círculo cercano a Lopez reconoció el malestar de la artista ante la exposición reiterada de Affleck y Garner en espacios públicos, incluyendo momentos de cercanía captados por fotógrafos.

“Las fotos fueron como sal en la herida para la artista”, declaró una fuente tras la divulgación de imágenes familiares.

En paralelo, allegados a Jennifer Garner señalaron la incomodidad de su pareja John Miller ante las fotografías, lo que habría ocasionado reclamos directos para evitar escenas que pudieran interpretarse como una falta de respeto hacia la relación actual.

Emme Muñiz, de 17 años, también tuvo un estrecho vínculo con Ben Affleck y, hasta la fecha, mantiene comunicación con sus hijos (Backgrid/The Grosby Group)

La vida de Jennifer Lopez tras el divorcio

Desde la presentación de la demanda de divorcio, Jennifer Lopez ha consolidado una agenda profesional activa entre estrenos, giras musicales y nuevas producciones.

Tras cumplir 56 años en julio, la artista se embarcó en la gira “Up All Night Tour” por diferentes ciudades de Europa, combinando presentaciones multitudinarias con su vida privada. Personas cercanas señalan que “ha estado disfrutando mucho este verano”.

En este periodo, retomó la promoción de su película musical Kiss of the Spider Woman, rodada mientras atravesaba dificultades en la relación con Affleck.

“He estado esperando este momento toda mi vida”, comentó en presentaciones recientes haciendo referencia a su incursión en el género musical.

Entre nuevos proyectos y una residencia en Las Vegas, Jennifer Lopez transita una nueva etapa personal y profesional tras la separación de Ben Affleck (Europa Press)

El filme llegará a los cines de Estados Unidos el 10 de octubre y cuenta con la participación de Diego Luna y Tonatiuh.

El trámite de divorcio entre Lopez y Affleck quedó formalizado a comienzos de enero, estableciendo legalmente la separación tras fijar el 26 de abril de 2024 como fecha oficial de distanciamiento.

La artista también estuvo en el festival de cine de Toronto, donde presentó Imparable: La historia de Anthony Robles junto a Matt Damon y con Ben Affleck como productor.

Entre los próximos proyectos de Lopez destacan la comedia romántica Office Romance, dirigida por Ol Parker y coprotagonizada por Brett Goldstein, así como la adaptación de The Last Mrs. Parrish, dirigida por Robert Zemeckis y aún sin fecha de estreno confirmada.

Además, la estrella musical anunció una residencia en Las Vegas, donde llevará su espectáculo “Up All Night” al Caesars Palace entre el 30 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026.

“Me ha gustado conectar con los seguidores en todo el mundo. La gira ha sido un gran enfoque para mí. Estoy haciendo lo que realmente disfruto”, afirmó.

La estrella pop celebró su cumpleaños número 56 y llevó su gira “Up All Night Tour” por Europa antes de retomar sus proyectos de cine (Europa Press)

Con nuevos proyectos y una agenda pública activa, Jennifer Lopez recorre una etapa de transición personal y profesional tras la ruptura con Ben Affleck.