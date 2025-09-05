Sable de luz de Darth Vader se subasta en más de tres millones de dólares

La pieza es considerada auténtica y única en su especie dentro de toda la historia del cine (Foto: Lucas Film, Propstore.com)

El sable de luz de Darth Vader que aparece en pantalla durante The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, se subastó por la suma récord de 3,654,00 millones de dólares. Así lo confirmó Propstore, la casa de subastas que lleva más de 25 años realizando subastas de memorabilia.

Según los organizadores este sable de luz es una pieza única de Star Wars, “uno de los objetos más icónicos del cine de ciencia ficción está por primera vez luego de 40 años, al alcance de la gente común”, dijeron.

“La pieza es considerada un auténtico ‘santo grial’ para los coleccionistas del mundo, tiene un valor en 1 y 3 millones de dólares”, se lee en la descripción del artículo. La casa de subastas dice que esta es el “arma más icónica del cine” y en cuanto a su valor cultural e histórico, se compara con las zapatillas rojas que usa Judy Garland en El mago de Oz (1939).

Este sable de luz acompaña a Dart Vader en su momento de redención (Foto: Lucas Film)

¿Por qué es tan importante el sable de luz de Darth Vader?

Este sable de luz protagoniza algunas de las escenas más importantes de la saga de Star Wars. Con esta arma es que Dart Vader se enfrenta en duelo a su hijo Luke Skywalker en el punto de inflexión de la historia.

Darth Vader, interpretado originalmente por David Prowse, es el personaje trágico que con su caída y redención marca un momento crucial, en una de las historias más importantes de la era moderna. Es también el villano por excelencia de la ciencia ficción de los 80 y 90. No hay símbolo más estrechamente ligado a su identidad que su sable de luz rojo.

David Prowse el actor británico es quien interpreta originalmente a Darth Vader (EFE)

Específicamente, “el sable de duelista” aparece en dos de las películas más influyentes de la franquicia: The Empire Strikes Back (1980), considerada por la crítica como la mejor entrega de la saga e incluso una de las mejores películas de la historia y Return of the Jedi (1983), que representó el clímax cultural de la “fiebre Star Wars” con portadas en revistas como Time. Ambas producciones fueron reconocidas con nominaciones y premios en los Oscar y los BAFTA.

En una entrevista de 2004 para el documental The Birth of the Lightsaber, el cineasta y creador de Star Wars, George Lucas, explicó la carga simbólica detrás del icónico sable de luz:

La casa de subastas incluye material extra que garantiza la autenticidad del sable, así como un archivo que recopila toda su historia (Foto: Propstore.com)

“Era un símbolo de un tiempo más simple, un tiempo antes de que el tiempo tomara el poder, un tiempo en que el honor gobernada. En la película era más un símbolo que un arma real”, señaló Lucas.

¿Cómo se hizo el sable de luz de Darth Vader?

La fabricación del sable de luz es toda una obra de la creatividad del equipo de utilería. Según el libro de autenticidad que incluye el sable de luz subastado, la base de este es un simple mango del flash de una cámara inglesa de prensa MPP Microflash, considerado un accesorio vintage.

La base del sable de luz de Darth Vader es el mando del flash de una cámara retro (Foto: Propstore.com)

Finalmente, Brandon Alinger, director de operaciones de Propstore, celebró el acontecimiento:

“El resultado marca un momento histórico no sólo para nuestra empresa, sino para todo el mundo del coleccionismo de cine”, afirmó el directivo.

Confirmó que el sable de luz de Star Wars se convirtió en la pieza de mayor valor de la franquicia jamás vendida en subasta. Calificó el acontecimiento como algo “increíblemente especial” lo que habla del enorme poder cultural de la franquicia y de la pasión de los fanáticos y coleccionistas que ven en esta memorabilia un referente de “la mitología moderna”.