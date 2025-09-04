Entretenimiento

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son pareja? Esto reveló una fuente cercana a las celebridades

Imágenes recientes avivaron rumores sobre la dinámica entre la actriz y el cantante

Antonela Rabanal

Antonela Rabanal

Guardar
Harry Styles y Zoë Kravitz
Harry Styles y Zoë Kravitz fueron fotografiados tomados de la mano en Brooklyn mientras crecen las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo personal (REUTERS)

Se dio a conocer la naturaleza del vínculo entre Zoë Kravitz y Harry Styles, luego de que diversas apariciones públicas y reportes en medios internacionales confirmaran los primeros detalles sobre la dinámica entre ambos famosos.

Según informó TMZ en los últimos días, fuentes familiarizadas con la situación aseguraron que la actriz y el cantante mantienen una relación de tipo “amigos con beneficios” sin compromisos de exclusividad.

La cobertura de la publicación señaló de manera explícita que los protagonistas de esta historia, Kravitz y Styles, han optado por evitar etiquetas y continúan su vínculo bajo un esquema casual.

Personas cercanas precisaron que “no consideran su relación como algo serio”, y agregaron que buscan “mantenerlo divertido por ahora”.

De acuerdo con el citado medio, la dinámica se sostiene bajo términos de “friends with benefits”, con la aclaración de que no existe ningún compromiso formal ni confirmación de exclusividad.

El video captura el momento en que la actriz y el cantante comparten una caminata (X/@HS_News_)

La información surge a raíz de la creciente especulación luego de que el ex integrante de One Direction y la figura del cine fueran vistos juntos en varias oportunidades, tanto en Europa como en Estados Unidos.

TMZ detalló que ni Zoë Kravitz ni Harry Styles han comentado sobre el carácter de su relación, pero fuentes aseguraron al portal que “están pasando el rato y no hay nada definitivo”.

Los rumores sobre una posible relación sentimental se intensificaron el pasado 24 de agosto, cuando una grabación publicada en redes sociales dejó ver a la pareja caminando tomada del brazo en Roma, Italia.

El video, que fue reproducido masivamente, mostró a las celebridades paseando en actitud distendida, ambos con gafas oscuras y atuendos casuales, observando la actividad turística de la capital italiana.

Las imágenes activaron comentarios sobre el tipo de vínculo entre ellos y motivaron los análisis en la prensa especializada sobre posibles repercusiones en sus círculos amistosos y profesionales.

Imágenes difundidas en redes muestran
Imágenes difundidas en redes muestran a Kravitz y Styles paseando juntos por Roma (REUTERS/AP/X)

Unos días después, People difundió fotografías tomadas el miércoles 3 de septiembre donde la pareja aparece de nuevo, esta vez tomada de la mano en Brooklyn, Nueva York.

Según la revista, Kravitz eligió un conjunto completamente negro mientras Styles optó por pantalones color beige y una chaqueta de mezclilla. Testigos relataron que el recorrido sucedió durante el día y que ambos intercambiaron muestras de cercanía sin intentar ocultarse.

Asimismo, reportó también un episodio reciente donde ambos fueron vistos besándose en un establecimiento de Londres, momentos después de un evento promocional para la nueva película de la estrella de Hollywood, Caught Stealing.

Aunque la fecha exacta del video no fue confirmada, la aparición pública coincidió con la gira de promoción del filme, en la que Styles la habría acompañado.

Una fuente anónima consultada por People indicó: “Él ha pasado tiempo con ella mientras está en su gira de prensa”.

Zoë Kravitz finalizó su compromiso
Zoë Kravitz finalizó su compromiso con Channing Tatum en octubre de 2024 después de una relación iniciada durante el rodaje de "Blink Twice" (Splash News/Grospy Group)

En el pasado, Zoë Kravitz ya había sido protagonista de rumores por su vida privada. Estuvo comprometida con el actor Channing Tatum desde octubre de 2023, pero el compromiso se disolvió en octubre de 2024.

Antes, también estuvo casada un año con Karl Glusman. En meses recientes, medios como Daily Mail y E! News documentaron encuentros de la actriz con Noah Centineo, aunque la relación no prosperó públicamente.

Por su parte, Harry Styles terminó en mayo de 2024 una relación con la actriz Taylor Russell, y previamente mantuvo relaciones conocidas con Olivia Wilde y Emily Ratajkowski.

El historial sentimental del cantante ha generado una atención sostenida, incluidas especulaciones ligadas a su amistad con figuras de la talla de Taylor Swift

Harry Styles mantuvo una relación
Harry Styles mantuvo una relación sentimental pública con la directora Olivia Wilde durante casi dos años antes de separarse a mediados de 2023 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La mención pública de Kravitz recordó su vínculo amistoso con Swift, a quien describió como amiga cercana desde 2016 y a la que incluso elogió tras escuchar su nuevo álbum.

