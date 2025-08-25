Zoë Kravitz y Harry Styles juntos en Roma: el video que desató rumores de romance

El video captura el momento en que la actriz y el cantante comparten una caminata. Crédito: (X/@HS_News_)

Una grabación que muestra a Zoë Kravitz y Harry Styles paseando tomados del brazo por calles de Roma activó una oleada de comentarios y especulaciones sobre el tipo de vínculo que une a ambas figuras del entretenimiento internacional.

El video, registrado por un fanático y difundido en redes sociales el domingo 24 de agosto, reflejó una actitud de confianza y proximidad entre la actriz y el cantante, quienes vistieron gafas oscuras y atuendos casuales para recorrer la capital italiana.

En la secuencia, Kravitz, de 36 años, aparece con sombrero, lentes y un vestido blanco, mientras lleva una taza de café y una cartera.

Junto a ella, Styles, de 31 años, se muestra vestido con chaqueta azul, pantalón de mezclilla y un perfil reservado.

La caminata ocurrió sin intercambio pausible de palabras, aunque ambos se notaron cómodos mientras conjuntos observaban la actividad de turistas en el entorno.

Zoë Kravitz y Harry Styles fueron vistos recorriendo las calles de Roma juntos, lo que desató rumores entre seguidores y usuarios de redes sociales (REUTERS/AP/X)

El caso captó la atención debido a la amistad de la estrella de cine con Taylor Swift, quien mantuvo en el pasado una relación mediática con el músico británico.

En círculos de seguidores, surgieron amplias interpretaciones sobre la posible incomodidad que este encuentro podría generar, considerando el historial amoroso de Harry y Taylor, que destaca por fotografías públicas y una ruptura que data de 2013.

Dicha relación ha motivado hipótesis en torno a la inspiración lírica de varias canciones de la cantante estadounidense.

En días previos, Zoë Kravitz había ocupado el foco mediático por su participación en la promoción internacional de la película Caught Stealing, donde comparte créditos con Austin Butler.

Durante su estancia en París, imágenes de ambos asistiendo a un bar y compartiendo momentos cercanos alimentaron rumores sobre la naturaleza de su vínculo.

Channing Tatum, expareja de Kravitz, mantuvo una relación con la actriz desde 2021 hasta la ruptura de su compromiso en octubre de 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kravitz dialogó con Butler en tono amistoso y fue fotografiada mientras se abrazaban, sumando elementos de especulación respecto a su vida sentimental.

Por otra parte, Harry Styles suma una secuencia de episodios mediáticos vinculados a su vida privada.

A finales de junio, el cantante fue fotografiado besando a una mujer durante el festival Glastonbury, posteriormente se le vio en el área VIP acompañado de la productora Ella Kenny, con quien fue relacionado sentimentalmente.

Los hechos ocurrieron de manera posterior a la relación del artista con Taylor Russell, finalizada en mayo de 2024 y cuya ruptura fue reportada en medios internacionales.

El entorno afectivo de Zoë Kravitz incluye la terminación, en octubre de 2024, de su compromiso matrimonial con el actor Channing Tatum, a quien conoció en el rodaje de Blink Twice, su primera producción como directora.

Antes de esta relación, Kravitz estuvo casada durante un año con el actor Karl Glusman.

Harry Styles compartió una relación con Taylor Russell durante un año, la cual terminó en mayo de 2024 tras aparecer juntos en diversos eventos públicos (REUTERS/Henry Nicholls)

El cruce de vínculos llevó a que seguidores y usuarios de plataformas digitales expresaran su sorpresa ante la caminata de Kravitz junto a Styles, insistiendo en la amistad previa de la actriz con Taylor Swift.

Comentarios públicos aludieron a la “extrañeza” de ver a una amiga de la estrella pop en compañía de su ex pareja y generaron un debate sobre normas sociales en el círculo de celebridades.

Zoë Kravitz reconoció en una reciente entrevista su aprecio por Taylor Swift, a quien considera amiga desde al menos 2016.

Declaró haber escuchado completo el álbum próximo a estrenarse, The Life of a Showgirl, y lo definió como un trabajo “fantástico”, afirmando la ausencia de canciones descartables.

Hasta la fecha, ni Zoë Kravitz ni Harry Styles han emitido declaraciones tras la aparición de las imágenes, ni han aclarado el tipo de relación que los une.

Taylor Swift conoce tanto a la estrella de "Batman" como al músico británico, con quien mantuvo un noviazgo entre 2012 y 2013 (Instagram/Taylor Swift)

Cabe destacar que, durante el mes de junio, el ex One Direction fue captado previamente en Roma usando la misma chaqueta que ahora, en una visita al Vaticano como parte de una audiencia multitudinaria con el papa León XIV.