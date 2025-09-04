Entretenimiento

Sydney Sweeney y Scooter Braun tienen un romance casual, según confirmó un amigo de la actriz

Tras cancelar su compromiso con Jonathan Davino, la actriz se dio una nueva oportunidad en el amor con el productor musical.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Sydney Sweeney y Scooter Braun
Sydney Sweeney y Scooter Braun mantienen una relación de bajo perfil. (Créditos: REUTERS. AP)

Sydney Sweeney, una de las actrices más reconocidas de su generación, vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, esta vez no por su carrera en ascenso, sino por su vida personal.

Según informó la revista PEOPLE, la protagonista de Euphoria y el productor musical Scooter Braun están “saliendo de manera casual”.

Un primer informante confirmó a la publicación que la actriz de 27 años y el ejecutivo de 44 años mantienen un vínculo que no va más allá de lo informal.

“Todo es casual. Ella está viviendo su vida y trabajando duro”, añadió una segunda fuente cercana a la intérprete.

Sydney Sweeney y Scooter Braun
Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo de manera casual. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP. Captura de pantalla)

La noticia llega apenas unos meses después de que la estrella de Madame Web y su ex prometido, el empresario Jonathan Davino, pusieran fin a su compromiso tras varios años de relación.

La pareja había comenzado a salir en 2018, se comprometió en 2022 y finalmente decidió cancelar la boda en marzo de este año. En ese momento, allegados a la actriz explicaron que “no se sentía bien con la idea” y que prefería concentrarse en su floreciente carrera.

En mayo pasado, la propia artista había declarado en una entrevista con The Times que, tras la ruptura con Davino, se encontraba disfrutando de su soltería.

Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y lo estoy amando”, aseguró.

Sydney Sweeney aseguró que
Sydney Sweeney aseguró que estaba disfrutando su soltería tras terminar con Jonathan Davino. (Backgrid UK/The Grosby Group)

Scooter Braun, por su parte, también tiene un pasado sentimental mediático. En 2014 se casó con la activista Yael Cohen, madre de sus tres hijos: Jagger, de 10 años, Levi, de 8 años, y Hart, de 6 años.

La pareja se separó en 2021 y finalizó su divorcio al año siguiente, aunque el empresario ha declarado en varias ocasiones que mantiene con su exesposa una relación muy cercana.

En una entrevista con el pódcast Question Everything, Braun dijo que Cohen es “una de mis mejores amigas” y que todavía la considera parte fundamental de su vida.

Scooter Braun estuvo casado con
Scooter Braun estuvo casado con Yael Cohen de 2014 a 2021. (Instagram/ Yael Cohen)

Cabe destacar que el rumor del romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun cobró fuerza después de que ambos coincidieran en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, celebrada en junio, donde formaron parte de la exclusiva lista de invitados.

El nuevo capítulo en la vida personal de Sweeney se da en paralelo a un momento crucial de su carrera.

La actriz está en plena producción de la tercera temporada de Euphoria, la exitosa serie de HBO que la catapultó a la fama internacional. Además, este mes presentará en el Festival Internacional de Cine de Toronto Christy, un biopic en el que interpreta a la legendaria boxeadora Christy Martin.

Para cerrar el año, compartirá créditos con Amanda Seyfried en The Housemaid, adaptación cinematográfica del best seller homónimo que llegará a los cines en Navidad.

Sydney Sweeney está concentrada
Sydney Sweeney está concentrada en su carrera como actriz. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La noticia sobre su vínculo con Braun se suma a la larga lista de titulares que suelen rodear al productor musical, conocido por la polémica disputa con Taylor Swift en torno a los derechos de su catálogo musical.

Por ahora, tanto Sweeney como Braun parecen preferir mantener bajo perfil respecto a esta conexión.

