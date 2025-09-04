Lady Gaga canceló su concierto en Miami minutos antes de salir al escenario

Lady Gaga suspendió su show en Miami a último momento, alegando una fatiga vocal que podría poner en riesgo su salud profesional (REUTERS/Daniel Cole)

Lady Gaga suspendió el concierto programado para la noche del miércoles en el Kaseya Center de Miami debido a problemas en su voz.

La decisión se tomó a pocos minutos de la presentación y originó una reacción inmediata entre los asistentes que ya se encontraban en el lugar.

La artista de 39 años comunicó la cancelación a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram.

“Hola a todos, realmente lo siento mucho, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami”, escribió Gaga al explicar los motivos detrás de la suspensión.

La cantante señaló que había enfrentado una fatiga vocal pronunciada durante el ensayo y el calentamiento previo: “Durante el ensayo y en la prueba de voz mi voz estaba muy tensa y tanto mi doctora como mi coach vocal me recomendaron no salir al escenario por el riesgo que implica”.

La artista pop pidió disculpas a sus seguidores tras cancelar inesperadamente el concierto en el Kaseya Center por recomendación de su equipo médico (Instagram/@ladygaga)

La gira actual, denominada “The Mayhem Ball”, corresponde a la promoción de su más reciente álbum, Mayhem, lanzado en marzo.

Las próximas fechas anunciadas en su web incluyen conciertos para los días 6 y 7 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Quisiera ser fuerte y seguir con esto por ustedes, pero no quiero arriesgarme a dañar mis cuerdas vocales de manera permanente”, expresó Lady Gaga en su mensaje.

La intérprete, galardonada con 14 premios Grammy, añadió que “el riesgo es considerable según la experiencia de mi equipo con espectáculos de esta magnitud y, como ustedes saben, canto en vivo todas las noches, y aunque fue una decisión difícil y dolorosa, temería más las consecuencias a largo plazo para mi voz”.

"Mayhem" es el álbum más reciente de la estrella pop y se lanzó este año (Lady Gaga)

La presentación cancelada era la tercera programada en la ciudad de Miami, luego de las fechas realizadas el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

Desde el entorno de Gaga, informaron que el equipo trabaja para anunciar una nueva fecha “lo antes posible”.

“Espero que puedan perdonarme y aceptar mis más sinceras disculpas por cualquier frustración o inconveniente”, manifestó la estrella pop.

Insistió en el mismo mensaje en que se sentía “muy apenada” y expresó su esperanza en que sus seguidores comprendan la situación.

Lady Gaga comenzó la gira “The Mayhem Ball” el 16 de julio en Paradise, Nevada, y está prevista su conclusión el 30 de enero en Tokio.

El equipo de Lady Gaga trabaja ya en la reprogramación de la función que tenía prevista como parte de su gira “The Mayhem Ball” (REUTERS/Pilar Olivares)

Así fue el cameo de Lady Gaga en “Merlina”

La participación de Lady Gaga en la segunda temporada de Merlina se concretó tras semanas de rumores y se convirtió en uno de los momentos de mayor impacto mediático.

La cantante encarnó a Rosaline Rotwood, una profesora fallecida de la Academia Nevermore, en los episodios estrenados el 3 de septiembre.

El cameo se produce en el sexto episodio, donde su personaje toma un rol central guiando a Merlina Addams (interpretada por Jenna Ortega).

Después de que la protagonista pierde sus poderes psíquicos tras ser atacada por Tyler Galpin (Hunter Doohan), sigue el consejo de su abuela (Joanna Lumley) y acude a la tumba de Rotwood, conocida por su habilidad de la segunda vista.

En el lugar, un epitafio en latín advierte sobre el peligro de quebrar el hechizo. Durante el ritual, Rotwood se comunica con Merlina y le señala: “La grieta en tu uniforme monocromático es tu arrogancia desmedida”.

Lady Gaga sorprendió con su aparición como Rosaline Rotwood en la segunda temporada de la serie (Netflix)

Un suceso inesperado altera el desenlace: Enid Sinclair (Emma Myers) irrumpe, provocando un intercambio de cuerpos entre ambas bajo los efectos de un hechizo.

Ante esta situación, Merlina se ve obligada a asumir un aspecto diferente, mientras Enid, en el cuerpo de la protagonista, acude nuevamente a Rotwood para revertir el encantamiento.

“Descubre los secretos más íntimos de la vida en la que has entrado”, aconseja el personaje de Gaga durante la secuencia clave del episodio.

Su nueva canción “The Dead Dance”, compuesta junto a Andrew Watt y Henry Walter y producida en colaboración con Cirkut, se integró en la banda sonora de la segunda temporada junto a temas de The Rapture, The Surfaris y Blackpink.

La canción “The Dead Dance” se estrenó junto a la nueva temporada de "Merlina" e integra la banda sonora oficial (YouTube/Lady Gaga)

El tema se presentó durante el lanzamiento de los nuevos episodios y ya se encuentra disponible en plataformas digitales desde el 3 de septiembre.