Travis Kelce habló sobre su compromiso con Taylor Swift: “Todavía me emociono”

El jugador de los Kansas City Chiefs compartió detalles inéditos sobre la propuesta y la reacción global tras anunciar su enlace con la cantante, destacando la emoción y el apoyo recibido de familiares y seguidores

Por Nazareno Rosen

Travis Kelce rompe el silencio
Travis Kelce rompe el silencio sobre su compromiso con Taylor Swift en el podcast 'New Heights' (Instagram/Taylor Swift)

La unión de Travis Kelce y Taylor Swift ha dado un giro de alto impacto a la crónica social global, fusionando dos mundos que rara vez convergen en la primera plana: el del fútbol americano profesional y el del estrellato musical. Esta relación, que ha sido testigo de un seguimiento masivo desde sus inicios, alcanzó un nuevo hito el 26 de agosto, cuando ambos anunciaron su compromiso matrimonial en una publicación conjunta de Instagram que rápidamente acaparó los titulares y las tendencias en redes sociales.

Durante una edición especial del podcast “New Heights” este miércoles 3 de septiembre, que Kelce conduce junto a su hermano Jason, el jugador de los Kansas City Chiefs decidió romper el silencio respecto al compromiso recientemente anunciado. Con emoción, relató cómo fue la experiencia de hacer pública la noticia y reveló sentirse aún más emocionado al referirse a Swift como “mi prometida”. Reconoció que la última semana, tras la difusión del compromiso, había sido “emocionante” y “sorprendente” en muchos niveles, destacando la cantidad de mensajes, muestras de cariño y celebraciones recibidas de familiares, amigos y fanáticos en todo el mundo.

Kelce rememoró el especial momento de presentar a Swift como su prometida en un evento reciente, lo que, según sus palabras, le proporcionó una sensación única: “Fue la primera vez que la presenté así frente a mis compañeros y fue genial”.

Y agregó: “Todavía me emociono, son momentos emocionantes”.

Además, compartió un consejo personal sobre cómo vivir la experiencia de proponer matrimonio: “Uno debe conocer bien a su pareja, entender para quién lo hace y no permitir que las expectativas ajenas influyan en cómo se vive ese instante tan especial”.

Una propuesta diseñada al detalle y un anillo con historia propia

La propuesta de Kelce incluyó
La propuesta de Kelce incluyó un anillo diseñado especialmente para Swift y gestos románticos (Instagram/Taylor Swift)

El compromiso no solo se anunció de manera pública, sino que estuvo rodeado de gestos románticos. Kelce planeó una propuesta minuciosa, en la que estuvo rodeado de flores, arrodillado frente a Swift, en un escenario tan íntimo como significativo. Uno de los focos de atención fue el anillo de compromiso, diseñado en colaboración con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry. El anillo destaca por su piedra central de talla brillante Old Mine, elegida específicamente para la artista. Las fotografías del momento, compartidas durante el anuncio, mostraban a Swift luciendo la pieza, que de inmediato se convirtió en objeto de conversación y admiración entre sus seguidores.

La frase escogida para acompañar el anuncio, “Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan”, demostró el carácter lúdico y la complicidad entre ambos, aportando todavía más personalidad al acontecimiento. Este gesto sirvió para humanizar a una pareja que, pese a la fama, decidió compartir uno de los momentos más importantes de su vida de una manera accesible y cercana.

Repercusiones y ecos del compromiso: entusiasmo familiar y viralidad

La noticia del compromiso generó
La noticia del compromiso generó entusiasmo global y reacciones de figuras públicas y fanáticos (Instagram)

Las reacciones públicas ante el compromiso no se limitaron a la esfera virtual. La noticia traspasó fronteras e inspiró miles de comentarios de figuras públicas, fanáticos, amigos de la familia y colegas de ambas industrias. Durante el podcast, Jason Kelce se mostró especialmente entusiasta, celebrando efusivamente la nueva etapa de su hermano menor y subrayando el alcance global de la noticia. Travis agradeció el apoyo recibido y no ocultó su asombro por el entusiasmo que generó la unión, resaltando lo divertido que había sido compartir la noticia con el mundo y la emoción de planificar el futuro junto a Swift.

Taylor Swift en “New Heights”: una visita récord

Taylor Swift batió récords de
Taylor Swift batió récords de audiencia al participar en el podcast 'New Heights' junto a Kelce (REUTERS/Daniel Cole)

La relación entre ambos ha estado marcada por momentos compartidos tanto en privado como ante millones de espectadores. Un ejemplo fue la aparición de Taylor Swift en el podcast de Kelce, un hecho que batió récords de audiencia en YouTube, con 1,3 millones de visualizaciones simultáneas, estableciendo un nuevo récord Guinness para ese formato. Swift destacó durante el episodio el papel especial del podcast como cómplice en el inicio de la relación, bromeando sobre cómo Kelce utilizó el espacio para acercarse a ella en julio de 2023, comparándolo con una “app de citas personal”.

La participación de la cantante permitió a los fans conocer de cerca la dinámica de la pareja, con Swift relatando anécdotas divertidas y mostrando el lado más genuino y cotidiano de su vínculo con el deportista.

Gestos íntimos, complicidad pública y una historia que sigue cautivando

Los gestos de cariño entre Kelce y Swift han sido permanentemente visibles en redes sociales y a través de publicaciones conjuntas. Kelce dedicó una entrañable galería en Instagram a fines de julio, recopilando momentos de la pretemporada junto a la artista. Fotos con atuendos coordinados, salidas con amigos y guiños como el uso de la misma pantalla de bloqueo en sus teléfonos móviles reflejan la complicidad y el afecto que comparten.

Además de los detalles públicos, pequeños símbolos de unión como las gorras a juego han generado conversación entre sus seguidores, reforzando la percepción de una pareja auténtica y sólida, a pesar del foco mediático que los rodea.

El compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift reúne dos universos y genera una nueva narrativa cultural, en la que la transparencia, la emoción y la cercanía parecen ser sus pilares más valorados.

