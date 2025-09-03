Entretenimiento

El final de una era: el director Michael Chaves presenta la historia más oscura de la saga del Conjuro

La franquicia de terror más taquillera llega a su conclusión, y el cineasta adelantó en una entrevista exclusiva para Fotogramas cómo la última entrega explorará la fe, el amor y los recuerdos del pasado de Ed y Lorraine Warren

Por Dante Martignoni

La última entrega profundiza en el pasado oscuro y personal de Ed y Lorraine Warren, con un enfoque clásico del género (Warner Pictures)

El universo de la película de terror se prepara para despedir a una de sus sagas más emblemáticas: El Conjuro 4: Los Últimos Ritos llegará a las salas de los cines argentinos el 4 de septiembre de 2025, marcando el cierre de la franquicia inspirada en los casos reales de Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

En una entrevista exclusiva con Fotogramas, el director Michael Chaves adelantó que esta entrega apostará por un enfoque clásico y profundizará en los aspectos más oscuros y personales del pasado de los Warren, anticipando una experiencia intensa para los seguidores de la saga.

Trama, personajes y estilo cinematográfico

La película, producida entre Estados Unidos y Reino Unido, se ambienta en 1986 y se presenta como el caso más complejo y polémico del archivo de los Warren. Según explicó Chaves a Fotogramas, la decisión de cerrar la saga con este episodio responde a la necesidad de ofrecer un capítulo final que dote de sentido a toda la trayectoria de los personajes.

La película, ambientada en 1986, enfrenta a los Warren a su caso más complejo y polémico, según el director Michael Chaves (New Line Cinema/Warner Bros.)

Era el momento perfecto para ofrecer un capítulo final a su lucha contra el mal, un último rito, una despedida que dota de todo su significado a lo que hemos visto y vivido hasta la fecha”, comentó el cineasta a Fotogramas.

Chaves, quien ya había dirigido entregas anteriores como “El Conjuro 3: Obligado por el demonio” y “La monja 2”, subrayó que esta película retoma un estilo más clásico dentro del género.

“Este es el largometraje de la franquicia de estilo más clásico. Hay sustos, mucho terror, pero la caligrafía es clásica”, afirmó el director en su conversación con Fotogramas. Comparó la dinámica de los Warren con la de los legendarios detectives Nick y Nora Charles, destacando la química y el método de investigación de la pareja protagonista.

El eje central de la trama gira en torno a una serie de sucesos sobrenaturales que obligan a los Warren a enfrentarse a un enemigo que utiliza su propio pasado como arma.

La atmósfera inquietante y la iconografía católica marcan el tono de la película, alejándose del gore explícito (Warner Bros.)

El director de 40 años reveló que los demonios intentarán debilitar el vínculo de fe y amor entre Ed y Lorraine, poniendo a prueba su fortaleza.

“Las criaturas sobrenaturales, demoníacas, van a utilizar ese pasado para tratar de debilitar el nexo de unión, que es la fe y el amor, entre Ed y Lorraine”, destacó. También hizo énfasis en que “ella va a tener que ser la más fuerte, la que se sacrifique más en la lucha contra estas fuerzas extrañas”.

La película incluirá flashbacks que permitirán conocer a una joven Lorraine, interpretada por Madison Lawlor, y otorgará un papel fundamental a Judy, la hija de los Warren, encarnada por Mia Tomlinson.

Para los demonios, Judy representa un punto vulnerable, pero para Lorraine es una fuente de energía y quien asumirá el legado familiar, incluido el sobrenatural.

Influencias, ambientación y legado

En cuanto a la ambientación, Chaves explicó que la estética de la película se inspira en el cine de terror de los años 80, con referencias directas a títulos como “El resplandor”, “Terror en Amityville” y “La matanza de Texas”.

El director Michael Chaves destaca la influencia del cine de terror de los años 80 y la importancia de la fe en la trama (Foto: X/@Cinepolis)

El director reconoció la influencia de cineastas como Alfred Hitchcock y Ridley Scott en su forma de narrar y encuadrar las escenas. A diferencia de la entrega anterior, que se caracterizó por un tono más sangriento y explícito, esta entrega apuesta por una atmósfera inquietante y opresiva.

El público lo va a pasar realmente mal, pero no porque apuñalemos salvajemente a alguien salpicando de sangre la pantalla, sino por la locura de las criaturas y cómo se presentan en el mundo de los vivos”, explicó Chaves a Fotogramas.

La religión y la iconografía católica vuelven a ocupar un lugar central en la narrativa. Chaves, de ascendencia portuguesa y católica, señaló que la fe es tanto refugio como campo de batalla frente al mal.

“Sé que la religión es el refugio idóneo para el mal. Los demonios, no encontrarán un lugar mejor que la religión: quienes creen en Dios y en el amor creen en Satanás y en la maldad”, comentó.

El título 'Los Últimos Ritos' simboliza confesión, reconciliación y comunión en el viaje final de los protagonistas (Créditos: Warner Bros.)

El título de la película, “Los Último Ritos”, alude a los sacramentos católicos que preparan a los fieles para la vida eterna, simbolizando confesión, reconciliación y comunión, elementos que se reflejan en el viaje de los protagonistas.

Al reflexionar sobre el legado de la saga, destacó el vínculo especial que Wilson y Farmiga construyeron con sus personajes, asegurando que su interpretación trascendió la pantalla.

Siempre serán para todos Ed y Lorraine, empezando por ellos mismos. Supieron crear un vínculo muy especial que ha ido más allá de los personajes”, expresó y concluyó el director en su diálogo con Fotogramas.

