Entrevistamos a Vera Farmiga y Patrick Wilson, protagonistas de ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’

La icónica saga El Conjuro regresa con una nueva entrega y pudimos conversar con los actores principales

Por Lu Agosta

The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites

Desde su debut en 2013, El Conjuro se consolidó como una de las sagas más emblemáticas del cine de terror contemporáneo. Su fuerza dramática radica en el vínculo entre los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, cuya confianza y empatía se entrelazan con casos escalofriantes que marcaron al género. Su presencia en pantalla convirtió cada entrega en una experiencia no solo terrorífica, sino también profundamente emocional.

El próximo 4 de septiembre llegará a los cines El Conjuro 4: Últimos Ritos (The Conjuring: Last Rites), la culminación de este universo cinematográfico. Ambientada en 1986, la historia sigue a los Warren, ya retirados de la actividad paranormal, quienes son convocados para investigar el inquietante caso de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania.

Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de conversar con Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes reflexionaron sobre el valor emocional que le han dado a sus personajes a lo largo de la saga, la química que construyeron frente a cámara y lo que significa esta despedida después de tantos años acompañando a los Warren en su lucha contra lo sobrenatural.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último y aterrador caso en el que deben enfrentarse a misteriosas entidades. Esta famosa pareja está interpretada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, a quienes pudimos entrevistar.

—Hola, chicos, ¿cómo están?

Vera Farmiga: —Bien, Lucía. ¿Cómo estás?

—Bien, ¡genial! Bueno, estaba… Ya saben, pensando que… Para mí una película de terror no funciona realmente si no te importan los personajes, y aquí… No solo te importan sino que los quieres, los conoces, tú… Incluso te identificas con ellos, entonces, ¿qué creen que los hace tan identificables a pesar de que, ya saben, tienen un trabajo tan inusual?

Vera Farmiga: —Sí, quiero decir, su vínculo es una de las cosas más bonitas que podemos retratar. Y cualquier cosa... Y es raro, y no se trata solo de su fuerza juntos, y su destreza luchando contra demonios, es como si se tratara de cómo luchan por el bienestar del otro. ¿Sabes? Y su familia, y su futuro compartido, y… Y es el compromiso entre los dos. Y su amor el uno por el otro, que para mí es tan fascinante, que siempre me fascina, que me atrae, y de nuevo, y una y otra vez, cada vez que hemos tenido que interpretarlos pienso: “Oh...”, ya sabes, “¡Cómo se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles!” Como que eso siempre es tan, tan bonito para mí de... De descubrir. Y de transmitir.

Patrick Wilson: —Sí, y yo… Creo que contamos con el apoyo, no solo el apoyo, sino la visión… Parece que hace 100 años, con James Wan, que no solo lo permitió, sino que lo creó y sabía exactamente lo que acabas de decir. Si al público no le importa, ¿entonces a quién le importa? Entonces a nadie le importa, ¿verdad? Así que, si no nos importan los personajes, entonces los sustos no importan, y creo que él realmente tomó una verdadera decisión… Desde el principio con la primera “El Conjuro”, de que vamos a pasar tiempo con estas personas, conocer a cada familia y conocer a los Warren, poco a poco, aquí y allá.

Y creo que eso realmente sentó un precedente para realmente… Para hacer estas películas realmente suyas, es casi como si fueran suyas, ya sabes, ya sea una vuelta al terror de los 70, o… Cualquier otro, ya sabes… Tipo de película con la que nos han comparado, pero específicamente, eso fue idea de James desde el principio, es tratarla con ese clásico, simplemente dejar que el público… Ya sabes, dejar que se desarrolle y dejar que los personajes te lleven por esta historia, así que… Al contar con ese apoyo desde el principio, ya sabes, Michael Chaves ha sido capaz de transmitir ese sentimiento, así que nos permiten… La oportunidad en la pantalla de crear esos momentos de los que Vera acaba de hablar, porque tú… Eso no solo nos lleva a nosotros y a los guionistas, sino que al estudio y a la gente a… Dejar que las escenas respiren, dejemos que, sí, está bien que… El susto no vaya a llegar hasta dentro de unos minutos, simplemente, vamos a vivirlo, ¿sabes?

The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites

—Totalmente, no podría estar más de acuerdo, y bueno, finalmente, para terminar… La química está completamente intacta, así que, sé que, Patrick, mencionaste que te ayuda ver las películas anteriores… ¿Fue así también esta vez? Ustedes, ¿volvieron a ver las otras, quizá juntos? O no sé… Para volver a meterse en los roles.

Vera Farmiga: —No, nosotros, no… No las vimos juntos.

—Entiendo. Como la maratón con pochoclos, ¿no?

Patrick Wilson: —No, sí, qué, yo suelo verlos cuando me estoy preparando, veo algunos videos viejos de eso, como… Solo volver a ver videos viejos, como entrevistas y grabaciones, y escuchar cosas de Ed, para volver a meterme en el papel. Y entonces empiezo a ponerme las patillas, y ya estamos listos.

—Bien, perfecto, bueno… Muchas gracias por su tiempo, me encanta esta última película, la he disfrutado mucho, así que estoy deseando volver a verla. Felicitaciones de nuevo.

Vera Farmiga: —Gracias.

Patrick Wilson: —Adiós.

