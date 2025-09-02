Channing Tatum rompió el silencio sobre su largo divorcio de Jenna Dewan: “Fue un quiebre doloroso”

Channing Tatum habló sobre lo difícil que fue separarse de Jenna Dewan. (EFE/EPA/MIKE NELSON)

Después de años de silencio, Channing Tatum habló por primera vez del duro proceso que significó el fin de su matrimonio con Jenna Dewan. La expareja, que se conoció en el set de Step Up y contrajo matrimonio en 2009, anunció su separación en 2018.

Aunque se declararon oficialmente solteros en 2019, la batalla legal por cuestiones financieras y la custodia de su hija se prolongó durante seis años, hasta que en septiembre de 2024 lograron un acuerdo definitivo.

En una reciente entrevista con Variety, el artista de 45 años confesó que la ruptura lo marcó profundamente. Al reflexionar sobre su próximo papel en Roofman, donde interpreta a un ladrón distanciado de su hija, aseguró que no le resultó complicado conectar con esa emoción.

“Sé perfectamente lo que se siente. Jenna y yo estamos bien ahora, pero fue un quiebre doloroso ver cómo todo se desmoronaba, sobre todo siendo tan jóvenes. Intentamos mantenerlo unido durante un año y medio, pero sabíamos que…”, dijo antes de detenerse para no profundizar más.

Channing Tatum aseguró que su nuevo protagónico en "Roofman" lo hizo recordar su divorcio de Jenna Dewan. (Captura de video)

El actor admitió que lo más difícil ha sido la custodia compartida de su hija Everly, de 12 años. “Es realmente duro no tener a tu hija todo el tiempo. Ojalá pudiera tenerla siempre conmigo”, confesó.

Un amor que se transformó

Channing Tatum y Jenna Dewan anunciaron su separación con un comunicado conjunto en 2018, en el que aseguraban que no había secretos ni traiciones, solo caminos distintos.

“Nada ha cambiado en cuanto a cuánto nos queremos, pero el amor es una aventura que nos lleva por diferentes sendas”, escribieron entonces.

Sin embargo, puertas adentro, el desgaste fue evidente. En 2023, en una entrevista con Vanity Fair, Tatum reconoció que ambos lucharon durante mucho tiempo a pesar de saber que se habían distanciado.

Channing Tatum reveló que él y Jenna Dewan lucharon por su matrimonio antes de separarse. (Instagram/Channing Tatum)

“Creo que nos contamos una historia cuando éramos jóvenes y seguimos contándonosla, aunque la vida nos mostraba lo diferentes que éramos”, explicó.

El actor relató que las diferencias se hicieron más claras al convertirse en padres.

“Cuando tienes un hijo, entiendes realmente las diferencias entre los dos. Están gritándote todo el día: cómo crías, cómo miras el mundo, cómo lo atraviesas”, señaló.

Channing Tatum admitió que su relación con Jenna Dewan cambió cuando tuvieron a su hija Evelyn. (Instagram/Channing Tatum)

Además, la estrella de Hollywood reconoció que el divorcio también lo obligó a reinventarse, pero para él iniciar de nuevo fue “aterrador”.

“Toda tu vida se da vuelta, el plan que tenías se convierte en arena y piensas: ‘¿Y ahora qué?’ Pero probablemente era exactamente lo que necesitaba. No creo que hubiera hecho el trabajo personal que hice si no hubiera pasado por eso”, señaló.

Sin embargo, pese a que en estos momentos se encuentra en un momento estable de su vida, tanto profesional como personalmente, no está muy seguro de volver a casarse.

“No sé si me casaré de nuevo. Las relaciones son difíciles para mí, aunque soy un poco monógamo. En los negocios no tengo miedo a perder, pero en el corazón, con la gente que amo, me cuesta mucho. Termino esforzándome demasiado”, admitió.

Channing Tatum afirmó que no tiene interés en casarse. (REUTERS/Steve Marcus)

El largo pleito judicial

El divorcio se complicó por la millonaria franquicia Magic Mike, nacida de la propia experiencia de Channing Tatum como bailarín en Florida.

Tanto él como el director Steven Soderbergh invirtieron cerca de 7 millones de dólares en la primera película, que luego generó 167 millones en taquilla y dio origen a secuelas, un show en Las Vegas y un reality en HBO.

Los abogados de Jenna Dewan alegaron que gran parte del éxito económico de la franquicia se cimentó durante su matrimonio y reclamaron una porción sustancial de las ganancias, estimando que el negocio podía convertirse en un activo de mil millones de dólares.

Por si fuera poco, el actor negó haber intentado excluirla, asegurando que siempre estuvo dispuesto a compartir las ganancias y que ella tuvo acceso completo a los registros financieros.

Channing Tatum afirmó que jamás intentó excluir a Jenna Dewan de las ganancias que le correspondían por su matrimonio. (Chris Pizzello/Invision/AP)

“Nunca le he negado su parte de los bienes o ingresos de la comunidad. Sus afirmaciones de que he “conspirado con terceros” son completamente falsas“, escribió en la demanda.

Finalmente, en 2020 ambos acordaron una custodia compartida de Everly. Ese mismo año, Dewan anunció su compromiso con el actor Steve Kazee, con quien ya ha formado una nueva familia y tiene dos hijos pequeños.