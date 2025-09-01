Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi revelaron la primera imagen de su hija tras la adopción

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi mostraron la primera imagen de su hija, resguardando la identidad de la bebé con una manta blanca en redes sociales (AP)

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron la primera imagen de su bebé a través de redes sociales, marcando así el inicio público de una nueva etapa familiar para la pareja.

La estrella de Stranger Things, de 21 años, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que muestra a Bongiovi sosteniendo un portabebés mientras se dirige hacia un avión.

Aunque el rostro del bebé no fue visible, pudo distinguirse una manta blanca desde el interior. Brown acompañó la serie de imágenes con los íconos de un biberón y una estrella, junto a un pollito, en señal del acontecimiento.

La actriz publicó una foto de su esposo sosteniendo el portabebés en la pista de un aeropuerto, acompañada por emoticonos de biberón y estrella (Instagram/@milliebobbybrown)

En el mensaje, la actriz optó por mantener la discreción sobre la identidad y el aspecto de la recién llegada, reforzando la preferencia de la pareja por manejar su vida personal con mayor privacidad.

El post siguió a la confirmación, publicada el 21 de agosto en sus cuentas oficiales, de que ambos se han convertido en padres.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribió la pareja.

La pareja decidió anunciar la llegada de su hija mediante un discreto posteo en Instagram, generando numerosas reacciones entre seguidores y medios (Europa Press)

El anuncio generó una inmediata repercusión entre seguidores y medios. De acuerdo con People, fuentes cercanas señalaron que la actriz ha manifestado en reiteradas ocasiones el deseo de ser madre desde una edad temprana.

“Ella es muy joven, pero muy enfocada. Y tiene un corazón enorme”, reveló un allegado a la publicación estadounidense. Y añadió: “No hay duda de que será una excelente madre. Todo lo que se propone, lo logra”.

La confirmación pública de la llegada de su hija implicó también que la pareja decidiera hacer visibles aspectos de su día a día familiar en las redes sociales.

En la instantánea compartida, Jake Bongiovi, de 23 años, hijo del músico estadounidense Jon Bon Jovi, aparece avanzando en la pista de aterrizaje con la pequeña en brazos, reflejando el nuevo rol que ambos han asumido.

Brown y Bongiovi expresaron su felicidad por iniciar esta etapa familiar, solicitando tranquilidad y privacidad en este momento especial para ellos (REUTERS/Henry Nicholls)

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi querían ser padres

Antes de formalizar su matrimonio en mayo de 2024, la artista británica ya había hecho referencia a su deseo de comenzar una familia.

Durante una entrevista con Smartless divulgada en marzo de 2025, expresó: “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi papá a los 19. Y, ya saben, ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake”.

Relató que la convivencia con sus muñecas de niña alimentó esa vocación por la maternidad y destacó la influencia de su madre y su abuela en ese anhelo.

“Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo”, explicó. “Y mi abuela, mi ‘nan’, también fue una parte enorme de mi vida”.

En diálogo con Pedestrian TV, la intérprete de Eleven en Stranger Things abordó su visión sobre el crecimiento de su familia.

Incluso antes de casarse, la estrella de "Stranger Things" ha manifestado desde niña su intención de ser madre joven (Instagram)

“Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro. Así que definitivamente está en nuestro futuro. Pero en mi caso, no veo diferencia entre tener tu propio hijo o adoptar”, sostuvo.

Asimismo, destacó su compromiso con la protección de la infancia, apuntando que, en caso de que sus hijos busquen una carrera actoral, les proporcionaría respaldo y garantías similares a las que su familia le dio.

“Yo haría exactamente lo que mis padres hicieron conmigo, que fue animarme a ser yo misma. Siempre apoyo a cualquier niño a perseguir sus sueños y, si puedo ayudar de alguna manera, lo haré”, indicó.