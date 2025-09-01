¿Anna Wintour ya tiene su reemplazo para dirigir Vogue? Esto es lo que se sabe

Chloe Malle podría ser el reemplazo de Anna Wintour tras dejar su puesto en Vogue. (Créditos: Charles Sykes/Invision/AP. Instagram/Chloe Malle)

Anna Wintour, la figura más influyente de Vogue durante casi cuatro décadas, ha designado a Chloe Malle como nueva jefa de contenido editorial de la edición estadounidense de la revista, según reportó la periodista Lauren Sherman de Puck.

Aunque Condé Nast aún no lo ha confirmado oficialmente, el anuncio podría hacerse público esta misma semana, marcando el inicio de una nueva era para la influyente cabecera.

De hecho, Amy Odell, autora y periodista quien publicó en 2022, el best seller sobre la vida de Anna Wintour titulado Anna ya había señalado en una entrevista con la revista People que Malle era una candidata fuerte para ser el reemplazo de Wintour.

Chloe Malle era la candidata más fuerte para obtener el puesto que dejó Anna Wintour. (REUTERS/Andrew Kelly)

Por si fuera poco, Odell explicó que el retiro del ícono de la moda se debía posiblemente a que ya estaba cansada después de casi cuarenta años de carrera.

“Ana tiene 75 años, ha estado haciendo esto por 37 años. Aunque sea una super humana, nadie puede trabajar para siempre. Lo que me parece interesante es que sabemos que Anna es una persona muy controlada, y está organizando todo de forma que ella elegirá a su sucesor”, expresó.

¿Quién es Chloe Malle?

Chloe Malle, de 39 años, fue nombrada editora de Vogue.com en 2023 y actualmente es una de las figuras más destacadas dentro de la redacción.

Hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta francés Louis Malle, estudió literatura y escritura en Brown University. La escritora ha sabido construir su propio camino en el periodismo de moda y cultura.

Chloe Malle estudió literatura y escritura en la universidad de Brown. (Instagram/Chloe Malle)

Además de Vogue, Chloe Malle trabajó como escritora y periodista en medios como The New York Times y Town & Country.

Dentro de la revista, se ha ganado el respeto del equipo por su estilo cercano y su visión contemporánea, atributos que le habrían dado ventaja sobre otros candidatos como Nicole Phelps, directora global de Vogue Runway.

El relevo llega después de que en junio pasado Anna Wintour, quien fue nombrada editora en jefe en 1988, anunció que dejaría su cargo como responsable del contenido editorial de Vogue en Estados Unidos.

Anna Wintour anunció que dejaría de ser la editora en jefe de Vogue Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Wintour, de 75 años, aclaró que seguiría desempeñando sus funciones como directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, cargos desde los cuales continuará teniendo enorme influencia en la industria de la moda y en eventos de alcance mundial, como la célebre Gala del Met.

“Cualquiera que trabaje en un campo creativo sabe lo esencial que es no dejar nunca de crecer en el propio trabajo. Prestaré mucha atención a la industria y al extraordinario poder creativo que representa nuestra Gala del Met”, expresó la periodista al personal de la revista en el momento de comunicar su decisión.

También señaló que su mayor satisfacción en todos estos años ha sido “ayudar a la nueva generación de editores apasionados a irrumpir con sus propias ideas, respaldados por una visión fresca de lo que puede ser una gran empresa de medios”.

Anna Wintour aseveró que seguirá supervisando la Met Gala. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De confirmarse, el nombramiento de Chloe Malle supondrá un paso clave en la transición generacional de Vogue.