Entretenimiento

¿Anna Wintour ya tiene su reemplazo para dirigir Vogue? Esto es lo que se sabe

Chloe Malle se perfila como la sucesora de Anna Wintour en la dirección editorial.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Chloe Malle podría ser el
Chloe Malle podría ser el reemplazo de Anna Wintour tras dejar su puesto en Vogue. (Créditos: Charles Sykes/Invision/AP. Instagram/Chloe Malle)

Anna Wintour, la figura más influyente de Vogue durante casi cuatro décadas, ha designado a Chloe Malle como nueva jefa de contenido editorial de la edición estadounidense de la revista, según reportó la periodista Lauren Sherman de Puck.

Aunque Condé Nast aún no lo ha confirmado oficialmente, el anuncio podría hacerse público esta misma semana, marcando el inicio de una nueva era para la influyente cabecera.

De hecho, Amy Odell, autora y periodista quien publicó en 2022, el best seller sobre la vida de Anna Wintour titulado Anna ya había señalado en una entrevista con la revista People que Malle era una candidata fuerte para ser el reemplazo de Wintour.

Chloe Malle era la
Chloe Malle era la candidata más fuerte para obtener el puesto que dejó Anna Wintour. (REUTERS/Andrew Kelly)

Por si fuera poco, Odell explicó que el retiro del ícono de la moda se debía posiblemente a que ya estaba cansada después de casi cuarenta años de carrera.

Ana tiene 75 años, ha estado haciendo esto por 37 años. Aunque sea una super humana, nadie puede trabajar para siempre. Lo que me parece interesante es que sabemos que Anna es una persona muy controlada, y está organizando todo de forma que ella elegirá a su sucesor”, expresó.

¿Quién es Chloe Malle?

Chloe Malle, de 39 años, fue nombrada editora de Vogue.com en 2023 y actualmente es una de las figuras más destacadas dentro de la redacción.

Hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta francés Louis Malle, estudió literatura y escritura en Brown University. La escritora ha sabido construir su propio camino en el periodismo de moda y cultura.

Chloe Malle estudió literatura y
Chloe Malle estudió literatura y escritura en la universidad de Brown. (Instagram/Chloe Malle)

Además de Vogue, Chloe Malle trabajó como escritora y periodista en medios como The New York Times y Town & Country.

Dentro de la revista, se ha ganado el respeto del equipo por su estilo cercano y su visión contemporánea, atributos que le habrían dado ventaja sobre otros candidatos como Nicole Phelps, directora global de Vogue Runway.

El relevo llega después de que en junio pasado Anna Wintour, quien fue nombrada editora en jefe en 1988, anunció que dejaría su cargo como responsable del contenido editorial de Vogue en Estados Unidos.

Anna Wintour anunció que dejaría
Anna Wintour anunció que dejaría de ser la editora en jefe de Vogue Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Wintour, de 75 años, aclaró que seguiría desempeñando sus funciones como directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, cargos desde los cuales continuará teniendo enorme influencia en la industria de la moda y en eventos de alcance mundial, como la célebre Gala del Met.

“Cualquiera que trabaje en un campo creativo sabe lo esencial que es no dejar nunca de crecer en el propio trabajo. Prestaré mucha atención a la industria y al extraordinario poder creativo que representa nuestra Gala del Met”, expresó la periodista al personal de la revista en el momento de comunicar su decisión.

También señaló que su mayor satisfacción en todos estos años ha sido “ayudar a la nueva generación de editores apasionados a irrumpir con sus propias ideas, respaldados por una visión fresca de lo que puede ser una gran empresa de medios”.

Anna Wintour aseveró que seguirá
Anna Wintour aseveró que seguirá supervisando la Met Gala. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De confirmarse, el nombramiento de Chloe Malle supondrá un paso clave en la transición generacional de Vogue.

Temas Relacionados

Anna WintourVoguereemplazoChloe Malle

Últimas Noticias

Chris Columbus reveló la razón por la que el elenco original de “Harry Potter” no se reunirá otra vez

El cineasta aclaró que no es posible hacer una nueva película con los actores originales de la franquicia

Chris Columbus reveló la razón

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casaron tras siete años de relación

La actriz y la modelo celebraron su enlace durante el fin de semana del Día del Trabajo con una ceremonia íntima.

Chloë Grace Moretz y Kate

El duro testimonio de Kim Novak sobre su madre: “Intentó abortarme y asfixiarme”

La protagonista de ‘Vértigo’, el clásico de Stanley Kubrick, habló sobre los intentos de su madre por terminar con su vida al poco de nacer

El duro testimonio de Kim

La película “Homo Argentum” ya tiene fecha de estreno en streaming

El film, que superó el millón de espectadores en tiempo récord, invita a descubrir una visión colectiva sobre la identidad nacional a través de relatos autónomos y escenarios diversos

La película “Homo Argentum” ya

Jude Law no tiene miedo de enfrentar consecuencias por su papel de Vladimir Putin: “No buscamos polémica”

Jude Law interpreta una versión muy íntima del presidente ruso; a pesar de eso, el actor dice que no teme represalias

Jude Law no tiene miedo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a Goyo, un chico

Buscan a Goyo, un chico de 17 años con retraso madurativo que desapareció en la República de los Niños

Los argentinos ya compraron más de USD 10.000 millones desde la apertura del cepo cambiario

La Constitución es contundente al prohibir la censura previa

Cómo es el método de Kim Novak para una longevidad saludable lejos de Hollywood a los 92 años

La oposición criticó el fallo del juez Maraniello que prohibió publicar audios de Karina Milei

INFOBAE AMÉRICA
El Reino Unido anunció una

El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración

Guyana respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en frente a Venezuela: “Debemos unirnos para combatir el narcotráfico”

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

TELESHOW
La fuerte reacción de Anita

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”