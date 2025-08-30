Los 13 anillos de compromiso más costosos que portaron las celebridades

Luego de que Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron el pasado 26 de agosto, los fans se cuestionaron cuál es el precio del anillo que el jugador de la NFL le entregó a la cantante.
La joya fue diseñada por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, Nueva York. Lubeck hace joyas grabadas a mano con piedras preciosas naturales.
El especialista Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, analizó la pieza en diálogo con el portal Brides y aseguró que la artista recibió un diamante antiguo de corte cojín alargado, de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1.
Aunque no existe confirmación oficial sobre el valor, el especialista estimó que el precio del anillo de compromiso rondaría los 550 mil dólares.
Y es que en el mundo de las celebridades, los compromisos no solo simbolizan amor y unión, también son una declaración de estilo, poder y, en muchos casos, extravagancia.
Los anillos de compromiso de las estrellas han alcanzado cifras que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, con piedras únicas que combinan rareza, diseño exclusivo y una historia que, muchas veces, trasciende lo romántico para instalarse en la cultura pop.
A continuación haremos un recorrido por los anillos de compromiso más costosos que han recibido las celebridades.
13. Serena Williams
Serena Williams, considerada la mejor tenista de todos los tiempos, recibió en 2016 de Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, un anillo que refleja tanto la grandeza de su carrera como la magnitud de su historia de amor.
La pieza, valuada en 2 millones de dólares, está compuesta por un diamante ovalado de 12 quilates, acompañado de dos piedras más pequeñas sobre una banda de platino.
12. Ciara Wilson
Cuando el jugador de la NFL Russell Wilson le propuso matrimonio en 2016 a la cantante Ciara, lo hizo con un diamante brillante de 16 quilates, valuado entre 2 y 2.5 millones de dólares.
Curiosamente, la artista ya había lucido una joya similar durante su anterior compromiso con el rapero Future en 2012, aunque aquella pieza de 15 quilates costaba medio millón de dólares.
11. Blake Lively
Cuando Ryan Reynolds pidió la mano de Blake Lively en 2012, eligió un diseño que marcaría tendencia: un diamante ovalado de 12 quilates en tono rosa pálido, colocado en una banda pavé.
Con un precio de 2.5 millones de dólares y la firma de Lorraine Schwartz, el anillo no solo selló su compromiso, sino que inspiró a miles de parejas a buscar gemas de colores alternativos, abriendo camino a una nueva moda en anillos de compromiso.
10. Anna Kournikova
La ex tenista rusa Anna Kournikova recibió dos anillos memorables de Enrique Iglesias. El primero, un diamante rosa en forma de pera de 11 quilates, costó 2.5 millones dólares.
El segundo, un diamante amarillo con corte radiante y flanqueado por piedras en forma de triángulo, duplicó esa cifra, llegando a 5.4 millones. Con el tiempo, su valor casi se triplicó, alcanzando los 9 millones de dólares.
9. Vanessa Bryant
Kobe Bryant quiso sorprender a su esposa Vanessa con un gesto inolvidable. En los años 2000, le regaló un diamante púrpura de 8 quilates con corte esmeralda y banda de infinito.
La pieza, de 4 millones de dólares, fue diseñada por Rafinity. Tras la muerte del astro del baloncesto, el anillo se ha revalorizado hasta alcanzar los 6.4 millones.
8. Jennifer Lopez
Si hay una celebridad que se distingue por acumular anillos de compromiso icónicos, esa es Jennifer Lopez. Entre sus múltiples joyas destacan tres que figuran entre las más caras:
La primera la obtuvo en 2004, cuando Marc Anthony le obsequió un diamante azul de 8.5 quilates, valorado en 4 millones de dólares. Posteriormente, en 2019, Alex Rodriguez le propuso con un diamante esmeralda de entre 15 y 20 quilates, tasado en 5 millones de dólares.
Finalmente, en 2021, Ben Affleck volvió a pedirle matrimonio, esta vez con un diamante verde de 8.5 quilates, valorado también en 5 millones de dólares.
Cada una de estas piezas no solo es una joya en sí misma, sino un capítulo de la fascinante historia sentimental de la artista.
7. Paris Hilton
En 2005, la socialité Paris Hilton recibió de su prometido Paris Kassidokostas-Latsis un anillo de 24 quilates con corte esmeralda.
Valorado en 4.7 millones de dólares en ese entonces, hoy la pieza supera los 7 millones de dólares en valor.
6. Beyoncé
En 2007, Jay-Z selló su compromiso con Beyoncé con un diamante de 24 quilates, corte esmeralda, firmado también por Lorraine Schwartz. El precio inicial fue de 5 millones de dólares, pero su valor actual asciende a 7.5 millones de dólares.
5. Kim Kardashian
En 2013, Kanye West sorprendió a Kim Kardashian con una propuesta espectacular el día de su cumpleaños número 33 en el estadio de béisbol de los Gigantes de San Francisco.
El anillo, diseñado también por Lorraine Schwartz, contaba con un diamante cushion-cut de 15 quilates y está valorado en 8 millones de dólares.
Por si fuera poco, el rapero le entregó a la famosa una réplica de 20 quilates con corte esmeralda valorado en 4 millones de dólares. Lamentablemente, el segundo anillo fue robado durante un violento asalto ocurrido en la habitación de hotel de Kim en París
4. Elizabeth Taylor
Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor en 1968 el célebre diamante Krupp, de 33.19 quilates y corte Asscher. Pagó por él 305 mil dólares, pero en una subasta de 2011 la pieza alcanzó los 8.8 millones de dólares. El anillo, que hoy se conoce como “El Diamante Elizabeth Taylor”, sigue siendo uno de los más famosos de la historia.
3. Mariah Carey
En 2016, el magnate James Packer sorprendió a Mariah Carey con un diamante esmeralda de 35 quilates valuado en 10 millones de dólares.
Aunque el compromiso terminó, la cantante mantuvo la joya hasta 2018, cuando la vendió por 2.1 millones de dólares.
2. Jackie Kennedy Onassis
Cuando Aristóteles Onassis le propuso matrimonio a Jackie Kennedy, le obsequió el célebre Lesotho III de Harry Winston, con un diamante esmeralda de 40.42 quilates.
En 1996, tras su fallecimiento, la joya fue subastada por 2.6 millones, cifra que hoy equivaldría a 20 millones de dólares.
1. Grace Kelly
Grace Kelly recibió el anillo de compromiso más caro de la historia de parte del príncipe Rainiero de Mónaco en 1956. Diseñado por Cartier, la pieza de 10.47 quilates con corte esmeralda costó 4 millones en su época, pero hoy está valuada en 38.8 millones de dólares.