Los 13 anillos de compromiso más costosos que portaron las celebridades

Algunas mujeres del mundo del entretenimiento han portado anillos con un valor mayor al que una persona común podría ganar en toda una vida (Créditos: Jovani Perez)

Luego de que Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron el pasado 26 de agosto, los fans se cuestionaron cuál es el precio del anillo que el jugador de la NFL le entregó a la cantante.

La joya fue diseñada por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, Nueva York. Lubeck hace joyas grabadas a mano con piedras preciosas naturales.

El especialista Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, analizó la pieza en diálogo con el portal Brides y aseguró que la artista recibió un diamante antiguo de corte cojín alargado, de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1.

El anillo de Taylor Swift fue diseñado por Kindred Lubeck. (Instagram: taylorswift / killatrav)

Aunque no existe confirmación oficial sobre el valor, el especialista estimó que el precio del anillo de compromiso rondaría los 550 mil dólares.

Y es que en el mundo de las celebridades, los compromisos no solo simbolizan amor y unión, también son una declaración de estilo, poder y, en muchos casos, extravagancia.

Los anillos de compromiso de las estrellas han alcanzado cifras que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, con piedras únicas que combinan rareza, diseño exclusivo y una historia que, muchas veces, trasciende lo romántico para instalarse en la cultura pop.

A continuación haremos un recorrido por los anillos de compromiso más costosos que han recibido las celebridades.

13. Serena Williams

Serena Williams recibió un anillo valuado en 2 millones de dólares (Instagram. Captura de video)

Serena Williams, considerada la mejor tenista de todos los tiempos, recibió en 2016 de Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, un anillo que refleja tanto la grandeza de su carrera como la magnitud de su historia de amor.

La pieza, valuada en 2 millones de dólares, está compuesta por un diamante ovalado de 12 quilates, acompañado de dos piedras más pequeñas sobre una banda de platino.

12. Ciara Wilson

Ciara recibió un anillo de compromiso por parte de Russell Wilson. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando el jugador de la NFL Russell Wilson le propuso matrimonio en 2016 a la cantante Ciara, lo hizo con un diamante brillante de 16 quilates, valuado entre 2 y 2.5 millones de dólares.

Curiosamente, la artista ya había lucido una joya similar durante su anterior compromiso con el rapero Future en 2012, aunque aquella pieza de 15 quilates costaba medio millón de dólares.

11. Blake Lively

Blake Lively recibió un anillo de 2.5 millones de dólares. (Christopher Polk/Getty Images for People's Choice Awards)

Cuando Ryan Reynolds pidió la mano de Blake Lively en 2012, eligió un diseño que marcaría tendencia: un diamante ovalado de 12 quilates en tono rosa pálido, colocado en una banda pavé.

Con un precio de 2.5 millones de dólares y la firma de Lorraine Schwartz, el anillo no solo selló su compromiso, sino que inspiró a miles de parejas a buscar gemas de colores alternativos, abriendo camino a una nueva moda en anillos de compromiso.

10. Anna Kournikova

Enrique Iglesias le dio a Anna Kournikova un diamante rosa en forma de pera de 11 quilates que costó 2.5 millones dólares. (Foto: Instagram @annakournikova)

La ex tenista rusa Anna Kournikova recibió dos anillos memorables de Enrique Iglesias. El primero, un diamante rosa en forma de pera de 11 quilates, costó 2.5 millones dólares.

El segundo, un diamante amarillo con corte radiante y flanqueado por piedras en forma de triángulo, duplicó esa cifra, llegando a 5.4 millones. Con el tiempo, su valor casi se triplicó, alcanzando los 9 millones de dólares.

9. Vanessa Bryant

Kobe Bryant le dio a Vanessa un anillo valorado en 4 millones de dólares. (Reuters)

Kobe Bryant quiso sorprender a su esposa Vanessa con un gesto inolvidable. En los años 2000, le regaló un diamante púrpura de 8 quilates con corte esmeralda y banda de infinito.

La pieza, de 4 millones de dólares, fue diseñada por Rafinity. Tras la muerte del astro del baloncesto, el anillo se ha revalorizado hasta alcanzar los 6.4 millones.

8. Jennifer Lopez

Ben Affleck le dio a Jennifer Lopez un anillo valorado en cinco millones de dólares en 2021. (Instagram/Jennifer Lopez)

Si hay una celebridad que se distingue por acumular anillos de compromiso icónicos, esa es Jennifer Lopez. Entre sus múltiples joyas destacan tres que figuran entre las más caras:

La primera la obtuvo en 2004, cuando Marc Anthony le obsequió un diamante azul de 8.5 quilates, valorado en 4 millones de dólares. Posteriormente, en 2019, Alex Rodriguez le propuso con un diamante esmeralda de entre 15 y 20 quilates, tasado en 5 millones de dólares.

Finalmente, en 2021, Ben Affleck volvió a pedirle matrimonio, esta vez con un diamante verde de 8.5 quilates, valorado también en 5 millones de dólares.

Cada una de estas piezas no solo es una joya en sí misma, sino un capítulo de la fascinante historia sentimental de la artista.

7. Paris Hilton

Paris Hilton se comprometió con un anillo valorado en 4.7 millones de dólares (Crédito: Cuartoscuro)

En 2005, la socialité Paris Hilton recibió de su prometido Paris Kassidokostas-Latsis un anillo de 24 quilates con corte esmeralda.

Valorado en 4.7 millones de dólares en ese entonces, hoy la pieza supera los 7 millones de dólares en valor.

6. Beyoncé

Jay-Z selló su compromiso con Beyoncé con un diamante de 24 quilates. (Instagram. AFP)

En 2007, Jay-Z selló su compromiso con Beyoncé con un diamante de 24 quilates, corte esmeralda, firmado también por Lorraine Schwartz. El precio inicial fue de 5 millones de dólares, pero su valor actual asciende a 7.5 millones de dólares.

5. Kim Kardashian

El primer anillo que Kanye West le dio a Kim Kardashian costó 8 millones de dólares. (Instagram)

En 2013, Kanye West sorprendió a Kim Kardashian con una propuesta espectacular el día de su cumpleaños número 33 en el estadio de béisbol de los Gigantes de San Francisco.

El anillo, diseñado también por Lorraine Schwartz, contaba con un diamante cushion-cut de 15 quilates y está valorado en 8 millones de dólares.

Por si fuera poco, el rapero le entregó a la famosa una réplica de 20 quilates con corte esmeralda valorado en 4 millones de dólares. Lamentablemente, el segundo anillo fue robado durante un violento asalto ocurrido en la habitación de hotel de Kim en París

4. Elizabeth Taylor

El anillo que Richard Burton le dio a la actriz fue subastado en 2011 por 8.8 millones de dólares (FOTO: Christie's)

Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor en 1968 el célebre diamante Krupp, de 33.19 quilates y corte Asscher. Pagó por él 305 mil dólares, pero en una subasta de 2011 la pieza alcanzó los 8.8 millones de dólares. El anillo, que hoy se conoce como “El Diamante Elizabeth Taylor”, sigue siendo uno de los más famosos de la historia.

3. Mariah Carey

James Packer le dio a Mariah Carey un anillo valuado en 10 millones de dólares. (AFP)

En 2016, el magnate James Packer sorprendió a Mariah Carey con un diamante esmeralda de 35 quilates valuado en 10 millones de dólares.

Aunque el compromiso terminó, la cantante mantuvo la joya hasta 2018, cuando la vendió por 2.1 millones de dólares.

2. Jackie Kennedy Onassis

El anillo que Aristóteles Onassis le dio a Jackie Kennedy actualmente está valuado en 20 millones de dólares. (AFP)

Cuando Aristóteles Onassis le propuso matrimonio a Jackie Kennedy, le obsequió el célebre Lesotho III de Harry Winston, con un diamante esmeralda de 40.42 quilates.

En 1996, tras su fallecimiento, la joya fue subastada por 2.6 millones, cifra que hoy equivaldría a 20 millones de dólares.

1. Grace Kelly

El príncipe Rainiero de Mónaco le propuso matrimonio a Grace Kelly con un anillo que vale más de 38 millones de dólares. (Bettmann)

Grace Kelly recibió el anillo de compromiso más caro de la historia de parte del príncipe Rainiero de Mónaco en 1956. Diseñado por Cartier, la pieza de 10.47 quilates con corte esmeralda costó 4 millones en su época, pero hoy está valuada en 38.8 millones de dólares.